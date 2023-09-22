اكتشف العلماء أخيرًا سبب هوس القطط بالتونة

ربما لا يوجد طعام أكثر ارتباطًا بالقطط من سمك التونة، إذ يُعد هذا الطعام عنصرًا أساسيًا في حياة القطط. والآن، بفضل دراسة علمية نُشرت في مجلة Chemical Senses خلال الشهر الماضي، تم اكتشاف السبب البيولوجي وراء تلك الرغبة الغريبة.

في هذه الدراسة، أكتشف العلماء أن براعم التذوق لدى القطط تحتوي على المستقبلات اللازمة لاستشعار مذاقات مختلفة، ولكن السر وراء تفضيل القطط لسمك التونة يكمن في الأومامي، المعروف أيضًا بالغلوتامات أحادية الصوديوم، وهي النكهة الأساسية التي يتقبلها مستقبلات القطط بشكل خاص. هذا الاكتشاف يشكل تفسيرًا بيولوجيًا للسبب وراء انجذاب القطط لسمك التونة.

أكد ياسوكا تودا، عالم الأحياء الجزيئية في جامعة ميجي والمشارك الرئيسي في هذه الدراسة، أهمية هذا الاكتشاف في فهم تفضيلات القطط وغذائها، حيث قال: “هذه الدراسة مهمة ستساعدنا على فهم أفضل لتفضيلات حيواناتنا الأليفة.”

وأضاف تودا: “هذا العمل يمكن أن يساعد شركات غذاء الحيوانات الأليفة على تطوير أنظمة غذائية صحية وأدوية أكثر قبولًا للقطط.”

ومن الجدير بالذكر أن القطط تمتلك مستقبلات تذوق فريدة، ويعود ذلك جزئيًا إلى عدم قدرتها على تذوق السكر بسبب نقص البروتين الرئيسي اللازم لإحساسه، وهذا النقص يفتح الباب للتفسير أمام العلماء. إن احتمال غياب السكر بشكل أساسي عن نظامهم الغذائي للحوم الطبيعية قد يكون أحد أسباب النقص، كما يقترح سكوت ماكغرين، عالم النكهات ومدير الأبحاث في فريق العلوم الحسية في معهد والثام لعلوم الحيوانات الأليفة.

علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن القطط لديها مستقبلات أقل للذوق المر مقارنة بالبشر. وهذا ما يفسر سبب تحمل القطط للأطعمة المرة بشكل عام.

وأظهرت الدراسة أن الجينات Tas1r1 وTas1r3 تشفر البروتينات المسؤولة عن استشعار الأذواق المتعددة في براعم التذوق لدى القطط، مع التركيز بشكل خاص على استشعار أومامي. وكشفت أبحاث سابقة أن القطط تعبر عن الجين Tas1r3 في براعم التذوق لديها، مما دفع العلماء إلى فحص لسان قط ذكر يبلغ من العمر ٦ سنوات تم قتله بطريقة. وبناء على التسلسل الجيني، وجد أن براعم التذوق لدى هذا القط تعبر عن الجينات Tas1r1 وTas1r3.

وفي المرحلة النهائية من التجربة، تم إجراء اختبار التذوق على مجموعة من القطط، حيث تم تعريضها لأطعمة تحتوي على مجموعات مختلفة من الأحماض الأمينية والنيوكليوتيدات، بالإضافة إلى الماء العادي كمرجع. أظهرت القطط تفضيلًا واضحًا للأطعمة التي تحتوي على مركبات موجودة بشكل طبيعي في الأطعمة الغنية بالأومامي، مما يشير إلى أن هذه النكهة هي برعم التذوق الرئيسي لدى القطط، كما يقول ياسوكا تودا، عالم الأحياء الجزيئية في جامعة ميجي.

وتسلط هذه الاكتشافات الضوء على المذاق الاستثنائي للتونة لدى القطط وتفسر سبب تفضيلها لهذا الطعام على الأطعمة الأخرى.

لذا، فإن اكتشاف سبب هوس القطط بالتونة يعزز فهمنا لتفضيلاتها الغذائية ويفتح الباب أمام تطوير أنظمة غذائية صحية ومغذية للقطط، مما يضمن صحة ورفاهية هذه الحيوانات الأليفة.