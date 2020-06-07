توقعات الأبراج لشهر يونيو

هذا الشهر غريب وحار، ولكن قد يكون هناك بعض الإيجابيات. بالنسبة لبرج الحمل والعذراء، سيأتي شهر حزيران يأتي حاملاً معه حظوظاً سعيدة ووعود دافئة وستكون محاطاً بالعائلة والأصدقاء والناس الإيجابيين. الأمر مختلف بالنسبة لبرج الحوت، فهذا هو شهر الانقلاب والتغيير. وهذا ليس شهر حظك عزيزي مولود برج القوس، كمية التسرع ونقص التركيز التي تعاني منها كارثية فقد تنسى حقيبة يدك في أماكن غريبة، كالبراد. على الرغم من كل التحديات التي ستواجهكم هذا الشهر، عليكم بالتفاؤل، ففيروس كورونا على وشك الإنتهاء وسنعود جميعاً لارتكاب ذات الأخطاء. بالتوفيق للجميع.

عزيزي مولود برج الحمل، بعكس جميع التوقعات هاهو شهر حزيران يأتي حاملاً معه حظوظاً سعيدة. شهران متتاليان من الحظوظ السعيدة؟ حقاً إنه أمر غريب ويدعو للريبة. لذلك نصيحة الأفلاك لك هي أن تنتبه من صيبة العين. بدءاً مني وجر. سارع بتعليق عين زرقاء في سيارتك ومنزلك ومكتبك وكل مكان. يمكنك أن تشتري واحدةً من الشحاطات الغريبة ذات العيون في مجموعة الأحذية التي أطلقتها جيجي حديد منذ سنتين. للضرورات أحكام كما تعرف. أنت بالتأكيد لا تريد أن تقضي الشهر في المستشفى بعد أن يثني أحدهم شطارتك في تغيير أضواء المطبخ وأنت فوق السلم.

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بعد شهر رومانسي وعاطفي بامتياز يأتي شهر حزيران ليوقعك ببعض المآزق عزيزي مولود برج الثور. للأسف يبدو أن عدداً لا بأس به من مواليد برج الثور ما بينعطوا وجه. عفواً عفواً. سأستخدم كلمات أكثر علمية: يبدو أن عدداً كبيراً من مواليد برج الثور لا يمتلكون سيطرة كافية على أنفسهم. الطاسة تضيع وتجد نفسك وقد انخرطت في علاقات عاطفية متعددة. لتتأكد انظر إلى آخر خمس محادثات على الماسنجر لديك. هل تصدقني الآن؟ لا أعرف ماذا أقول لك لكن مثل هذه المواقف غالباً ما تنتهي بكارثة. سوف يفتضح أمرك وتنتهي وحيداً وحزيناً كما كنت. كل توسلاتك وعواطفك المتدفقة لن تنفعك في إصلاح الأمر. ففي النهاية العلاقات أمر لا يقبل المشاركة والتعدد.

تستمر الأجواء اللطيفة لديك عزيزي مولود برج الجوزاء بتأثير وجود الشمس في برجك حتى منتصف هذا الشهر. من لم يحتفل بعيد ميلاده خلال الشهر الماضي سيحتفل به هذا الشهر. في الواقع، علي أن أخبرك ألا ترفع كثيراً من توقعاتك. تحذركم الأفلاك عزيزي وعزيزتي مواليد برج الجوزاء من المبالغة في الأحلام، لا هدايا كبيرة هذا العام. ولكن لا تهتم، صحتك بالدنيا، لذلك أنصحكم بتدليل أنفسكم وعدم انتظار أحد. اشتروا هداياكم بأنفسكم ولأنفسكم.

هذا الشهر ستعاني عزيزي مولود برج السرطان من وعكة صحية. لكنها ولحسن الحظ لن تؤدي بك إلى الموت. مجرد وعكة صحية. السبب قد يكون مرتبطا بك أكثر مما تتخيل، مرتبط برغبتك في الحزن على نفسك والبكاء على الماضي، لماذا الإصرار على الاستماع إلى الأغنية التي تذكرك بخيانة حبيبك السابق لك مثلا؟ ولماذا تقوم بحمل الكثير من الأوزان في الجيم وتسبب بالتواء في الرقبة؟ نصيحة الأفلاك: روق على حالك.

هذا الشهر شعور رائع بالحرية سيغمرك عزيزي مولود برج الأسد. وسيأتيك فجأة دون أن تبذل من أجله أي جهد أو عناء. فعلى غفلة ودون سابق إنذار سوف يأتيك خبر إقالتك من العمل لأسباب تتعلق بالأزمة المالية وتخفيض عدد الموظفين. وقد يترافق ذلك مع تعطل هاتفك الخليوي وعدم قدرتك على شراء هاتف جديد لأنك فصلت من عملك مؤخراً. وبهذا تحصل على شعور بالانطلاق والحرية لم تشعر به منذ زمن بعيد. يمكنك أن تقضي أيام متتالية متسكعاً في الشوارع دون أن تجد من يسأل عنك أو يقلق راحتك باتصالاته.

الأجواء هذا الشهر إيجابية وواعدة ودافئة عزيزي مولود برج العذراء. ستكون محاطاً بالعائلة والأصدقاء والناس الإيجابيين، وستشعر أن زملائك في العمل لطفاء أكثر من اللازم. حتى الناس الغرباء في الشارع، سائقي التاكسي والبائعين سيبتسمون في وجهك ويلقون عليك التحيات. لكن وبرغم كل ذلك أنت ولا كأنك هون! عبث! مشاعرك متبلدة تماماً ووجهك لا يضحك للرغيف الساخن. سوف تستطيع أن تحافظ على بؤسك وكآبتك الاعتيادية والقضاء على كل الإيجابية في الأجواء المحيطة بك. تنصحك الأفلاك بالحفاظ على هذه الحالة النفسية المزرية فهذا متناسب أكثر مع شخصيتك.

يبدأ هذا الشهر بداية رائعة، على جميع المستويات عزيزي مولود برج الميزان، وتتوالى اللحظات السعيدة دون أي معكر حتى منتصف الشهر، ثم بعد ذلك، تبدأ الأوضاع بالانحدار. تشعر أن الحياة أخيراً ابتسمت في وجهك، عندما يبدأ الشخص لطالما حلمت به، بالتقرب منك. سوف يأخذ رقم هاتفك ويتصل بك ويرسل الرسائل ويهتم بكل تفاصيل حياتك. بعد انقضاء نصف الشهر سوف يتضح لك السبب الحقيقي وراء كل هذا الحب والاهتمام المفاجئ. فارس/ فارسة أحلامك يتقرب/تتقرب منك طمعاً بالتعرف إلى صديقتك المقربة/صديقك المقرب. للأسف سينجح الأمر. وقد تستلم في نهاية هذا الشهر بطاقة دعوة لحضور خطوبتهما مع شكر خاص على الدور الذي قمت به كي تجمعهما بالحلال.

بعد أن فشلت في تحطيم قلبك بالركض وراء العلاقات الفاشلة خلال النصف الأول من السنة، ها أنت عزيزي مولود برج العقرب تحاول تحطيمه بطريقة أخرى. ما بك؟! بالله عليك! من أين تأتي بهذه الشهية المفتوحة لكسر قلبك طوال الوقت؟؟

ليس هذا شهر حظك بالتأكيد عزيزي مولود برج القوس. فكمية التسرع ونقص التركيز التي تعاني منها كارثية. من بين 5 فناجين قد تمسك بهم يومياً سوف توقع 3 عن طريق الخطأ. ناهيك عن خدش سيارة زميلك في العمل أيضاً عن طريق الخطأ. ونسيان حقيبة يدك في أماكن غريبة، كالبانيو مثلاً أو البراد. وقد يتفاقم الأمر، ويبلغ درجات عالية من التعقيد عندما سترسل صورك “الخاصة” بعض الشيء إلى واتساب أمك بدلاً من واتساب الكراش عن طريق الخطأ أيضاً.

هذا الشهر هو شهر الحظ بالنسبة لمواليد برج الجدي الذين يفكرون بالسفر إلى الخارج. تتنبأ لكم الأفلاك بأنكم ستركبون طائرة أخيراً. ليس ذلك فقط، بل ربما تلتقون بنصفكم الثاني على متن الرحلة التي أنتم فيها. ستعرفونه من صفات مميزة ومحددة: أنف وفم مخفيين بكمامة، إضافةً إلى بعض العطاس والسعال والمناديل من حين إلى آخر. لا تقلق، لا أعتقد أنه سيكون مصاباً بالكورونا، إنها مجرد إنفلونزا موسمية. إن تطورت الأمور بشكل أسرع من المتوقع أرسل له القبلات عبر الرسائل مؤقتاً إلى أن تمر الأزمة بسلام. ففي النهاية نحن نحبك ونهتم لصحتك.

حبيب قلبي مولود برج الدلو. يجب أن تعرف أن هذه الأبراج موجودة لراحتك وتسليتك واسعادك. وأيضاً لكي تخبرك بحظوظك السعيدة القادمة. ألم يحن وقت إيجاد العمل المناسب لك والذي تحقق فيه شخصيتك؟ أعتقد أن الجواب هو “نعم.” هذا الشهر تبدأ عملاً لطالما حلمت به وانتظرته. تحصل على امتيازات ومكافآت لم تحلم بها، وتدهش الجميع بمدى براعتك وذكاءك. شو تعمل بحالك، جاذبيتك طبيعية وما بيدك حيلة للتخفيف منها.

إنه شهر الانقلاب والتغيير بالنسبة لمواليد برج الحوت. قد تقرر هذا الشهر عزيزي مولود برج الحوت الثورة على أوضاعك المهنية السيئة. فأنت تشعر منذ مدة طويلة بانعدام الأمان تجاه عملك. لأنك تعمل ساعات طويلة وتتلقى أجراً زهيداً. تنتابك مشاعر غريبة بأن الوقت قد حان لرفض هذا الوضع. وتقرر أن تفاتح مديرك بالأمر. المفاجئ هو أن مديرك سيستمع إليك برحابة صدر. بعد أيام قد تصلك زيادة في الراتب استجابةً لشكواك ومطالبك، لكنك ستكتشف أن رفع راتبك زاد من الضرائب التي كنت تدفعها، فصار إجمالي الراتب الجديد الذي تتقاضاه أقل من القديم. هذا فقط مثال، العبرة: فكر بجميع السيناريوهات قبل خطوتك القادمة.