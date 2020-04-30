إنقاذ نيجيرية عرضت للبيع في لبنان مقابل 1،000 دولار

منع ظهور رامز جلال في “أية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر”

قرر نقيب الإعلاميين في مصر، طارق سعدة، منع ظهور الفنان رامز جلال في أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، إلى حين تسوية أوضاعه القانونية، فيما استندت النقابة لتبرير قراراها، إلى ما وصفته بـ”الواجب الأخلاقي للإعلام الملتزم، ودور الدولة المصرية في حماية الأسرة المصرية.” وأشار القرار إلى أن برنامج “رامز مجنون رسمي” والذي تعرضه قناة “إم بي سي مصر” إلى ما ورد في بيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج بسبب التنمر والسادية.

وعلق المتحدث الرسمي باسم مجموعة قنوات “أم بي سي” مازن حايك، بأنه لا يوجد قرار لإيقاف عرض البرنامج. وقال حايك أن العمل يعرض في 5 قنوات تابعة لمجموعة “أم بي سي” ولا نية لإيقافه، خصوصاً أنه يحصد أعلى نسب المشاهدة، وأكبر عدد من التفاعلات، بما يصل إلى 120 مليون مشاهدة في أول أيام رمضان، موضحاً أنه “يحترم رأي المعارضين لبرنامج رامز، ومن لم يعجبه البرنامج يمكنه ألا يتابعه.”

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وفاة شابة بسبب عنف أسري في السعودية

أثارت وفاة شابة سعودية تدعى غادين، 15 عاماً، غضباً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد توارد أنباء تفيد بأن وفاتها جاءت نتيجة تعنيف أسري. وقال ناشطون عبر مواقع التواصل، عبر وسم “#المغدوره_غادين أن الفتاة السعودية توفيت نتيجة التعذيب على يد والدها. وقال المغرد السعودي البارزإبراهيم المنيف: “طالما أن قضايا التعنيف تنحل بـ: تعهّد المعنف بعدم التعنيف مرة أخرى، ثم يأخذ المعنف ضحيته معه للبيت! فقضايا التعنيف لن تُحل أبداً.”

إنقاذ امرأة نيجيرية عرضت للبيع في لبنان على فيسبوك

أنقذت السلطات اللبنانية امرأة نيجيرية عرضت للبيع على موقع فيسبوك في لبنان، بعد أيام من القبض على رجل يشتبه بضلوعه في إعلان البيع. وقالت رئيسة مفوضية شؤون المغتربين النيجيريين، أبيكي دابيري إيريوا، لبي بي سي إن المرأة التي تبلغ الثلاثين من عمرها توجد الآن في السفارة النيجيرية في بيروت وهي آمنة، بعد أن أنقذتها السلطات. وقبض على الرجل الذي عرض – كما قيل – عاملة منزلية للبيع مقابل 1،000 دولار على فيسبوك.

ولا يوجد قانون عمل في لبنان ينظّم استقدام العاملات الأجنبيات، يحدد بشكل واضح حقوقهن وواجباتهن، وإنما يخضعن لنظام الكفالة، ويبقين تحت رحمة المكاتب المعنية باستقدام العاملات، وتحت رحمة أرباب المنازل التي يعملن فيها. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوق الإنسان اللبنانية الكثير من الانتهاكات بحق عاملات المنازل الوافدات بما في ذلك عدم دفع الأجور، والحبس القسري، ورفض منح إجازة والإساءة اللفظية والبدنية. وتقتل عاملة منازل في لبنان كل أسبوع، غالبًا عن طريق الانتحار أو خلال محاولة الهروب.





بايدن: سأبقي السفارة الأميركية بالقدس إذا انتخبت رئيسًا

قال المرشح الديموقراطي إلى انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن، أنه سيبقي سفارة بلاده في إسرائيل في موقعها الجديد في القدس المحتلة، إذا ما انتخب رئيسا للولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه سيقوم بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية وبذل جهود لإبقاء حل الدولتين قابلا للتطبيق. وأعرب نائب الرئيس السابق عن أسفه للخطوة التي أقدم عليها الرئيس دونالد ترامب، بنقل السفارة من تلّ أبيب، قال إنّ السفارة “ما كان ينبغي أن تنقل من مكانها” قبل التوصّل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط “أما وقد حصل ذلك فأنا لن أعيد السفارة إلى تل أبيب.” ويواجه المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن نداءات متزايدة تطالبه بالرد على مزاعم موظفة سابقة لديه تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها.

ومنذ وصوله إلى السلطة في مطلع 2017 اتّخذ ترامب سلسلة قرارات صبّت بقوة في مصلحة إسرائيل منها اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تلّ أبيب إلى المدينة المقدسة، وعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية. وتعتبر المستوطنات المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يتجاوز عددها حاليا 200 مستوطنة غير شرعية في نظر القانون الدولي. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في يونيو 1967.