أبوظبي تواصل استقبال طلبات المشاركة في مسابقة “أصدقاء اللغة العربية”

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن انطلاق الدورة الثالثة من مسابقة “أصدقاء اللغة العربية”، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز اللغة العربية واكتشاف المواهب الشابة المبدعة في الإمارات. تهدف هذه المسابقة إلى تشجيع الاستخدام اليومي للغة العربية بين الفئات الشابة وتحفيزهم على التفوق فيها.

ويمكن للطلاب العرب وغير العرب الناطقين باللغة العربية المشاركة في المسابقة من خلال تقديم مقاطع فيديو قصيرة باللغة العربية حول تجاربهم الشخصية مع هذه اللغة. وتشمل فئات المشاركة الثلاث في المسابقة، قراءة أبيات شعرية باللغة العربية السليمة للناطقين وغير الناطقين بها، وتقديم نبذة عن تاريخ دولة الإمارات أو إنجازات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتقديم تجربة خاصة في تعلّم اللغة العربية لغير الناطقين بها

من جانبه، دعا المركز جميع المدارس والطلاب المسجلين حاليًا في المدارس للمشاركة في المسابقة. يشترط أن تكون أعمار المشتركين ما بين ٨ و١٦ عامًا، ويتوجب على ولي الأمر تعبئة نموذج الطلب شخصيًا وضمان دقة المعلومات المقدمة. يجدر بالذكر أن جميع الأعمال المشاركة في المسابقة ستصبح ملكًا لمركز أبوظبي للغة العربية.

وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: “تحرص المسابقة على تعزيز مكانة اللغة العربية بين الشباب في جميع أنحاء العالم، واكتشاف المواهب المبدعة في هذا المجال، والاحتفاء بها عبر تكريمها.”

تستمر فترة استقبال طلبات المشاركة حتى ٢٨ أكتوبر المقبل، ويمكن تقديم الطلبات عبر موقع المسابقة الرسمي. ولزيادة تحفيز المشاركين، ستُمنح جوائز نقدية بقيمة ١٠ آلاف درهم لكل من الفائزين الثلاثة الأوائل في المسابقة.

تعتبر هذه المسابقة فرصة ذهبية للطلاب لعرض مهاراتهم واستثمار معرفتهم باللغة العربية، مما يسهم في تعزيز مكانتها في حياتهم اليومية وتشجيع الحوار الثقافي واللغوي في المجتمع.