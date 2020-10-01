توقعات الأبراج لشهر أكتوبر

تواجه هذا الشهر عزيزي مولود برج الثور بعض التحديات في حياتك المهنية، وستضطر لاتخاذ قرار مصيري أو ستوضع ضمن مفاضلة بين أمرين أو خيارين. وبهذا ستعيش فترة من التوتر والقلق هذا الشهر، فأنت ترتعب من فكرة وجود خيارات. عزيزي مولود برج الأسد، هذا الشهر أنت على موعد مع أحداث كبيرة جداً ومؤثرة ومدوية تغير حياتك. لا يروح فكرك لبعيد. مش قصدي حروب وفيضانات ومجاعات وانفجارات وأوبئة وثورات. هدول عادي تعودت عليهم. ولكن أحداث شخصية. أما أنت يا برج السرطان، تنصحك الأفلاك بأن تحاول أن تقلل قليلاً من الدراما، ما حدا متحمل حدا.

عزيزي مولود برج الحمل طول بالك وهدي أعصابك. لماذا أنت غاضب ومستاء إلى هذه الدرجة؟ أعرف أن العالم ينهار بس “اتز اوكي” كما تقول إليسا! كلنا بالهوا سوا. لماذا كل هذا المزاج السيء؟ لا أعرف بالضبط كيف ارتبطت فكرة الوداعة وطيبة القلب بالحمل، ولا أعرف من هو الشخص الذي استخدم تعبير الحمل الوديع أول مرة لوصف الشخص المسالم، لكنني متأكدة من أنه غير رأيه الآن. هذا الوقت عصيب، معك كل الحق أن تغضب، ولكن حاول أن تتجاوز هذا الشهر على الأقل، دون أن تسبب الأذى لنفسك أو لمن حولك.

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تواجه هذا الشهر عزيزي مولود برج الثور بعض التحديات في حياتك المهنية. سوف تضطر لاتخاذ قرار مصيري أو ستوضع ضمن مفاضلة بين أمرين أو خيارين. قد تعيش فترة من التوتر والقلق، فأنت ترتعب من فكرة وجود خيارات، وأكره شي على قلبك أن تكون في مكان عليك أن تختار، طبعاً وجود خيارات هو أمر جيد وإيجابي بالنسبة لباقي من يعيش على هذا الكوكب، ولكن ليس أنت. في هذا الوضع، ستحتاج لاستشارة شخص مقرب منك أو شخص ذو خبرة وتجربة. لكنك على الأرجح لن تفعل ذلك، ببساطة لأن راسك كبير، وتعتقد أنك أفهم واحد في العالم وترفض أن تضع نفسك في موضع السؤال أو الطلب من أحد. عدا عن أنك نافذ الصبر ولا تتحمل سماع النصائح. Anyway ذنبك على جنبك.

هذا الشهر ليس من أفضل الشهور بالنسبة إليك عزيزي مولود برج الجوزاء. بعض التعب والشعور بالضغط يلاحقانك منذ اليوم الأول في الشهر. ستعاني من بعض الطاقة السلبية من قبل المحيطين بك، وستشعر بأنهم يتعمدون إحباطك وانتقادك. ليس ذلك فقط بل إنك وبسبب خيالك الخصب جداً ستتوهم بأنك تشكل خطراً على جهة ما، وأنك ملاحق من قبل هذه الجهة، ربما من مكتب التحقيقات الفيدرالي! طول بالك عزيزي مولود برج الجوزاء وخذ نفساً عميقاً. بعرفك بتحب المؤامرات ولكن كل هذه الأفكار لا علاقة لها بالواقع. صدقني أنت لا تستطيع أن تشكل خطراً على أحد سوى على صحتك النفسية.

عزيزي مولود برج السرطان ما رأيك أن تخفف قليلاً من لطافتك المبالغ بها وبتعاطفك مع كل صغيرة وكبيرة من حولك؟ نعرف أنك متعاطف ومتفهم لمشاكل الناس من حولك لكن ألا تعتقد أنك أصبحت تبالغ بعض الشيء؟ هذا الشهر قد تتعرض للتنمر من أقرب الناس إليك بسبب طبيعتك العاطفية ودموعك السخية بمناسبة وبلا مناسبة. تنصحك الأفلاك بأن تحاول أن تقلل قليلاً من الدراما، ما حدا متحمل حدا، والحالة تعبانة يا ليلى.

عزيزي مولود برج الأسد، هذا الشهر أنت على موعد مع أحداث كبيرة جداً ومؤثرة ومدوية تغير حياتك. لا يروح فكرك لبعيد. مش قصدي حروب وفيضانات ومجاعات وانفجارات وأوبئة وثورات. هدول عادي تعودت عليهم. ولكن أتحدث عن أحداث شخصية، فقد يتوقف كومبيوترك الشخصي عن العمل بشكل مفاجئ أو قد يضيع منك الهارد الخارجي الذي تحتفظ عليه بكل الداتا الخاصة بك. ممكن أيضاً أن تضطر لخلع أضراس العقل، وتغير طبيعة أكلك وشربك لبضعة أيام. المهم الله يعينك. شهر مش ولا بد يعني.

ابتداءً من اليوم الأول في هذا الشهر ستلاحظ أنه شهر صرف المال والتبذير والبعزقة بالنسبة لك عزيزي مولود برج العذراء. أعرف أنك بحاجة لشراء بعض الملابس الجديدة لخريف وشتاء 2020/2021 لكن come on! من يحتاج الآن إلى بدلة غطس؟ طيب مش مشكلة بدلة الغطس، هل أنت حقاً بحاجة لأن تعمل تنظيف بشرة بحبيبات الكريستال؟ يا حبيبي بشرتك عال العال وما عندك أي مشكلة. أنت فقط تشعر برغبة عارمة بصرف المال. تنصحك الأفلاك بأن تفكر بطريقة تساعدك على الاقتصاد وعدم المبالغة في الإنفاق. افتح حساب توفير في البنك، أو أقولك، بلاش البنك، خبي أموالك مع أمك.

هذا شهر حظك بامتياز عزيزي مولود برج الميزان. تتمتع بكل ما يلزمك حتى تكون الشخص اللي واكل الجو. تتمتع بالذكاء وسرعة البديهة والجاذبية. استغل هذا الظرف الاستثنائي وحاول أن تعيش كل لحظة للأقصى. لا شيء سيعكر مزاجك هذا الشهر إلا بعض الآلام في عمودك الفقري أو رقبتك بسبب كثرة الحركة والذهاب من حفلة إلى أخرى ومن مشوار إلى آخر.

عزيزي مولود برج العقرب يحمل لك هذا الشهر بشائر التغيير والتجدد بعد شهور من الروتين. تستطيع بسبب طريقة تفكيرك الإبداعية أن تستفيد من هذه الحظوظ السعيدة وتغير وضعك نحو الأفضل وخاصةً على الصعيد العاطفي. قد تتمكن أخيراً من مصارحة الشخص الذي يعجبك منذ زمن بحقيقة مشاعرك وستتلقى استجابة إيجابية أكثر مما كنت تتوقع. تحذرك الأفلاك من أن تفسد الطبخة في اللحظة الأخيرة بسبب صراحتك الزائدة عن اللزوم. بليز تجنب إخبار الكراش عن رأيك الحقيقي بملابسه أو بالأكلات التي يحبها أو الموسيقى التي يسمعها.

هذا الشهر أنت بحاجة إلى أن تكون ذكياً ولماحاً وذو بديهة سريعة عزيزي مولود برج القوس. الفرص موجودة حولك بكثرة في كل مكان، في العمل والمال والحياة العاطفية والاجتماعية. لكنك بطيء الحركة ولا تستطيع إلا أن تركز على أمر واحد وهذا جزء من طبيعتك. ولكن كي تتجاوز هذا الشهر بنجاح عليك أن تحاول التركيز على عدة أهداف في الوقت نفسه وتسعى إليها، الكواكب ستساعدك على تحقيقها.

هذا الشهر أنت بكامل نشاطك وطاقتك عزيزي مولود برج الجدي. نستطيع أن نقول إنك لم تتمتع بمثل هذا المزاج الإيجابي طوال شهور الصيف الماضية. تمتلك رغبة كبيرة في العمل والإنجاز وقدرة على تحمل الضغط وروح إيجابية مع زملائك في العمل. تخيل! روح إيجابية. ايجابية وبرج جدي، نعم لا تستغرب، كل شيء ممكن، والمعجزات قد تحدث أحياناً. حاول ألا تبالغ في إجهاد نفسك كي لا تقضي الشهر القادم working from home.

يحمل لك هذا الشهر أخباراً سارة عزيزي مولود برج الدلو وبشكل خاص على الصعيد المهني. تبشرك الأفلاك بأنك ستحصل على ترقية وستصبح أعلى منصباً من كل الذين كانوا يزعجونك في مكان العمل. استمتع بإغاظة ذلك الزميل الذي أخذ فرصتك في السفر السنة الماضية. قبل أن يصبح السفر حلمـًا. كن جريئاً في قراراتك ولا تخف من الفشل. أمش إلى الأمام ونحن معك.

هذا الشهر مناسب لك عزيزي مولود برج الحوت. لديك حظوظ سعيدة فيما يتعلق بالحب والارتباط، وخاصةً في النصف الثاني من الشهر. قد تلتقي بشخص يدق له قلبك بشدة ويجذبك وتشعر برغبة عارمة في أن تتقرب منه وألا تفلته من يدك لكن بعد موعدين أو ثلاثة على الأكثر ستكتشف أن هذا الشخص ليس بالروعة التي توقعتها. ستسألني وين الحظوظ السعيدة بالموضوع؟ مممم معك حق. الحظوظ السعيدة هي أنك بعد هذه الحادثة مباشرة ستجد رسائل اشتياق من حبيبك السابق. شو نعطيه فرصةً تانية؟