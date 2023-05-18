البحث عن تناغم في رحلاتي إلى ستة دول في الشرق الأوسط

نشأت في الصين، ولم أكن أتخيل مطلقًا أنني سأنتقل يومًا ما إلى الشرق الأوسط وأدرس هناك. كانت قطر أول دولة عربية أزورها، ومن هناك بدأت رحلة مدتها ستة أشهر إلى ستة بلدان مختلفة في الشرق الأوسط. التباين بين شرق آسيا والشرق الأوسط بارز جدًا في العديد من الجوانب، مثل الطعام والملابس والطقس والطبيعة ونمط الحياة. ومع ذلك، لم أعاني من صدمة ثقافية، وذلك بفضل الأشخاص الودودين والطيبين الذين التقيت بهم هنا والذين ذكروني بمن هم في موطني.

خلال رحلاتي، كنت سعيدة بلقاء العديد من الأشخاص الرائعين، بما في ذلك شابة إيرانية تدرس اللغة الصينية والتي دعتني إلى حفل عيد ميلادها، ومثقفين إيرانيين قدموا لي إرشادات مجانية في مسجد شاه، وشخص كريم من سلطة عمان أقرضني المال لشراء الطعام عندما لم يكن لدي أي نقود. أينما ذهبت، كان الناس يبتسمون لي ويعرضون المساعدة كلما احتجنا إليها. هؤلاء الأشخاص الودودون المضيافون هم الذين يجعلون الشرق الأوسط مكانًا ساحرًا وغنيًا تاريخيًا.

عند دمج هذه الصور، تجد هناك شعور سحري يجمع هذه الأماكن مع مزيد من التميز والتألق.

تتمتع كل دولة بثقافة فريدة ومزدهرة تأثرت وتعلمت من بعضها البعض بمرور الوقت. لذلك، تمكنت من التقاط مناظر خلابة وفريدة من نوعها في كل بلد من البلدان المختلفة. عند مراجعة صوري، لاحظت أوجه تشابه جمالية وقواسم مشتركة بينها، مثل اللون والتصميم. عند دمج هذه الصور، تجد هناك شعور سحري يجمع هذه الأماكن مع مزيد من التميز والتألق.

كانت تجربتي في العيش في الشرق الأوسط مدهشة وحميمية. أعطتني الضيافة الدافئة للناس، إلى جانب المناظر الخلابة والتاريخ الرائع، منظورًا جديدًا للمنطقة وسكانها. غالبًا ما تتعرض منطقة الشرق الأوسط لإساءة الفهم والتشويه في وسائل الإعلام، لكن رحلاتي أظهرت لي أن هناك الكثير من الجمال والثراء الثقافي الذي يمكن العثور عليه هنا. أشجع الجميع على تبني التنوع الثقافي واستكشاف أماكن جديدة بعقل متفتح؛ تمامًا مثلما أدت هذه التجربة بالفعل إلى أن أحصل على بعض من أكثر التجارب إثراءً في حياتي.

الصور:

من اليمين إلى اليسار: قبة جامع السلطان قابوس الأكبر في مسقط، سلطنة عمان وغرفة المسرح في قصر نيافاران في طهران، إيران.

من اليمين إلى اليسار: ذيل الدلفين في البحر في خصب، سلطنة عمان ومنظر في ميناء كاليكوي في مدينة كاس بتركيا.

من اليمين إلى اليسار: مسجد الجامع في أصفهان، إيران ومئذنة جامع السلطان قابوس الأكبر في مسقط، سلطنة عمان.

من اليمين إلى اليسار: تضاريس الكارست من إطلالة منطاد الهواء الساخن في كابادوكيا، تركيا​، و​حافة العالم في نهاية امتداد سلسلة جبال طويق في الرياض بالسعودية.

من اليمين إلى اليسار: طيور النورس في جزيرة ياس، أبوظبي، الإمارات ومنظر غروب الشمس في ميناء الداو من المنصة في متحف الفن الإسلامي في الدوحة، قطر.

من اليمين إلى اليسار: مناطيد الهواء الساخن في كبادوكيا، تركيا والدلافين في البحر في خصب، سلطنة عمان.

من اليمين إلى اليسار: محراب جامع السلطان قابوس الأكبر في مسقط، سلطنة عمان وسطح مسجد شاه جِراغ في شيراز، إيران.

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