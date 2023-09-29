أبوظبي تستضيف ثلاث نزالات كبرى لـ UFC في يناير وأكتوبر

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومنظمة يو إف سي اليوم عن عودة بطولة يو إف سي إلى أبوظبي في يناير وأكتوبر من العام الجاري، حيث ستشهد العاصمة الإماراتية ثلاث نزالات كبرى خلال فترة سبعة أيام فقط.

وستكون أول بطولة يو إف سي في أبوظبي لهذا العام هي بطولة يو إف سي ليلة القتال: هولواي ضد كتار، والتي ستقام في الاتحاد أرينا يوم السبت ١٦ يناير. سيواجه المصنف الأول عالمياً ماكس هولواي خصمه الأمريكي كالفن كتار المصنّف سادساً في فئة وزن الريشة.

وفي يوم الأربعاء ٢٠ يناير، سيقف مايكل شيسا أمام نيل ماجني في نزال فئة وزن الديك. يدخل المقاتلان الحلبة بعد تحقيق كل منهما الفوز في ثلاثة نزالات متعاقبة، ما يعزز حماسة النزال بينهما حول البطل الذي سيتمكن من متابعة سلسلة الفوز للمرة الرابعة.

وستختتم فعاليات ثلاثية “جزيرة النزال” من يو إف سي مع بطولة يو إف سي ٢٥٧، والتي ستشهد مباراة العودة بين البطل كونور ماكجريجور وداستن بوارييه. ومنذ نزالهما السابق في نزال فئة وزن الريشة الذي أقيم في عام ٢٠١٤، واجه كلا البطلين عددًا من كبار اللاعبين ما عزز جاهزيتهما لدخول الحلبة في إعادة النزال المرتقبة.

وفي أكتوبر المقبل، ستستضيف أبوظبي بطولة يو إف سي ٢٩٤، والتي ستشهد مواجهة إسلام ماخاشيف ضد تشارلز أوليفيرا في نزال إعادة على لقب الوزن الخفيف.

بالإضافة إلى هذه النزالات الثلاث، ستعود أبوظبي لاستضافة أسبوع أبوظبي للتحدي في أكتوبر ٢٠٢٣، والذي يوفر مجموعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية في مختلف أنحاء الإمارة. وستشمل فعاليات الأسبوع جلسات تدريب مفتوحة رسمية، ومؤتمر صحفي، وفعالية وزن رسمية، ومنطقة مخصصة للمشجعين.

وقال سعادة صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: “تتمتع أبوظبي بتاريخ طويل من استضافة الأحداث الرياضية العالمية الكبرى، ونفتخر بشراكتنا مع يو إف سي لإعادة هذه الرياضة الجماهيرية إلى العاصمة الإماراتية. نحن نتطلع إلى تقديم مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ستلبي احتياجات عشاق الفنون القتالية المختلطة من جميع أنحاء العالم.”

وأضاف دانا وايت، الرئيس التنفيذي لشركة يو إف سي: “نحن متحمسون للعودة إلى أبوظبي لاستضافة ثلاث نزالات كبرى خلال فترة سبعة أيام فقط. تتمتع أبوظبي بجمهور متحمس للفنون القتالية المختلطة، ونتطلع إلى تقديم تجربة لا تُنسى للمشجعين.”