إسرائيل تأمر 1.1 مليون فلسطيني بإخلاء شمال غزة خلال 24 ساعة

أمر الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني في شمال غزة يوم الجمعة ١٣ أكتوبر بالإخلاء الفوري إلى جنوب القطاع، استعدادًا للغزو البري المتوقع ضد جماعة حماس الإرهابية التي تسيطر على القطاع.

وحذرت الأمم المتحدة من أن مثل هذا الإخلاء الجماعي سيؤدي إلى تداول كارثي بالنسبة للمنطقة المنكوبة. بدورها، رفضت حماس، المسؤولة عن هجوم مفاجئ على إسرائيل قبل أسبوع وإطلاق آلاف الصواريخ منذ ذلك الحين، الإخلاء بوصفه خدعة وحثت الناس على البقاء في منازلهم.

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شمل الأمر بالإخلاء مدينة غزة التي تضم مئات الآلاف من الفلسطينيين، مما أثار حالة من الذعر بين المدنيين وعمال الإغاثة الذين يتصدون للضربات الإسرائيلية، والحصار الكامل، وانقطاع التيار الكهربائي في القطاع.

عبّرت نبال فرسخ، المتحدثة باسم هلال الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة غزة، عن حالة اليأس التي يشعر بها السكان، قائلة: “انس نفسك عن الطعام والكهرباء والوقود. القلق الوحيد الآن هو ما إذا كنت ستبقى على قيد الحياة.”

أسفر النزاع المستمر عن خسائر فادحة، حيث فقد أكثر من ٢٨٠٠ شخص من الجانبين. كما تبادلت إسرائيل إطلاق النار مع حزب الله في لبنان في الأيام الأخيرة، مما زاد من المخاوف بشأن تصاعد النزاع الإقليمي.

بدأت إسرائيل القصف على غزة على مدار الساعة بعد هجوم نفذه مقاتلو حماس على الحدود الجنوبية لإسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل مئات، بما في ذلك أطفال وشبان خلال حفل موسيقي. كما اختطف المسلحون نحو ١٥٠ شخصًا وأقتادوهم إلى غزة.

أفادت حماس بأن الضربات الجوية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ١٣ رهينة، بما في ذلك أشخاص من جنسيات أجنبية. ومع ذلك، نفى الأدميرال دانيال هاجاري المتحدث باسم القوات الإسرائيلية هذه الادعاءات، مؤكدًا أنهم لا يصدقون ادعاءات حماس.

كانت أوامر الجيش لجميع السكان في شمال غزة بالانتقال جنوبًا مثيرًا للجدل. وأعربت الأمم المتحدة عن قلق عميق بشأن إمكانية تنفيذ مثل هذا الإخلاء، مشيرة إلى إمكانية حدوث “تبعات إنسانية مدمرة.” وشددت وزارة الصحة الفلسطينية أيضًا على تحديات إجلاء المصابين من المستشفيات، حيث لا يوجد مكان آخر آمن لعلاج المرضى في قطاع غزة.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها لن تقوم بإخلاء مدارسها، التي لجأ إليها مئات الآلاف من الأشخاص. ومع ذلك، نقلت مقر عملياتها الرئيسي إلى جنوب غزة.

فيما يتعلق بحماية البنية التحتية المدنية، أكد هاجاري أن “هذه منطقة حرب”، وأضاف قائلًا: “إذا منعت حماس السكان من الإخلاء، فإن المسؤولية تقع على عاتقهم.”

شددت أوامر الإخلاء على توقع وشيك لغزو بري إسرائيلي، على الرغم من عدم الإعلان رسميًا عنه. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ “سحق” حماس، وقدمت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى جانب شحنات الأسلحة الأمريكية، دعمًا قويًا لإجراءات إسرائيل في الرد على الهجمات.

ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي الغزو البري في غزة، التي تعيش فيها سكانية كثيفة ومحرومة، إلى مزيد من الخسائر على الجانبين نتيجة للقتال المنزلي. الوضع أثار الارتباك والقلق بين السكان، حيث يشكك البعض في صدق أمر الإخلاء.

إن تأثير أمر الإخلاء عميق في غزة، حيث يعتبر العديد من السكان أنفسهم من نسل اللاجئين من حرب عام ١٩٤٨ المرتبطة بإنشاء إسرائيل، والتي أثرت بشكل عميق في الذاكرة الجماعية لسكان غزة.

اتخذت مصر أيضًا تدابير استثنائية لتعزيز حدودها مع غزة بهدف منع أي انتهاكات. وذلك بسبب معارضة مصر الطويلة الأمد لاستيطان الفلسطينيين على أراضيها، سواء بسبب التكاليف المرتبطة بذلك أم لأنها ستعرقل سعيهم نحو دولة مستقلة. كما أغلقت مصر معبر رفح، وهو المعبر الوحيد بين غزة ومصر غير المسيطر عليه من قبل إسرائيل، بسبب الضربات الجوية.

شهدت هجمات حماس غير المسبوقة السبت الماضي، وأيامًا من إطلاق آلاف الصواريخ بعد ذلك، مقتل أكثر من ١٣٠٠ شخص في إسرائيل، بما في ذلك ٢٤٧ جنديًا – وهو عدد لم يشهده إسرائيل منذ عقود. أما القصف الإسرائيلي الناتج عنه، فقد أودى بحياة أكثر من ١٥٣٧ شخصًا في غزة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

أكدت إسرائيل أن حصارها على غزة سيستمر حتى تحرير الرهائن الذين اختطفتهم حماس. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتز على X: “لن نفتح أي مفتاح للكهرباء، ولن نسمح بتشغيل أي صنبور للمياه، ولن يتمكن أي شخص من غزة من تركيب مولدات.”

بالرغم من تزايد التوترات، يظل السؤال عن كيفية إيجاد طريق لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يضغط على المجتمع الدولي.