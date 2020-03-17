إصابة الممثل البريطاني إدريس إلبا بفيروس كورونا

قال الممثل البريطاني إدريس إلبا إن فحصا طبيا أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال إلبا، على تويتر إنه لا يعاني أي أعراض حتى الآن لكنه سيعزل نفسه عن الآخرين. أما الممثل توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون فقد غادرا مستشفى في ولاية كوينزلاند بأستراليا بعد خمسة أيام من اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا، وسيخضعان للحجر الصحي بالمنزل.

“علي بابا” تدعم أميركا في مواجهة فيروس كورونا

أعلن مؤسس شركة “علي بابا” الصينية جاك ما عن انطلاق أول شحنة من الكمامات ومجموعات اختبار فيروس كورونا الجديد إلى الولايات المتحدة. وقال الملياردير الصيني أن الشحنة الأولى تضم نصف مليون مجموعة اختبار فيروس كورونا الجديد ومليون كمامة وجه. وأضاف أن هذه التبرعات تأتي بهدف التعاون مع الأميركيين في الأوقات الصعبة. وكانت مؤسستا جاك ما وعلي بابا قدمتا العديد من المواد اللازمة لمكافحة الفيروس إلى المناطق المتأثرة في اليابان وكورويا الجنوبية وإيطاليا وإسبانيا وإيران.

Videos by VICE

شركة “أمازون” تفتح باب التوظيف لـ 100 ألف شخص في الولايات المتحدة

تعتزم “أمازون” أكبر شركة في العالم للتجارة الإلكترونية، توظيف 100 ألف شخص في الولايات المتحدة، ويأتي ذلك في ظل ازدهار أعمال الشركة بعد انتشار فيروس كورونا. وذكرت أن الشركة الأمريكية تعتزم توظيف أشخاص للعمل في المستودعات وفي خدمة توصيل الطلبات، لأنها تشهد “أمازون” نموا في الطلبات عبر الإنترنت، حيث يفضل الكثيرون البقاء في منازلهم وشراء حاجاتهم عبر الإنترنت. مصائب قوم عند قوم فوائد.

أطباء إيطاليا يضطرون لعلاج بعض المرضى وترك آخرين لمصيرهم

قال أطباء إيطاليون إنهم يضطرون إلى الاختيار بين من يتلقى العلاج أولا لإنقاذ حياته ومن يُحرم من ذلك بسبب ارتفاع عدد المصابين. ومع استمرار ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس يومًيا، تبذل إيطاليا قصارى جهودها للتعامل مع ما يكفي من أسرّة داخل المستشفيات لعلاج المرضى. وقالت كريستيان سالارولي، رئيس وحدة الرعاية المركزة في مستشفى في بيرغامو، الواقعة في المنطقة الشمالية من مدينة لومباردي، لصحيفة “كورييري ديلا سيرا”: “إذا كان عمر الشخص بين 80 و 95 عامًا ويعاني من ضيق تنفس شديد، فمن غير المحتمل أن يحصل على العلاج، إنها كلمات بالغة الصعوبة، لكنها للأسف حقيقة. لسنا في وضع يسمح لنا بتجربة ما يسمى معجزات.” وتسبب فيروس كورونا في نحو 1809 حالة وفاة من أصل 24،747 حالة إصابة، ما يعادل نحو ثُلث حالات الوفاة المسجلة في الصين من جراء الإصابة بالفيروس.