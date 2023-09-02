استكشاف الحياة في جزر فارو النائية، حيث يفوق عدد الرجال عدد النساء

“رجال جزر فارو تقليديون، لكن النساء أكثر حداثة”، هكذا قالت أولور، وهي من سكان سكالافجورور في جزر فارو، الدنمارك. “هي حتى لا تجيد الحياكة.” الفتاة البالغة من العمر ٢٢ عامًا هي واحدة من بين عدد من الناس الذين التقت بهم أندريا جيستفانغ أثناء العمل على كتابها الجديد، “أتلانتيك كاوبوي” Atlantic Cowboy. ويمثل الكتاب الذي نشرته GOST دراسة ثرية توثق المجتمعات الريفية في جزر فارو، حيث تسبب التركيز على الأدوار التقليدية للجنسين والصناعة التي يهيمن عليها الذكور في اختلال التوازن الجنساني بين السكان.

إطلالة من المدينة الصغيرة فيداريدي.

عندما بدأت المصورة النرويجية العمل في المشروع لأول مرة في عام ٢٠١٤، كان عدد الرجال في جزر فارو يفوق عدد النساء بنحو ٢٠٠٠ (كان عدد السكان آنذاك أقل من خمسين ألف، واليوم يزيد قليًلا)، حيث غادرت النساء للدراسة في كوبنهاغن ومدن أوروبية أخرى. “يمكنك تعلم التدريس أو التمريض، ولكن إذا كنت تريد شيئًا أكاديميًا أو أكثر إبداعًا، فعليك السفر إلى الخارج”، تؤكد جيستفانج. وتضيف: “ثم تعود من الخارج ولا تجد عمل لك.” لذلك من المفهوم أن الكثيرين لا يعودون.

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ثلاثة من الأصدقاء يأخذون استراحة أثناء جلسة لذبح الأغنام في مزرعة بيتور في كالدباكسبوتنور.

الجزيرة دولة مسيحية إلى حد كبير، وهي أيضًا آخر منطقة من بلدان الشمال الأوروبي قدمت الزواج من نفس الجنس. وقد أدت الهجرة إلى قيام الرجال في مجتمعات الصيد والزراعة بتبني وحدات عائلية مختلفة، وغالبًا ما يعيشون مع أخ أو أحد الوالدين.

في صور جيستفانج، يتم تمثيل هاتين الساحتين المميزتين – العمل والمنزل – في طبيعة صامتة ملطخة بالدماء وصور شخصية حميمة عن الحياة العائلية، تبرز صور الطبيعة الشاسعة والكثيفة في بعض الأحيان. تحدثت جيستفانج إلى VICE حول التحديات الحالية للذكورة، وكيف يمكن لأوجه القصور بين الجنسين أن تؤثر على العلاقات والمواعدة.

هجلمار، قميصه ملطخ بالدماء أثناء ذبح الأغنام.

VICE: متى علمت لأول مرة عن اختلال التوازن بين الجنسين في جزر فارو؟

أندريا جيستفانج: قابلت بشكل عشوائي مؤلِفة في حانة في برلين، تحدثت عن مشكلة رحيل ومغادرة النساء. كنت شغوفة ومتفاجئة لأنها جزء من منطقة الشمال، حيث نحن في الغالب ليبراليون ونفخر بكوننا “في المقدمة” عندما يتعلق الأمر بالمساواة بين الجنسين. لذلك ذهبت في عام ٢٠١٤ وتجولت في المنطقة. سرعان ما صادفت أماكن اللقاءات غير الرسمية هذه، وخاصة في المرافئ، حيث وجدت شبانًا يتسكعون ويحتسون الجعة أو يتحدثون.

فرودي يجلس على حوت مذبوح.

ما هي الهواجس أو المخاوف الأكثر شيوعًا التي تحدث عنها الناس؟

كان الرجال الأكبر سنًا، سواء كانوا مزارعون أو صيادون أو متقاعدون، سعداء جدًا بوضعهم. لقد عاشوا حياة طويلة على قوارب الصيد ، مع الحرية التي تصاحب كونك تعيش بمفردك. يسعى الكثيرون إلى إقامة علاقات أسرية بديلة، حيث كانوا يعيشون مع أمهات أو إخوة أو أخوات، أو مع مجموعتهم الصغيرة. لكنهم كانوا قلقين بشأن جيل الشباب وكيف يمكن أن تستمر الحياة في القرى إذا كان هناك نقص في عدد النساء. اشتكى الشباب من أن “جميع الفتيات اللاتي ذهبن إلى المدرسة معهن قد رحلن”، وهذا ليس صحيحًا تمامًا، فهناك الكثير من النساء في جزر فارو بالطبع.

لكن ربما بدأن الصيد وأردن البقاء هناك، لكن لم يعرفن كيف يمكنهن تكوين أسرة، أو إذا كانت المرأة على استعداد للانتقال إلى هناك.

بعد ساعات من الغطس في حوض استحمام ساخن، اجتمعت مجموعة من الأصدقاء في الصباح في قرية مايكينيس الصغيرة. من اليمين: اولوف (١٨) مع صديقته رونجا (١٨)، روجني (٢٦)، أودين (٢٥) وآنا ماريا (٢٥).

قد يكون هذا موضوعًا حساسًا تمامًا. كيف أجريتِ هذه المحادثات واكتسبتِ الثقة؟

لقد نشأت في مزرعة كبيرة لذا يمكنني التحدث عن الأغنام ونوعية التربة، كما تربيت على عقلية الحديث عن الطقس والجيران …لذلك قضينا الكثير من الوقت في الحديث عن الطقس والجيران، الأغنام، ثم في النهاية حول توقعاتهم في شئون الحياة والحب والعزلة. كان البعض فلسفيًا تمامًا في حديثه، والبعض الآخر كان يؤكد أن “هكذا هو الوضع هنا”، والذي أعتقد أنه قد قيل الكثير عنه أيضًا.

الناس يجتمعون لحضور حفل موسيقي في الهواء الطلق عند حافة المياه خلال الاحتفال بمهرجان !G ، وهو مهرجان موسيقي يقام كل صيف في البلدة الصغيرة سيروجوتا، في جزر فارو.

ما مدى رسوخ هذا الوضع، وبشكل أعم ثقافة النساء اللاتي يرحلن سريعًا؟

هناك نوع من الحزن – كان هناك رجل يعيش مع أخيه وأبيه، وقد سافرت الأم والأخت إلى الدنمارك – لكن هذا يبدأ مبكرًا أيضًا. عندما يبلغون من العمر ١٥ أو ١٦ عامًا، يذهب العديد من الأطفال إلى الدنمارك للالتحاق بسنة دراسية واحدة في المدرسة، لكن الفتيات يفعلن ذلك أكثر من الفتيان. يترك الكثير من الأولاد المدرسة في هذا العمر ويذهبون للصيد مع والدهم أو عمهم أو جدهم. لقد تغير المجتمع وأصبح المزيد من الرجال يدرسون، ولكن هناك أيضًا تلك السنوات التي يقضيها الرجال في الصيد. لقد تحدثت إلى بعض الأكاديميين، ويبدو أنه أكثر شيوعًا أن يواصل الذكور الحياة التي بدأها أجدادهم، على سبيل المثال في مزرعة في مكان ما بعيد. لن يروا سببًا للانتقال إلى مكان آخر، في حين أن النساء لا يشعرن بنفس المسؤولية.

من داخل ورشة إصلاح القوارب في تورشافن.

لقد كنتِ تقومين بزيارتها على مدى ست سنوات. ما هي التغييرات التي لاحظتيها؟

من الصعب أن ترى كيف يتغير المجتمع في غضون ست سنوات، فليس هناك الكثير من الوقت. أعلم أن الأمر قد تغير بعد فيروس كورونا -حيث عاد المزيد من الناس، والأسر الشابة والمزيد من النساء- وهذا شيء جيد. التغيير الذي شعرت به أكثر بكثير مما كنت أشعر به في المنزل هناك.

وفيما يتعلق بالمدى الطويل، هل كان هناك أي إحساس بأن الأمور يتم حلها، كما كانت؟

يختلف الأمر إذا تحدثت إلى رجال أو سياسيين، فالسياسيون لديهم اقتراحاتهم الخاصة. من المؤكد أن إمكانيات الدراسة في جزر فارو تزداد حجمًا، لكنها لا تزال تركز بشدة على العمل التقليدي. أحد الرجال الذين ناقشت معهم هذا الأمر كثيرًا، كان يعيش مع والدته في أقصى الشمال، وكان دائما ما يقول “لنرى ما سيحدث.” إنها إلى حد كبير تلك العقلية الموجودة هناك.

صورة لناس يجتمعون في متنزه ترفيهي مؤقت بالقرب من الميناء في منطقة فاجور.

لقد اعتادوا على عدم التحكم في كل شيء، فهم يعيشون في بيئة يعتمدون فيها على الطقس.

بعد أن أنهيت عملي، وجدت أنه التقى بامرأة من بلدة أخرى انتقلت للعيش معه. الشباب (الآخرون) يريدون ذلك، لكنهم أيضًا غير مستعدين للتخلي عن أسلوب حياتهم – الذهاب للصيد لمدة ثلاثة أشهر … عندما ناقشنا الأمر على مستوى سياسي أكثر، عما سيحدث في هذه المجتمعات، كانوا قلقين وناقشوه بطريقة أكثر تقدمًا، لكنهم لم يكونوا قلقين فيما يتعلق بحياتهم الخاصة. أعني، أن هناك نساء لديهم.

“أتلانتيك كاوبوي” Atlantic Cowboy متاح الآن على GOST.