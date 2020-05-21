أول حكم إعدام أونلاين عبر تطبيق زووم

حكمت محكمة في سنغافورة على رجل بالإعدام عن طريق تطبيق “زووم” في سابقة من نوعها في هذه الدولة المدينة، لاقت انتقادات من جهات حقوقية. وأعلنت السلطات القضائية أنه حكم على تاجر المخدرات الماليزي بونيثان غيناسان بالإعدام شنقًا خلال جلسة أقيمت عن بعد تفاديا لمخاطر انتقال عدوى كورونا.

وأدين الرجل البالغ 37 عاما ببيع ما لا يقل عن 28.5 غرام من الهيرويين، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام وفق تشريعات سنغافورة المتشددة في مجال مكافحة المخدرات. ولفتت المحكمة العليا إلى أنها المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة حكما بالإعدام خلال جلسة عن بعد.

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وقد اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن هذه التكنولوجيا ليست ملائمة للنطق بمثل هذا الحكم.وقال المدير المساعد للمنظمة في آسيا فيل روبرتسون إن “عقوبة الإعدام في جوهرها وحشية ولا إنسانية، والأمر أسوأ مع استخدام سنغافورة تكنولوجيا مثل زووم للحكم على رجل بالموت.”

وقال محامي المتهم أنه لم يعترض على استخدام “زووم” في مرافعات قضية موكله، كون الجلسة كانت لتلقي الحكم. وقال أنه سيقدم استئنافًا.

كشف السر في ليلة اختفاء القمر من السماء تمامًا قبل 900 عامًا

اختفى القمر تمامًا من السماء عام 1110، وظلت هذه الظاهرة لغزا لما يقرب من ألف عام، ولكن الباحثين يعتقدون أن لديهم الجواب أخيرًا لحل لغز الخسوف المظلم للغاية. فقد توصل علماء من جامعة جنيف بسويسرا إلى السبب وراء الظاهرة الغريبة إلى أن السبب في اختفاء القمر كان ناتجاً عن وجود الهباء الجوي البركاني، حيث كانت سلسلة من الانفجارات البركانية حول العالم قد ضخت الغبار والكبريت في الغلاف الجوي في السنوات التي سبقت ظاهرة تلاشي القمر، وأحد هذه الأحداث كان انفجار جبل أساما الياباني عام 1108 الذي أنتج ثورانا عملاقا استمر شهوراً.

ويشرح الفريق أن هذا هو على الأرجح السبب الذي جعل القمر غير مرئياً أثناء حدوث خسوف للقمر في عام 1110، كما أكد تحليل وكالة ناسا، والذي جعل القمر يبدو أكثر قتامة بسبب انتشار الغبار في الهواء بسبب الانفجارات البركانية.

شركة تبيع ملابس “لتكبير الثدي وإظهار العضلات” لعصر المواعدة خلال أزمة كورونا

من الواضح أن المواعدة ليست كما كانت. مع بقاء معظم العالم في عزلة اجتماعية وحجر منزلي، يضطر الناس في جميع أنحاء العالم إلى التواعد من خلال كاميرا الويب. في محاولة غريبة للتخفيف من صعوبة هذه المواعيد، قامت شركة في الولايات المتحدة بتقديم خدمة غريبة، حيث أعلن موقع Sportarly المختص بالرياضة واللياقة البدنية عن منتج جديد عبارة عن صدرية لتكبير الثدي و”بدلة لنفخ العضلات” حيث يمكنك طلب هذه الملابس وحشو قميصك بها خلال لقاء المواعدة الافتراضي: “بدلة العضلات الافتراضية تمنحك عضلات مثالية، يقدم هذا القميص المبطن هذا المظهر المثير الذي يحلم به الكثيرون.” من الواضح الآن أن هذه الإعلانات هي “وسيلة للتحايل” وليس من الواضح تمامًا ما إذا كان أي شخص سيشتري هذه الأشياء فعليًا، معظم التعليقات على الموقع تنتقد وتسخر من الفكرة، ولكن هناك آخرين يتمنون أن تصلهم طلباتهم بسرعة.