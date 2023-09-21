اختيار فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! لتمثيل مصر في جوائز الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي

تم اختيار فيلم “ڤوي! ڤوي! ڤوي!” لتمثيل مصر في فئة أفضل فيلم دولي في جوائز الأوسكار 2024. وجاء هذاالإعلان خلال العرض الأول للفيلم في ڤوكس سينيما في مول الإمارات، بحضور نجوم العمل محمد فراج وبسنت شوقي ونيللي كريم وطه دسوقي، إلى جانب المؤلّف والمخرج عمر هلال والمنتج محمد حفظي. يُشار إلى أنّ فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! مستوحى من أحداث حقيقية وهو إنتاج مشترك بين فيلم كلينك وڤوكس ستوديوز وإيمج نيشن أبوظبي.

يتصدّر الفيلم حاليًا شبّاك التذاكر في مصر بعد بدء عرضه في القاهرة في 12 سبتمبر، ومن المرتقب أن ينطلق في دور السينما في أنحاء دول الخليج في 21 سبتمبر.

سيتمّ الإعلان عن الأفلام الـ15 المؤهّلة للوصول إلى التصفيات في فئة أفضل فيلم دولي في 21 ديسمبر، على أن يتمّ اختيار المرشّحين الخمسة النهائيين في 23 يناير من هذا العام.



قال بن روس، المدير التنفيذي بالوكالة لشركة إيمج نيشن أبوظبي: “في إطار إطلاق أوّل فيلم لنا في السينماالمصرية، بالتعاون مع فيلم كلينك، سُرِرنا عند انضمام ڤوكس ستوديوز إلى المشروع لتُبصر النور هذه الشراكة المميّزة بين الأطراف الثلاثة. وفي ظلّ النجاح الذي حقّقه الفيلم خلال الأسبوع الأوّل من عرضه في مصر، وبعد الإعلان عن اختياره لتمثيل مصر في جوائز الأوسكار، فهذا يُبشر ببداية قوية لشراكتنا، ونحن متحمّسون ليستمتع الجمهور في أنحاء دول الخليج بمشاهدة ڤوي! ڤوي! ڤوي!



وأعرب عمر هلال، مخرج فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! عن سعادته قائلًا: “سرّني حضور العرض الأول للفيلم أمس في دبي، وزادت سعادتنا بعد سماع خبر اختيارنا لنُمثّل مصر في جوائز الأوسكار! إنّها لحظة مميّزة بكل معنى الكلمة، ومن حُسن حظّنا أننا نتشاركها مع الجمهور الكريم في الإمارات ومع شركائنا في فيلم كلينيك وڤوكس ستوديوزز وماجد الفطيم وإيمج نيشن أبوظبي. يغمرنا الشعور بالامتنان لسماع هذه الأخبار الجميلة، على أمل أن يلقى الفيلم استحسان الجمهور في الإمارات بعدما لقي إعجاب الجمهور المصري.”