افتتاح كافيه عبارة عن فتحة في الحائط في اليابان لأولئك الذين لا يحبون التواصل وجهًا لوجه

يتم تسليم طلبات الزبائن من خلال فتحة في الحائط. لا يوجد مقاعد وشكل المقهى الخارجي بلونه الرمادي يشبه الكهف. هذا هو مقهى Kuma No Te أو Bear Paw في أوساكا في اليابان الذي افتتح مؤخراً وتم تصميمه بهذا الشكل بهدف توفير فرص عمل لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الصحة النفسية، والذين لا يجدون أماكن للعمل لأن معظم المطاعم والمقاهي تتطلب الاتصال وجهاً لوجه. في هذا المقهى لا يوجد أي تواصل مع الزبائن، ويتم تقديم المشروبات والطلبات الأخرى من خلال مخلب الدب، الذي يعمل كحاجز مادي وبنفس الوقت يعطي إحساساً ملموساً بالراحة للعملاء.

أشار المؤسس، يويشيرو هيرامورا، الذي يدير أيضًا مدرسة تقدم المشورة ودروسًا حول الصحة النفسية، إلى مدى شعور العديد من طلابه بالعزلة أثناء الوباء. كما أن كثير منهم وجدوا أيضًا صعوبة في تأمين وظائف لا تتطلب اتصالًا وثيقًا أو تقدم دعمًا كافيًا لمخاوفهم المتعلقة بالصحة النفسية والعقلية.

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يقدم الموظفون طلبات العملاء وهم يرتدون مخلب الدب الناعم.

“في اليابان، يتلقى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل جسدية أو نفسية حادة الرعاية المناسبة في المستشفيات. لكن الأشخاص الذين يُعتبرون غير “محتاجين للرعاية” بدرجة كافية والذين يعانون من الاكتئاب والقلق والمضايقات في العمل، لديهم عدد قليل جدًا من أنظمة الدعم التي يمكنهم الرجوع إليها. من خلال هذا المقهى، نسعى لجعل بيئة العمل أكثر رعاية.”

أثناء الوباء، اشتدت الحاجة إلى دعم الصحة النفسية في اليابان. على الرغم من مرور عقد من انخفاض حالات الانتحار، شهدت البلاد ارتفاعًا كبيرًا في عدد حالات انتحار النساء بزيادة قدرها 15٪. حتى أن الحكومة عينت وزيرًا للوحدة لمكافحة هذه المشكلة من خلال زيادة التمويل لخدمات الدعم النفسي.

وفقًا لما قاله هيرامورا، فإن حوالي 80 إلى 90 بالمئة من طلابه هم من النساء، وقال إنه يتم استهدافهم بشكل غير عادل في أماكن العمل التي يهيمن عليها الذكور في اليابان.

“لا يزال لدى الكثير من الشركات هيكل السلطة senpai (الموظفون ذوو الرتب العالية) مما يعني أن كوهاي (الموظفون ذوو الرتب الأدنى) يمكن أن يواجهوا المضايقات والاستغلال. العديد من طالباتنا تعرضن للتنمر في مثل هذه البيئات.”

من ناحية أخرى، أوضح هيرامورا أن “الرجال يجدون صعوبة في ايجاد عن دعم فيما يتعلق بصحتهم النفسية . يُنظر إلى التحدث عن مشاعرك على أنه ضعف وتصرف غير رجولي، مما يؤدي إلى شعور الكثير من الرجال بالعزلة.”

الفتحة التي تمر عبرها المشروبات والحلويات ليست أكبر من نافذة الطائرة.

وتقول ميجومي إيزاوا، 32 عامًا، إحدى الموظفات الستة الحاليين في مقهى Kuma No Te أنها كانت تعاني من علاقاتها في مكان العمل وغالبًا ما كانت تشعر بالعزلة ونوبات من القلق.

ولكن بعد عودتها إلى أوساكا، اكتشفت مدرسة هيرامورا وقالت إنها تعلمت كيفية التواصل بشكل أفضل مع الناس. وقالت لـ VICE World News: “يمكنني رسم حدود صحية ووضع مسافة بيني وبين الآخرين عند الحاجة.”

وتشير إيزاوا إلى إنها شعرت بضغوط طوال الوقت للموافقة على أي رأي عام، وعدم قدرتها على التناقض مع الآخرين: “هناك ميل إلى التوافق مع ما يقوله الجميع، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تجاهل احتياجاتك الفردية.”

على الرغم من أنها متوترة بشأن وظيفتها الجديدة، قالت إيزاوا إنها تتطلع إلى العمل مع بعض الوجوه المألوفة. قالت: “كل جزء من العمل جديد وهناك العديد من الأشياء التي يجب القيام بها، لكنني ممتنة للعمل مع أشخاص أثق بهم.”

يأمل هيرامورا في يوم من الأيام أن يوسع المقهى ويضيف إليه مرافق للتأمل والاسترخاء. حتى ذلك الحين، سيستمر الموظفون في خدمة العملاء من خلال نافذة تطل على العالم الخارجي.