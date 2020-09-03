جندي إسرائيلي يجثو بركبته على رقبة متظاهر فلسطيني

تسبب مقطع مصور يُظهر جنديًا إسرائيليًا يرتكز بركبته على رقبة ناشط فلسطيني مطروح على الأرض أثناء احتجاج بالضفة الغربية المحتلة، الكثير من الغضب على وسائل التواصل الإجتماعي. ويظهر في الفيديو، جندي إسرائيلي يدفع الناشط خيري حنون، وهو في الستينيات من العمر، ويطرحه أرضًا، قبل أن يجثو على رقبته ورأسه.

وتم تسجيل الفيديو أثناء احتجاجات على بناء مستوطنات على أراض شوفة في الضفة الغربية. وتعد المستوطنات غير مشروعة وفقا للقانون الدولي. وشبّه حنون ما حدث له بما حدث للأمريكي جورج فلويد الذي توفي بعدما جثا شرطي بركبته على رقبته لعدة دقائق، على الرغم من صراخه بأنه لا يستطيع التنفس. وقال حنون: “هذا ما شعرت به. شعرت أنه يخنقني.”

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اعتقال مسؤول سابق بالأمم المتحدة بتهم الإعتداء الجنسي على نساء بعد تخديرهن

أعلنت الشرطة الأميركية أنها ألقت القبض على مسؤول سابق بالأمم المتحدة، لاتهامه بالترويج للمخدرات والاعتداء على النساء جنسيًا في العراق ومصر والولايات المتحدة، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وأفادت الشرطة أن كريم الكوراني، 37 عامًا، عمل في مناصب في مجال المساعدات الدولية والتنمية والعلاقات الخارجية مع الأمم المتحدة من حوالي 2005 حتى 2018، كان يقوم بتخدير ضحاياه ليفقدهن الوعي ثم يقوم بالاعتداء عليهن. وبحسب عريضة الاتهام المرفوعة في محكمة المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن بنيويورك، فإن الكوراني متهم بالاعتداء الجنسي أو محاولة الاعتداء على 6 نساء على الأقل. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض عليه الأربعاء في نيوجيرسي، حيث يعيش، ومن المتوقع أن يمثل أمام القاضي الفيدرالي خلال الأيام المقبلة.

النيابة العامة في مصر تحقق في بلاغ بتعرض ممثل ومغن لتحرش جنسي

بدأ النائب العام في مصر تحقيقًا رسميًا بشأن بلاغ تقدم به بعض الرجال يتهمون فيه طبيب أسنان شهيرا بالتحرش بهم جنسيًا خلال زياتهم لعيادته الخاصة قبل سنوات. وقال المغني تميم يونس والفنان عباس أبو الحسن وآخرون إنهم تعرضوا لتحرش جنسي من ذلك الطبيب. غير أن الطبيب أنكر هذه الوقائع تمامًا. ويرى البعض أن هذه الشهادات قد تمثل بداية تغيير في الثقافة الذكورية وفتح المجال أمام الرجال للحديث عن تعرضهم للتحرش الجنسي، متجازوين بذلك حواجز الوصم الاجتماعي. وكان يونس قد سحب أغنيته “سالمونيلا” من يوتيوب بعد اعتبارها أنها تشجع على العنف ضد النساء، كما تم اتهامه هو شخصياً بالتحرش بنساء، وهو ما ينفيه يونس.

وكان النائب العام المصري قد قرر خلال الأشهر الماضية إحالة العديد من وقائع التحرش والاغتصاب التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى المحاكمة الجنائية بعد تحقيقات حركتها بلاغات من بعض الهيئات الحكومية مثل المجلس القومي للمرأة. كما جرى تعديل قانون الإجراءات الجنائية للسماح بإخفاء هوية ضحايا جرائم التحرش والاغتصاب، لتشجيعهم على التقدم ببلاغات رسمية وتجاوز الخوف من التشهير والوصمة الاجتماعية.