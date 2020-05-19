الإمارات تمدد فترة الحظر الليلي وتسمح بعودة المقيمين

الإمارات تمدد فترة الحظر الليلي وتسمح بعودة المزيد من المقيمين

أعلنت الإمارات أنها ستمدد حظر التجول الليلي ساعتين بدءا من يوم الأربعاء بعد تسجيل زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. حظر التجول الذي يمتد حاليا من العاشرة مساء حتى السادسة صباحًا سيبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء في الساعة الثامنة مساء حتى إشعار آخر. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الحكومة قولها ستستقبل حاملي الإقامة السارية الموجودين في الخارج ولهم أقارب داخل البلاد اعتبارًا من أول يونيو. وكانت الإمارات أوقفت دخول المقيمين غير الإماراتيين في 19 مارس. وأعلنت الامارات يوم الاثنين 832 حالة إصابة جديدة بكورنا وأربع حالات وفاة ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 24،190 حالة والوفيات إلى 224.

دونالد ترامب يصر على أن استخدام الهيدروكسيكلوروكوين يقي من الوباء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتناول عقار الهيدروكسيكلوروكوين للوقاية من فيروس كورونا رغم تحذيرات مسؤولين في قطاع الصحة من أن استخدام هذا العقار قد يكون غير آمن. وأكد ترامب أنه يتناول هذا العقار المتعارف على استخدامه في علاج الملاريا والذئبة للوقاية من الوباء. وأضاف: “أتناوله منذ حوالي أسبوع ونصف الآن، ولا زلت هنا. لا زلت هنا أمامكم.” ولا تتوافر أي أدلة علمية على أن عقار الهيدروكسيكلوروكوين يمكنه علاج فيروس كورونا رغم استمرار التجارب السريرية لهذا العلاج.

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أقنعة كارداشيان تنفذ بعد نصف ساعة من طرحها

نفذت كمية أقنعة الوجه التي أنتجتها نجمة تلفزيون الواقع كيم كرديشيان بعد 30 دقيقة من طرحها في السوق. وقال القائمون على المنتوج إنه غير مخصصة للوقاية من فيروس كورونا، وإنما لتقليل تعرض الوجه لإفرازات. وتبلغ قيمة قناع الوجه 8 دولارات، ومصنوعة من مزيج من النايلون والسباندكس.