ترامب يعلن أن الولايات المتحدة “تجاوزت ذروة” تفشي الوباء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة “تجاوزت ذروة” تفشي فيروس كورونا، متوقعًا رفع قيود الإغلاق في بعض الولايات الشهر الحالي. وقال مخاطبا الشعب الأمريكي “نريد أن نسترجع بلدنا.” وسجلت الولايات المتحدة 637 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وأكثر من 30 ألف حالة وفاة. وردًا على سؤال عن مخاطر إعادة فتح البلاد في وقت مبكر جداً، قال ترامب “تقع حالات وفاة أيضًا حاليًا في الولايات حتى وهي مغلقة.”

بلاتر يقترح بلدا آخر لتنظيم مونديال 2022

اقترح الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن تنظم الولايات المتحدة بطولة كأس العالم في عام 2022، بدلا من قطر، إذا ثبت فوز الأخيرة بحق الاستضافة عن طريق “الرشوة.” وكان الادعاء العام الفدرالي في نيويورك قد وجه قبل أيام تهما لمسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي، بتلقي رشى من أجل التصويت لروسيا وقطر لاستضافة بطولتي 2018 و2022. وقال بلاتر أن الولايات المتحدة قادرة على تنظيم البطولة في عام 2022، مع العلم أنها فازت بحق تنظيمها في 2026 بالمشاركة مع المكسيك وكندا.



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بانكسي : زوجتي تكره أن أعمل من المنزل

نشر فنان الغرافيتي البريطاني مجهول الهوية، بانكسي صورًا لجدارية جديدة، هذه المرة من داخل الحمام كما يبدو. ورسم بانكسي مجموعة من الفئران على جدران الحمام وكأنها أحدثت فوضى عارمة في المكان، وكتب الفنان تحت الصورة: “زوجتي تكره أن أعمل من المنزل.”

“ملاذات مؤقتة” في اليابان للهروب من الحجر المنزلي

قامت شركة يابانية بعرض شققها الفارغة للأزواج الذين يعانون من المشكلات جراء التوتر الناجم عن تدابير الإغلاق بسبب فيروس كورونا. وتقدم الشركة وحدات مفروشة على أنها “ملاذات مؤقتة” “للهروب” من العائلة، سواء للعمل أو لمجرد الحصول على بعض السلام والهدوء مقابل 40 دولارًا في اليوم. وفي حين قد تبدو الفكرة رفاهية للبعض، إلا أن الخدمة اجتذبت أيضًا المستخدمين الذين يواجهون مشاكل خطيرة من بينهم امرأة فرت من العنف المنزلي، في الوقت الذي تشير الإرقام إلى ارتفاع نسب العنف المنزلي في العالم خلال الحجر.

أبل تطلق هاتفها الأصغر و”الأرخص”

أعلنت شركة أبل الأميركية، الأربعاء، إطلاق هاتفها iPhone SE، الذي يتميز بشاشة Retina HD مقاس 4.7 بوصة. ويأتي iPhone SE بتصميم أصغر، وهو الآيفون الأقل سعرًا في السوق، بثمن لا يتجاوز 399 دولارًا أميركًيا، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان.” وسيتوفر الهاتف للطلب المسبق إلكترونيًا من 17 أبريل الحالي وسيتوفر في المتاجر في 24 أبريل.