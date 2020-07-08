“اغنية معفنة” -تميم يونس يحذف “سالمونيلا” من يوتيوب

تميم يونس يحذف “سالمونيلا” من يوتيوب

أعلن الفنان المصري تميم يونس سحب أغنيته “سالمونيلا” من قناته على موقع “يوتيوب” وقال أنه لم يقصد الإساءة بل الإضاءة على “قضية بأسلوب كوميدي” فيما اعتبرها آخرون دعوة للعنف ضد النساء. وتأتي خطوة تميم يونس في وقت تضج فيه مصر بقضية طالب وجهت إليه عشرات النساء اتهامات بالتحرش والاعتداء الجنسي. وعلقت الناشطة المصرية منى سيف على قرار تميم بحذف الأغنية بالقول: “بدل ما يعترف انها اغنية معفنة، يحول الموضوع كأنه بيعمل جميلة للستات.”