أبوظبي تطلق النموذج اللغوي الكبير للغة العربية

أطلق مركز “إنسبشن” للذكاء الاصطناعي التابع لمجموعة “جي ٤٢” في الإمارات، الإصدار مفتوح المصدر من نموذج “جيس” اللغوي الكبير للغة العربية الأعلى جودة على مستوى العالم.

تم تطوير النموذج من قبل مركز “إنسبشن“، وهي شركة تابعة لشركة “جي ٤٢” في أبوظبي، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وشركة “سيريبراس سيستمز” في سيليكون فالي بالولايات المتحدة.

يعد إطلاق “جيس” لحظة فارقة في مسيرة الذكاء الاصطناعي في العالم العربي، حيث يوفر هذا النموذج لأكثر من ٤٠٠ مليون ناطق باللغة العربية فرصة فريدة لاستكشاف القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي التوليدي.

يعتمد نموذج “جيس” على ١٣ مليار مؤشر، وتم تدريبه على مجموعة بيانات ضخمة جديدة تضم ٣٩٥ مليار رمز باللغتين العربية والإنجليزية. ويُعدّ هذا النموذج، الذي تمت تسميته تيمناً بأعلى قمة في دولة الإمارات، نموذجًا ثنائي اللغة يمكنه إنشاء النصوص وترجمة اللغات والإجابة على الأسئلة بدقة عالية.

عمل فريقا جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومركز “إنسبشن” على تقييم وتعديل نموذج “جيس” مفتوح المصدر، الذي تم تدريبه على مجموعة بيانات عربية ضخمة تضم ١١٦ مليار رمز مميز. وقد تم ذلك باستخدام “كوندور جالاكسي ١”، وهو حاسوب الذكاء الاصطناعي الفائق الذي تم تطويره مؤخرًا بالتعاون بين “جي ٤٢” وشركة “سيريبراس سيستمز.”

سيواصل مركز إنسبشن وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تحسين نموذج “جيس” وتوسيع نطاقه لمواكبة نمو مجتمع مستخدميه.

وقال الدكتور أندرو جاكسون، الرئيس التنفيذي لـ “إنسبشن”: “نحن نعتقد أن ١٪ فقط من المحتوى العربي متوفر على الإنترنت. لقد شكل هذا تحديًا، لكننا تمكنا من التغلب عليه باستخدام مجموعة بيانات متخصصة وتدريب “جيس” على حاسوب الذكاء الاصطناعي الفائق كوندور جالاكسي ١.”

يتفوق “جيس” على النماذج العربية الموجودة حاليًا مثل “فالكون” (معهد تكنولوجيا الابتكار في أبوظبي) و”لاما ٢” و”بلوم” بفارق كبير. كما أنه قادر على المنافسة مع النماذج الإنجليزية ذات الحجم المماثل على الرغم من تدريبه على بيانات باللغة الإنجليزية.

يمكن تحميل هذا النموذج عبر منصة Hugging Face، ويمكن للمستخدمين أيضًا تجربته عبر الإنترنت بعد التسجيل على موقع “جيس” وتلقي دعوة.

ستعمل وزارة الخارجية الإماراتية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الصحة – أبوظبي وشركة أدنوك وطيران الإمارات وبنك أبوظبي الأول و e& وشركة مُتابعة للاستثمار من مبادلة مع “إنسبشن” لاستخدام “جيس.”

يمكن استخدام النموذج لتطبيقات متنوعة، بما في ذلك توليد النص والترجمات والمحتوى الإبداعي الآخر، الإجابة على الأسئلة باللغة العربية، تلخيص النص العربي، ترجمة النص العربي إلى لغات أخرى، والكثير من الأشياء الأخرى.

يعد “جيس” أداة قوية لديها القدرة على ثورة الطريقة التي نتفاعل بها مع محتوى اللغة العربية. ويمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم العرب ، ومن المؤكد أنها سيكون لها تأثير كبير على الطريقة التي نعيش ونعمل بها.