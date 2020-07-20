الإمارات تطلق أول مسبار عربي إلى المريخ

أطلقت الإمارات العربية المتحدة مسبارًا في أول مهمة عربية إلى المريخ. وبعد إخفاق محاولتين سابقتين في الأسبوع الماضي بسبب الطقس، أقلع مسبار الأمل في الساعة 06:58 بتوقيت اليابان، يوم الاثنين (22:58 بتوقيت غرينتش، الأحد). وتهدف المهمة إلى دراسة الطقس والمناخ في الكوكب الأحمر. ومن المفترض أن يصل المسبار المريخ في فبراير 2021 – في الذكرى الخمسين لإنشاء دولة الإمارات. ولدى الإمارات خطة طموحة لإقامة مدينة سكنية على المريخ بحلول 2117. ومهمة مسبار الأمل هي واحدة من ثلاث بعثات تنطلق إلى المريخ هذا الشهر، حيث تستعد كل من الولايات المتحدة والصين لإطلاق مهمتين مماثلتين.

سوريا تجري انتخابات برلمانية

تشهد سوريا انتخابات برلمانية في ظل انهيار اقتصادي وعقوبات أمريكية جديدة بعدما استعاد الرئيس بشار الأسد السيطرة على معظم مناطق البلاد. ويدلي الناخبون بأصواتهم في أنحاء المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في أكثر من سبعة آلاف مركز اقتراع، منها وللمرة الأولى مراكز في معاقل سابقة للمعارضة عاودت القوات الحكومية السيطرة عليها في العامين الماضيين. وندد معارضون بالانتخابات واعتبروها مهزلة. وتأتي هذه الانتخابات بعد سنوات من حرب دموية أودت بحياة مئات الآلاف وأحالت الملايين إلى لاجئين. ولن يسمح لملايين السوريين الذين يعيشون في الخارج، بعد فرارهم من الحرب التي قتلت أكثر من 380 ألف شخص، بالتصويت في هذه الانتخابات.

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وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة على سوريا مما أدى إلى ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى في البلاد، وتقول وكالات الأمم المتحدة إن 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر.