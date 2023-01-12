احتجاز 6 صحفيين بسبب فيديو لرئيس جنوب السودان “يتبول على نفسه”

لا زال ستة صحفيين في جنوب السودان رهن الاعتقال منذ أكثر من أسبوع بعد تداولهم مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر، على ما يبدو، الرئيس سلفا كير وهو يتبول على نفسه في مناسبة عامة.

يُظهر الفيديو الرئيس البالغ من العمر 71 عامًا وهو يقف أمام النشيد الوطني في حفل افتتاح طريق جديد في شهر ديسمبر الماضي بينما تتحرك بقعة داكنة على بنطاله الرمادي.

Videos by VICE

يُعتقد أن الصحفيين، الذين يعملون في هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب السودان والمملوكة من الدولة، محتجزون في مقر الأمن القومي بالعاصمة جابا.

ونفى مسؤولون منذ فترة طويلة شائعات مفادها أن الرئيس كير والذي يتولى السلطة منذ 2011، ليس في حالة صحية جيدة.

وعقب اعتقال الصحفيين، دعت المنظمات الحقوقية الإعلامية في البلاد إلى الإفراج الفوري عنهم. بموجب القانون، لا يمكن للسلطات احتجاز أي شخص لأكثر من 24 ساعة دون توجيه التهم إليه.

وقالت لجنة حماية الصحفيين في بيان إن “اعتقال السلطات لستة موظفين هيئة إذاعة جنوب السودان تتطابق مع نمط لجوء قوى الأمن إلى الاحتجاز التعسفي كلما رأى المسؤولون أن التغطية غير مناسبة لهم.”

“ينبغي للسلطات إطلاق سراح هؤلاء الموظفين الستة في هيئة إذاعة جنوب السودان دون قيد أو شرط والتأكد من قدرتهم على العمل دون مزيد من الترهيب أو التهديد بالاعتقال.”

وأفاد باتريك أويت رئيس اتحاد الصحفيين في جنوب السودان لرويترز إن الصحفيين يخضعون للاستجواب “حول كيفية ظهور فيديو الرئيس وهو يتبول على نفسه”.