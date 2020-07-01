الأزمة الاقتصادية في لبنان: تقنين الكهرباء ورفع أسعار الخبز

وزير الخارجية الإسرائيلي يقول إن من غير المرجح تنفيذ خطة الضم اليوم الأربعاء

استبعد جابي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلي صدور إعلان بشأن الضم المقترح لأراض في الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء، بحسب الموعد الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي ألمح عقب لقاء الوفد الأميركي لإمكانية تأجيل تنفيذ الضم. وقالت ميشيل باتشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “الضم غير قانوني. نقطة انتهى. سواء كان بضم 30٪ من الضفة الغربية أو 5٪ منها.” كما قالت صحيفة الغارديان في افتتاحيتها أن “ضم إسرائيل مناطق في الضفة الغربية غير قانوني وغير حكيم وغير أخلاقي.” وأضافت أنّ ذلك سيكون قبل كل شيء ظلماً جديداً بحق الفلسطينيين.

وقالت الحكومة الإسرائيلية أنها ستبدء بإجراءات ضم غور الأردن، والمستوطنات بالضفة الغربية في الأول من يوليو، وتشكل منطقة “الأغوار وشمال البحر الميت” أو ما يُعرف بـ”غور الأردن” ما يقارب 30% من مساحة الضفة الغربية، ويسكنها نحو 65 ألف فلسطيني، فيما يبلغ عدد المستوطنين اليهود في الأغوار، نحو 11 ألف مستوطن. ومنذ احتلال فلسطين عام 1967، تسعى إسرائيل للسيطرة على أراضي الأغوار، وتقوم إسرائيل بممارسات عنصرية وغير قانونية بحق السكان الفلسطينيين كـمنعهم من البناء وهدم منشآتهم وتجريف أراضيهم الزراعية أو حرقها بهدف مصادرة أراضيهم وتهجيرهم. ويقول خبراء أن ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل سينهي أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية وسيؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية.

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الأزمة الاقتصادية في لبنان: إلغاء اللّحم من وجبات الجيش

“أصبح الجيش اللبناني أول جيش نباتي في العالم” هكذا علق بعض المغردين على قرار إلغاء الجيش اللحمة من الوجبات التي تقدم للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة، وهو ما يعكس الزيادة الحادة في أسعار الغذاء في لبنان. وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط يقول فيه أن “حياة الرفاهية السابقة انتهت، وسنرجع إلى أيام الأجداد وأكل البرغل.” فيما اقترح سمير جعجع، رئيس حزب ”القوات اللبنانية’” أن تقوم كل عائلة لبنانية في الاغتراب بمساعدة “أخذ على عاتقها” عائلة في لبنان.

ويعيش البلد انهيار اقتصادي غير مسبوق شهد تراجع قيمة عملته المحلية بحوالي 80% أمام الدولار خلال الأشهر الأخيرة. وقد بدأت مؤسسة الكهرباء تقنينا قاسيًا للتيار الكهربائي. وقد أدى شح الوقود إلى قطع خدمات التيار الكهربائي الموازي الذي يديره أصحاب المولدات الكهربائية الذين أشاروا إلى أن أرتفاع أسعار الوقود لتغذية مولداتهم تمنعهم من الاستمرار في تغذية بيوت المشتركين. كما رفعت الحكومة اللبنانية سعر ربطة الخبز المدعوم جزئيًا إلى 2،000 ليرة من مستواه قبل أزمة أكتوبر، البالغ 1500 ليرة، في أول تغيير من نوعه للسعر في 8 أعوام. وبحسب ترجيحات البنك الدولي، فإن معدّلات الفقر سترتفع في لبنان إلى 45٪ هذا العام مقارنة بـ 37٪ عام 2019.

علماء يعثرون على سلالة انفلونزا جديدة في الصين يمكنها أن تتحول لوباء

قال علماء في الصين أن هناك سلالة جديدة من الإنفلونزا لديها الإمكانية للتحول إلى وباء، وظهرت هذه السلالة مؤخراً لدى الخنازير، لكن بإمكانها الانتقال إلى البشر. وأبدى الباحثون قلقهم من تحوّر الفيروس ليتنقل من شخص إلى آخر ويتفشّى في أنحاء العالم. وتشبه السلالة التي حدّدها العلماء في الصين انفلونزا الخنازير، باستثناء بعض التغييرات. ولا تشكل هذه السلالة تهديداً كبيراً إلى الآن، لكن يقول العلماء يقولون إنه يجدر مراقبتها بعد وجود أدّلة عن بداية انتشار العدوى الأخيرة في المسالخ وفي قطاع تجارة الخنازير.

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية قد حذّر العالم بشأن وباء كوفيد-19 قائلاً إن “الأسوأ لم يأت بعد.” وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غبريوس إن الفيروس سيصيب عدداً أكبر من الناس إن لم تعتمد الحكومات السياسات المناسبة. وفاق عدد المصابين بالفيروس حول العالم العشرة ملايين منذ بداية انتشاره في الصين نهاية العام الماضي، وذهب ضحيته أكثر من 500 ألف شخص حتى الآن. كما حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 100 ألف حالة يومياً، في حال عدم التزام عدد كاف من الأميركيين بارتداء الكمامة وبالتباعد الاجتماعي.