اغتيال الخبير في الجماعات الجهادية هشام الهاشمي أمام منزله في بغداد

اغتيل الصحافي والباحث العراقي الخبير في الجماعات الجهادية المسلحة والشؤون الأمنية، هشام الهاشمي، مساء أمس الإثنين، أمام منزله في بغداد. وكان الهاشمي، 47 عامًا، قد غرّد قبل نحو ساعة من اغتياله على حسابه الرسمي بموقع تويتر منتقدًا الانقسامات الطائفية التي أفرزها الاحتلال الأميركي للعراق. وأفاد ضابط التحقيق في مكان الاغتيال أن ثلاثة مسلحين يستقلون دراجتين ناريتين أطلقوا النار من مسافة أمتار على الهاشمي الذي كان يستقل سيارته.

السعودية تعلن تدابير صحية خلال موسم الحج لهذا العام

أعلنت السعودية بروتوكولات صحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت وزارة الحج والعمرة في بيان إن الأولوية ستكون للحجاج غير السعوديين الذين سيخصص لهم 70 في المئة من الأماكن المتاحة. ويجب أن تثبت الاختبارات عدم إصابة أي من الذين تم اختيارهم لأداء المناسك بالفيروس وأن يكونوا حجاجًا لأول مرة وأن تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاما ولا يعانون من أمراض مزمنة. كما سيتم حظر لمس الكعبة خلال الحج هذا العام وفرض مسافة تباعد اجتماعي لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص، وسيكون لزاما على الحجاج والمنظمين وضع كمامات.