أشعر بالوحدة، كيف أطلب المساعدة؟

أعاني مؤخرًا من الشعور بالسوء والوحدة، ولا يمكنني حقًا الهروب مما أشعر به. كيف أخبر الناس أنني بحاجة للمساعدة؟

من الصعب التعبير عن الشعور بالوحدة. إنه شعور سيء بالفراغ نوعًا ما. لقد شعرنا جميعًا بهذا الشعور المحبط. سواء أكان ذلك في مساء سبت أثناء بقاءك في المنزل وحيداً، أو حتى عندما تكون في الخارج لليوم الرابع على التوالي مع الكثير من الوجوه، لم يشعرك أي أحد منهم بشعور جيد فعلاً.

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بوسع هذا الشعور بالوحدة أن يتسلل إلينا ببطء أيضًا. ربما أصبحت وظيفتك تدمر روحك أكثر فأكثر، لذا فأنت تبحث عن الرضا في أماكن أخرى، ولكنك لا تحصل على أي شيء. شعور غريب يصيبك: الملل مع شعور بالمرارة.

تقول الدكتورة زوي كروس أخصائية نفسية إكلينيكية في My Online Therapy إن “الوحدة يمكن أن تكون غالبًا أحد أعراض مشاكل الصحة النفسية مثل القلق أو تدني احترام الذات أو الحالة المزاجية السيئة.”

تشير الدراسات إلى أنه عندما تشعر بالوحدة المزمنة، فمن المرجح أن تفسر تعابير الوجه الطبيعية على أنها سلبية. لذلك تبدأ في الشعور بالوحدة، ثم يخبرك عقلك بتجنب التفاعل الاجتماعي. خطوة فخطوة، يمكن أن يجعلنا ذلك منعزلين اجتماعيًا. يقول سويف باتيل، مدير العلاقات الأسرية فيMovember، إن ذلك يعرض أي شخص “لخطر أكبر من مشاكل الصحة النفسية، لاسيما القلق والاكتئاب وحتى الانتحار.”

عدم الشعور بالرضا يمكن أن يجعلك تنعزل عن الناس، في حين أن فقدان التواصل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشاكل الصحة النفسية. يمكن أن تحدث مثل هذه الأمور لأي شخص بالطبع، من أي عمر، أو جنس، أو عرق، أو برج فلكي. على الرغم من ذلك، هناك بعض الاختلافات بين الجنسين (للأسف بشكل أساسي بين المتوافقين جنسيًا في الوقت الحالي، حيث أن الدراسات حول الجنس غير الثنائي نادرة جدًا) والتي تدعمها الإحصاءات وتشير إلى أن الرجال فاشلون بشكل خاص في الحصول على مساعدة.

لكن هناك العديد من الخطوات للشعور بالعزلة، وعدم القدرة على طلب المساعدة، والتي يمكن أن تأتي قبل الدخول في العزلة. والذي يجعل من المهم للغاية أن تدرك وأن تتصرف بناءً على ذلك. سواء أكان هناك الكثير من الأمور لكي تقوم بها، أو أن الانتكاسات الناجمة عن الإحباط ببساطة تدوم لفترة أطول مما ينبغي.

في كلتا الحالتين، عندما تعتقد أنك بحاجة إلى مساعدة، ماذا تفعل؟ حسنًا، هناك بعض الخيارات، جميعها بهدف مشترك هو الهروب من هذا الشعور وأن تصبح أكثر سعادة.

“تعزيز الحياة.” في كثير من الأحيان، يتضمن ذلك إعادة إنشاء العلاقات التي تجعلك تشعر بتحسن، أو بدء علاقات جديدة. لتوضيح الأمر ببساطة، تحتاج إلى التحدث إلى الأشخاص الذين سيكون لهم التأثير السليم ويمكنك الوثوق بهم.

يقول بورنيل: “بشكل عام، لدى الرجال دوائر اجتماعية أصغر عن غيرهم من الجنس الآخر.” وتضيف الدكتورة كروس إلى أن “التفاعلات الاجتماعية الذكورية غالبًا ما تستند إلى الأحداث النفعية مثل الأحداث الرياضية، حيث يكون التركيز على الحدث وليس كثيرًا على التفاعلات بين الحاضرين.” لذلك، بينما قد يكون هناك رفيق في ذهنك يمكن أن يساعدك، قد يكون من الصعب استخدام وقت الاستراحة بين شوطي مباراة رياضية للحديث عن “المشاعر” بدلاً من متابعة المنافسة. لكن خياراتك هي الزملاء والأحبة والعائلة وخطوط المساعدة. ابدأ مع أي خيار يجعل إحساسك الداخلي يشعر بأنه الخيار الأفضل.

يمكن أن يساعد المكان أيضًا في هذا الشأن. يقول باتيل أن الرجال يكونون أفضل بكثير في المصارحات وإجراء الحوارات أثناء قيامهم بنشاط ما. لذلك يمكنك أن تطلب من رفيقك مقابلتك أو السير معه، أو أخذ مشروب بغض النظر عما يستمتع به كلاكما. إن ذلك يزيل القلق. وكخيار بديل، إذا لاحظت أنك تتحدث بشكل أفضل مع الشخص عبر الهاتف، أو حتى المراسلة النصية، فقم بذلك بهذه الطريقة.

لكن المحادثات في الحياة الواقعية تميل إلى أن تكون مثمرة للغاية، خاصة عندما تشعر بالوحدة. تميل وسائل التواصل الاجتماعي إلى جعل الناس يشعرون بالسوء في كثير من الأحيان أكثر مما تجعلنا نشعر بالتحسن، خاصة عندما نشعر بالوحدة. تقول الدكتورة كروس: “يمكن أن يكون الدافع وراء زيادة القلق الاجتماعي هو أن الناس يشككون الآن في قدرتهم على الاستمتاع والمقدرة على القيام بذلك في اللقاءات الاجتماعية المباشرة النادرة.”

يقول باتيل: “الأمر كله يتعلق بالحصول على القليل من التواصل والتفاعلات الاجتماعية الجيدة.” كروس تؤيد هذا، وتشدد على أن “الوضع الامثل هو أن عدد قليل جدًا من الأصدقاء الجيدين مفضل على جمع كبير من المعارف.” وذلك عندما يتعلق الأمر بمقاومة الشعور بالوحدة والقدرة على طلب المساعدة.

بالطبع، يمكننا جميعًا أن نشعر بالقلق حيال الوصول إلى أولئك الذين قد نعتبرهم مقربين لنا، خاصة إذا لم نكن متأكدين حقًا من أنهم يشعرون بنفس شعورنا تجاههم. ولكن إذا كنت تتقرب منهم، فمن المحتمل أنهم سيفعلون نفس الشيء معك. قد لا تلاحظ ذلك، ولكن على العموم فإن الناس في الواقع متعاطفون جدًا في اللقاءات الفردية.