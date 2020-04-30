استعملوا هذه الخلفيات لاجتماعاتكم القادمة على Zoom

كثير منا يعمل من البيت في الوقت الحالي بسبب الإغلاق والحجر المنزلي المرتبط بأزمة فيروس كورونا. وطبعًا، العمل من البيت يعني بالضرورة أن تتعود على الاجتماعات الافتراضية عبر Zoom، يجب عليك أن تبدو بشكل جيد نسبياً، وأن ترتدي شيئاً مناسباً على الأقل في الجزء العلوي من جسمك الظاهر على الشاشة (الخيار الأفضل حالياً هو بيجامة زهرية). مع أن هذه الاجتماعات أصبحت “طبيعة ثانية” للبعض، إلا أن الملل والرغبة بالبقاء بالسرير قد يسيطر عليك معظم الوقت. خلال هذه الأيام الصعبة، يمكنك استغلال الوقت باختيار خلفية جديدة ومختلفة بدلاً من إضاعة الوقت في البحث عن خلفية مناسبة في البيت، لا يظهر فيها أكوام الجلي والغسيل ولا تبدو أنك محبوس بين أربع حيطان. قررنا مساعدتكم في هذا الأمر الجلل من خلال مشاركتكم ببعض الرسوم والفيديوهات من مكتبتنا لاستعمالها في جميع اتصالاتكم، وهكذا يمكنكم الظهور كأشخاص كووول في الاجتماعات المملة. يلا بالتوفيق.



كيف تستخدم خلفية افتراضية على زوم Zoom:

يمكنكم تحميل جميع الخلفيات (من فيديو وصور) من خلال هذا الرابط أو بالضغط على الصور أدناه.