إرجاء معرض إكسبو 2020 المقرر في دبي لعام كامل

صوتت غالبية ثلثي أعضاء المكتب الدولي للمعارض على إرجاء معرض إكسبو 2020 في دبي لمدة عام كامل، على خلفية انتشار وباء كورونا. وقال المنظمون في بيان “سيوافق المكتب الدولي للمعارض رسمًيا على إرجاء إكسبو 2020 في دبي حتى الأول أكتوبر 2021- 31 مارس 2022 بعد حصول القرار على أكثر من غالبية الثلثين المطلوبة.” وكانت دبي تأمل بجذب نحو 25 مليون زائر إلى الحدث الذي يستمر ستة شهور والذي كان من المقرر أن ينطلق في 20 أكتوبر هذا العام. وألغت دبي التي تستضيف مئات المؤتمرات سنويًا سلسلة مناسبات ثقافية وترفيهية خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية تفشي الفيروس.

فرض ارتداء الكمامات على ركاب الطائرات

قررت بعض شركات الطيران الكبرى أن تطلب من الركاب ارتداء الكمامات أثناء الرحلات للحد من انتشار الفيروسات. وتفرض الكثير من شركات الطيران الأمريكية، بدءًا من هذا الأسبوع، السياسات الجديدة بشأن الصحة والسلامة سواء بالنسبة إلى الركاب أو طاقم الطائرة. وقررت بعض شركات الطيران حول العالم أيضًا إلزام الركاب بارتداء الكمامات عندما تُستأنف رحلات الطيران. وبالرغم من إلغاء نحو 90 في المئة من الرحلات الجوية الدولية، فإن شركات الطيران تأمل استئناف الرحلات هذا الشهر.

Videos by VICE

جدل على مواقع التواصل بعد منع فلسطيني من العودة إلى لبنان

أثار منع فلسطيني من العودة على متن طائرة أعادت لبنانيين من دبي في الإمارات تفاعلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بينما أعلن الأمن العام اللبناني أن المنع تم بقرار حكومي. وكتب الشاب الفلسطيني طارق أبو طه تفاصيل ما جرى معه، وكيف تم إخراجه من الطائرة في اللحظات الأخيرة بواسطة الأمن العام اللبناني.

في المقابل، قال بيان صادر عن الأمن العام في لبنان إن المنع استند إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بعودة اللبنانيين حصرا في هذه المرحلة، على أن تتم عودة غير اللبنانيين الذين يحق لهم الدخول إلى لبنان في مراحل لاحقة. وأضاف أن الأمن العام باشر التحقيق مع الضابط بشأن ما ورد من معلومات عن تعاطيه بطريقة غير لائقة مع الشخص صاحب العلاقة. وقالت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني إنها تجري اتصالات مع المسؤولين اللبنانيين لتعديل قرار منع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى لبنان في ظل إغلاق مطار بيروت الدولي.

