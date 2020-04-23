أول محاكمة بشأن عمليات التعذيب في سوريا تبدأ في ألمانيا الخميس

تبدأ في ألمانيا اليوم الخميس أول محاكمة لضابطين سابقين بالمخابرات السورية يشتبه في ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية منها التعذيب والاعتداء الجنسي. وتعتبر هذه أول خطوة نحو تحقيق العدالة لآلاف السوريين الذين يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب في منشآت حكومية، وذلك بعد فشل المحاولات التي استهدفت إقامة محكمة دولية بشأن سوريا. وقد لجأ ممثلو الادعاء الألمان إلى قوانين الولاية القضائية العالمية التي تتيح لهم إقامة محاكمات عن أي جرائم ارتكبت ضد الإنسانية في أي مكان في العالم. وسيتم محاكمة مشتبهين بالتعذيب، هما ضابط سابق بالمخابرات متهم في 58 جريمة قتل في سجن بدمشق وتعذيب أربعة آلاف ناشط، والثاني متهم بتسهيل عمليات التعذيب التي تعرض لها ما لا يقل عن 30 من ناشطي المعارضة بعد إلقاء القبض عليهم في مظاهرة مناهضة للأسد عام 2011.

4 مراحل لإعادة فتح الأسواق في دبي

في الإمارات، تم الأعلان عن إعادة فتح الأسواق في دبي تتضمن 4 مراحل، تشمل المرحلة الأولى التي من المقرر تطبيقها خلال أيام ستركز على عدة قطاعات اقتصادية من بينها مراكز التسوق والمولات، ووسائل النقل والمواصلات، ومراكز الأعمال والمقرات الإدارية للشركات. وسيسمح للمنشآت في المراكز التجارية بالعمل لمدة 10 ساعات يومياً، على ألا تزيد مدة تواجد المستهلكين داخل المنشأة عن 3 ساعات مع تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتضمن التباعد الاجتماعي والتعقيم وغيرها. كما أعلنت حكومة أبوظبي أن دائرة التنمية الاقتصادية تبحث مدى إمكانية إعادة فتح مراكز التسوق تدريجيًا، وستستأنف خدمات حافلات النقل الساعة السادسة صباح السبت.

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حشوة صدر تنقذ امرأة من رصاصة

حشوة سيليكون تسبب بنجاة إمرأة في كندا! نعم، صحيح، فقد كشفت دراسة نشرت في مجلة “سايج” الطبية، تناولت حالة هذه المرأة، أن حشوة السيليكون في الثدي الأيسر للشابة البالغة من العمر 30 عامًا، ساهمت في انحراف رصاصة بعيدًا عن أعضائها الحيوية إلى الثدي الآخر. وأوضحت الدراسة أن الحادثة التي وقعت في عام 2018، هي واحدة من عدد قليل من الحالات التي تم فيها إنقاذ امرأة عن طريق حشوات صدر. وذهبت المريضة، التي لم يذكر اسمها، إلى قسم الطوارئ في المدينة الكندية، بعد الشعور بالألم في صدرها ورؤيتها دماء. واكتشف الجراحون جرحًا واحدا وأزالوا رصاصة من تحت صدرها الأيمن، وفقا للدراسة.

منظمة الصحة العالمية تحذر من التسرع في إنهاء حالة الإغلاق

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من الاندفاع نحو تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب وباء كورونا. وقال غيبريسوس إن “الفيروس سيبقى معنا لمدة طويلة” مضيفاً أن التسرع في رفع إجراءات الحظر قد يؤدي لتفشي الوباء مرة أخرى. كما حذر مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة الأمريكية في مقابلة مع صحيفة الواشنطن بوست من موجة ثانية من وباء كورونا في الشتاء القادم، ويمكن أن تكون هذه الموجة أقوى مقارنة بالأولى لأنه من المحتمل أن تصل مع بدء موسم الإنفلونزا.

متاحف العالم تطلق تحديًا عن أكثر الأشياء رعباً ضمن مجموعاتهم

ابتكر متحف بريطاني طريقة فريدة للترفيه عن الجمهور المعزول أثناء إغلاقه جراء فيروس كورونا ضمن تحديات أسبوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبدأ المتحف تحديًا جديدًا لمشاركة الأشياء الأكثر رعبًا التي يمكن العثور عليها في مجموعة متحف يوركشاير والمتاحف الأخرى تحت هاشتاغ #curatorbattle. وبدأ المتحف التحدي الجديد بصورة كعكة شعر امرأة رومانية في القرن الثالث أو الرابع مع بقاء الدبابيس في مكانها منذ ذلك الحين. وردت المتاحف الوطنية في إسكتلندا بصورة لـ”حورية البحر” ذات اللون الوردي والأسنان المتعفنة، وغيرها من الصور مثل سمكة زومبي المنتفخة، وقناع الإعدام ولـصورة قناع الطاعون من 1650 إلى 1750.