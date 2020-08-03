الإمارات تبدأ تشغيل مفاعل للطاقة النووية

بدأت الإمارات العربية المتحدة بتشغيل أول مفاعل للطاقة النووية في العالم العربي. وقد بدأت عملية الاندماج النووي في واحد من المفاعلات الأربعة في محطة “براكة” التي تستخدم تقنية كورية جنوبية. وكان يتوقع افتتاح المحطة في العام 2017 ولكن البدء في التشغيل تأجل عدة مرات بسبب مشاكل مختلفة تتعلق بالسلامة. وترغب الإمارات الغنية بالنفط بأن تلبي محطة ” براكة” رُبع احتياجاتها من الطاقة. وتعتبر الإمارات الدولة الأولى في العالم العربي والثالثة والثلاثون على مستوى العالم التي تطور محطة للطاقة النووية لتوليد كهرباء آمنة ونظيفة.

وتقع المنشأة النووية الجديدة غرب أبوظبي، وهي الأولى من بين عدة محطات نووية محتملة في المنطقة، حيث تخطط مصر والسعودية لبناء مفاعلات نووية. وفي حين أن الهدف من المفاعلات النووية هو توليد طاقة نظيفة، تخطط دول مثل ألمانيا لإغلاق كافة المفاعلات بحلول عام 2022 بسبب المخاوف من تكرار كارثة فوكوشيما اليابانية. ويرى خبراء أن المفاعلات النووية هو خيار عالي التكلفة ويشكل خطراً في حال حدوث تلوث إشعاعي.

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إيلون ماسك: كائنات فضائية بنت الأهرامات

إيلون ماسك لا يتوقف عن إبهارنا بتغريداته وآرائه، آخرها تغريدة بأن الأهرامات في مصر تم بناؤها من قبل كائنات فضائية. ويبدو أن رئيس شركة “سبيس إكس” المتخصصة في تقنيات استكشاف الفضاء قد غَير موقفه لاحقاً وأضاف “كان الهرم الأكبر أطول هيكل صنعه البشر منذ 3800 عاماً.” ويوجد أكثر من مائة هرم في مصر، لكن أشهرها هرم الجيزة الأكبر، ويبلغ ارتفاعه أكثر من 137 مترا.

وردت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، على ماسك وحثته على استكشاف المزيد من الأدلة حول بناء المقابر، التي بنيت لفراعنة مصر وتعتبر من أهم المباني في التاريخ. تغريدة ماسك تلقيت الكثير من التعليقات، تقول واحدة منها: “بناة الاهرامات يردون: ايلون ماسك كائن فضائي” فيما اقترح آخرون الاستفادة من هذه التغريدة للترويج السياحي.

غضب وسخرية في لبنان بعد حذف “الثورة تولد من رحم الأحزان” في حفل

أثار حفل بمناسبة عيد الجيش اللبناني موجة من الغضب والسخرية إثر حذف جملة “إن الثورة تولد من رحم الأحزان” من أغنية لماجدة الرومي واستبدالها بـ”إن الثورة لا لا لا لا لا.” وتصدر هاشتاغ ان_الثورة_تولد_من_رحم_الأحزان تويتر في لبنان وتضمن آلاف التعليقات معتبرين أنّ الثورة “تخيف” السلطة.