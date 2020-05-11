السعودية ترفع ضريبة القيمة المضافة

قررت السعودية وقف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة في إطار اجراءات تهدف إلى تعزيز الوضع المالي للبلاد والذي تأثر بانخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا. وقالت وكالة الأنباء السعودية “تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو لعام 2020 وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو لعام 2020.” ويتقاضى السعوديون بدل غلاء المعيشة، قدره 500ريال، شهرياً، للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

أردني يقتل أخته الصغيرة بسبب حساب فيسبوك

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً في الأردن والدول العربية، بعد انتشار خبر مقتل طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا على يد أخيها بسبب فيسبوك. وأقدم الشاب الأردني (25 عاما) على قتل شقيقته (14 عامًا) طعنا بالسكين في ظهرها، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد ووفاتها، لأنّها استخدمت هاتفه لإنشاء حساب لها على موقع فيسبوك. وتصدر هاشتاغ #نطالب_باعدام_قاتل_اخته قائمة أكثر المواضيع انتشارًا في الأردن. وقد ارتفعت حالات العنف الأسري منذ انتشار فيروس كورونا.

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مناعة اللاما يمكن أن تقضي على فيروس كورونا

أفادت دراسة نشرها علماء من جامعة تكساس الأميركية، ومركز “فيب يو جنت” البلجيكي للتكنولوجيا الحيوية الطبية، أن جسيمًا صغيرًا في جسد “وينتر” من فصيلة “اللاما” يمكن أن يقضي على وباء كورونا المستجد. واستفادت مجموعة العلماء البلجيكيين والأميركيين من دراسة أجروها قبل 4 سنوات للبحث في الأجسام المضادة التي يمكنها أن توقف فيروسي “سارس” و”ميرس” اللذان تفشّيا بين العامين 2003 و2012.

وسيجري الفريق اختبارات على الحيوانات، تمهيدًا لبدء التجارب على البشر بحلول نهاية العام. وقد وجد العلماء أن الأجسام المضادة في دم اللاما أصغر بمرات من مثلها في دم الإنسان، وهي قادرة على اقتحام القمم الحادة للتاج المحيط بالفيروس من الداخل ثم القضاء عليه، ورجّحوا انطلاقًا من هذه المعطيات أن تكون هذه الأجساد فعالة في تطوير لقاح للاستخدام البشري.

“طيران الإمارات” تتوقع مرور 18 شهرا قبل عودة السفر لطبيعته

توقعت مجموعة “طيران الإمارات” مرور 18 شهرًا على الأقل قبل أن يعود الطلب على السفر إلى طبيعته، بحسب الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى للمجموعة. ويتوقع الاتحاد الدولي “إياتا” الذي يمثل 290 شركة طيران في العالم، أن تنخفض عائدات 2020 لشركات الطيران في الشرق الأوسط بنسبة 39 في المئة عن العام الماضي، مما سيعرض 800 ألف وظيفة للخطر، وقد يؤدي إلى خسارة عشرات ملايين المسافرين هذا العام. وقد أتفق الخبراء على أن قطاع السفر سيستغرق فترة ما بين 18 شهرا إلى عامين، قبل أن تعود حركة الملاحة إلى طبيعتها نوعا ما.