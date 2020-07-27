إليك ما يمكنك القيام به كفرد للمساهمة في الحد من تغير المناخ

حان وقت التغيير. في يوم العمل العالمي للمناخ، تنشر VICE Media Group مقالات متخصصة عن أزمة المناخ الحالية.

مع وجود 100 شركة في العالم مسؤولة عن أكثر من 70 في المائة من الانبعاثات العالمية، يجادل كثيرون بأن أي تقدم حقيقي لن يحدث إلا من خلال الإصلاحات المؤسسية المنهجية الكبيرة، بدلاً من الإجراءات الفردية. في الواقع، تم تعزيز التركيز على الانبعاثات الشخصية من قبل منكري التغير المناخي من أجل صرف النظر عن دعم لوائح أكثر تأثيرًا. ومع ذلك، فإن سكان معظم الدول الصناعية لديهم القدرة بالفعل على الحد من تأثيرهم الفردي لأن انبعاثات الفرد لديهم أكثر ارتفاعًا.

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