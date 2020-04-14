“أشباح” يتطوعون لإخافة الناس للبقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا

“أشباح” يتطوعون لإخافة الناس للبقاء بمنازلهم للحد من كورونا

في أندونيسيا، البعض أخذ موضوع الحجر المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا بجدية أكثر من اللازم. في قرية كبوه الإندونيسية من المتوقع أن تفاجئك أشباح ترتدي ملابس بيضاء لإخافة المارة الذين لا يلتزمون بالحجر، حيث بدأت هذه القرية بدوريات أشباح في الشوارع على أمل أن تفلح الخرافات القديمة في إبقاء السكان في منازلهم. وقال أنجار بانكانينجتياس قائد فريق شبان القرية الذين نسقوا مع الشرطة لرويترز أن الهدف من هذه المبادرة غير التقليدية “إخافة الناس للبقاء في البيت.”

وعادة ما يكون شبح الكفن المعروف باسم “بوكونج” pocong متشحًا بالكامل بالأبيض ويكون وجهه شاحًبا بفضل مساحيق بيضاء بينما يحيط سواد الكحل بعينيه. وفي الثقافة الفولكلورية الإندونيسية يمثل هذا الشبح أرواح الأموات الحبيسة.

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في البداية، عندما بدأت تلك الأشباح في الظهور كان لها تأثير عكسي، فبدلًا من أن تبقي الناس في منازلهم خرج البعض لرؤية هذه الأشباح، مما اضطر المنظمون لأن يقوموا بدوريات “بوكونج” بشكل مفاجئ. ولكن في النهاية، يبدو أن هذه الخطة قد نجحت، فقد أشار أحد السكان أنه “منذ بدء ظهور بوكونج، لم يغادر الآباء والأطفال منازلهم… ولا يتجمع الناس أو يبقون في الشوارع لما بعد صلاة العشاء.”

ماكينات صراف آلي تصرف الأرز في فيتنام

في فيتنام، ابتكر رائد أعمال في مدينة هوتشي منه ماكينات صراف آلي لا تصرف نقودًا، بل أكياسًا من الأرز لتساعد من مصدر دخلهم بسبب القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد. وسجلت فيتنام 262 حالة إصابة بكوفيد-19 ولم تعلن عن أي وفيات حتى الآن لكن نتيجة لقواعد تباعد اجتماعي فرضت في 31 مارس لمدة 15 يومًا، أغلقت الكثير من المتاجر والأعمال الصغيرة وأصبح الآلاف مؤقتًا دون عمل أو دخل. وتصرف الماكينة كيسًا يحتوي على كيلو ونصف من الأرز للمحتاجين.

الشرطة الهندية تعاقب المخالفين للحظر بكتابة “أنا آسف” 500 مرة

نعم العنوان صحيح، ابتكرت الشرطة الهندية طريقة جديدة لمعاقبة سياح أجانب انتهكوا تدابير الإغلاق، وهي كتابة عبارة “أنا آسف” 500 مرة. لطيف! ومنذ إصدار مرسوم الإغلاق التام في الهند في نهاية مارس الماضي، لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا للخروج لشراء الضروريات مثل المؤن أو الأدوية. يذكر أن الهند سجلت حتى الآن 8،300 حالة إصابة و273 حالة وفاة.

مسؤول أميركي يشكك في “منشأ فيروس كورونا”

شكك مسؤول أميركي، وهو طبيب في الوقت ذاته، في رواية أن فيروس كورونا المستجد نشأ في الصين. وقد نقلت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز”الأميركية، عن جيف سميث الرئيس التنفيذي لحكومة مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، اعتقاده أن المرض انتشر “بصمت” في ديسمبر من العام الماضي، قبل شهر على الأقل من رصد الإصابة الأولى به. ورجح سميث أن يكون الفيروس قد ظهر في كاليفورنيا “قبل وقت طويل مما نعتقد” لكننا “لم نتمكن من ملاحظته لأنه تزامن مع موسم الإنفلونزا” وأضاف: “هذا يعني أن الفيروس كان موجودًا في مجتمعنا بالفعل، وليس كما تعتقد السلطات الأميركية أنه نشأ في الصين وانتشر من هناك.” وقد تسبب وباء كوفيد-19 بوفاة 23،529 شخصا في الولايات المتحدة، ليصبح البلد الأول عالميًا من حيث عدد المصابين والوفيات بالفيروس.

أخبار فيروس كورونا من العالم العربي

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية يوم الاثنين عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، تزامنا مع زيادة قياسية في عدد المتعافين بـ172 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 852. وبلغ العدد الإجمالي للمصابين 4،521 شخصًا، وعدد الوفيات 25 حالة.

وفي العراق، تم الإعلان عن تسجيل 4 وفيات و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. ووصل مجموع الإصابات إلى 1،352 إصابة، والوفيات 76 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 640. في الكويت، تم الإعلان عن أضخم خطة إجلاء في تاريخ البلاد، لإعادة 40 ألف مواطن على متن 188 رحلة جوية في الفترة بين 16 و25 أبريل الجاري.

حسم وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة الجدل بشكل نهائي حول الصيام في شهر رمضان القادم، في ظل تفشي فيروس كورونا. وقال أن “الصيام لا أثر له على الإطلاق في انتشار فيروس كورونا، وأنه لا مشكلة في صيام الأصحاء، إنما يكون الإفطار للمصابين بالفيروس وأصحاب الأعذار المرضية الذين يوصيهم الأطباء بالإفطار.”

وكان سياسي علماني جزائري عن تسبب بالجدل في الجزائر بعد دعوته إلى تعليق صيام شهر رمضان لهذا العام، لاعتقاده أنه “يشكل خطرًا على الصحة ويساهم في تفشي فيروس كورونا.” وقال الوزير الجزائري الأسبق نور الدين بوكروح في مقال نشره على صفحته في فيسبوك “أن خواء الجسم يزيد من قابليته لفتك الفيروس ويحفز انتشاره.”