إزالة صور النساء في كابول

تم إزالة صور النساء من واجهات المحلات التجارية في العاصمة الأفغانية التي وقعت تحت سيطرة طالبان. وقد دخل مقاتلو طالبان كابول أمس الأحد بينما فر الرئيس الأفغاني أشرف غني من المدينة، في استكمال الاستيلاء على السلطة الذي حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية مع انسحاب القوات العسكرية الأمريكية والغربية الأخرى من البلاد.

عامل يقوم بطلاء صورة امرأة تظهر في إعلان لصالون تجميل. Kyodo via AP Images

عندما حكمت طالبان أفغانستان آخر مرة بين عامي 1996 و 2001 – وهو العام الذي أطاح بهم التحالف بقيادة الولايات المتحدة من السلطة بعد هجمات 11 سبتمبر – مُنعت النساء من العمل والتعليم، وأمرن بعدم مغادرة منازلهن إلا برفقة رجل. وعند خروجهن من البيت طُلب منهم ارتداء البرقع.

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نساء يسيرن بالقرب من إعلان لصالون التجميل في كابول في وقت سابق هذا الشهر قبل استيلاء طالبان على السلطة. سجاد حسين / وكالة فرانس برس عبر GETTY IMAGES

وأظهرت بعض الصور قيام عمال بالرسم فوق صور نساء خارج صالونات التجميل في كابول، فيما قام رجل بطلاء صورة امرأة ترتدي فستانًا أخضر وتضع مجوهرات وماكياج. وفي صورة أخرى، تقوم امرأة بتمزيق إعلان خارج صالون تجميل يصور امرأتين بدون برقع.

وتخشى النساء في أفغانستان الآن على حقوقهن وحياتهن مع استعادة طالبان السيطرة في البلاد. في مقابلة مع بي بي سي، قال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين إن النساء سيكون بإمكانهن عيش حياتهن بحرية في ظل حكم طالبان.

مقاتلون من طالبان يقفون على شارع بساحة الزنبق في كابول بعد دخولهم المدينة. تصوير وكيل كوهسار / وكالة فرانس برس عبر GETTY IMAGES.

وقال: “لا ينبغي لهن أن يشعرن بالخوف. حقهم في التعليم والعمل مضمون. لدينا التزام بذلك.”