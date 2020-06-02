التشريح يؤكد: جورج فلويد توفي مقتولا خنقًا

أظهر تشريح مستقل لجثمان المواطن الأميركي من أصل أفريقي، جورج فلويد، 47 عامًا، أنه توفي خنقًا جراء “الضغط على العنق” وأن وفاته كانت نتيجة “جريمة قتل” ولم تنجم عن مشاكل في القلب، كما أورد تقرير رسمي صدر عن السلطات الأميركية. وكشفت مديرة التشريح والعلوم الجنائية في جامعة ميشيغن، إليسيا ولسون، أنها عاينت جثة فلويد. وقالت في مؤتمر صحافي إن “الأدلة تشير إلى أنه تعرض لعملية خنق بسبب ضغط على العنق والظهر ما أدى لوفاته باسفكسيا الخنق.” وهو ما أدى إلى منع وصول الأوكسجين إلى المخ ووجود ضغط على الظهر ما يعوق عملية التنفس. وقال الدكتور مايكل بيدن، وهو أحد طبيبين اللذين قاما بتشريح الجثة، أن فلويد لم يكن يعاني من أي مشكلة طبية ساهمت في وفاته.

وتطالب أسرة فلويد بتغليظ الاتهام بحق الضابط شوفين لتصبح “قتل مع الإصرار” وهي جريمة من الدرجة الأولى مشيرين إلى أن التشريح الخاص أوضح أن ضابطين آخرين ضغطا على ظهره ما ساهم في قتله. وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر قوات الجيش لإنهاء الاضطرابات التي تشهدها بلاده بعد ساعات من إعلان التقرير الرسمي لتشريح جثة فلويد والذي أكد أن الوفاة “جريمة قتل.”

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صناعة الموسيقى الأميركية تعلق أنشطتها ضد العنصرية

تحي شركات التسجيل الكبرى في الولايات المتحدة يوم Blackout Tuesday هذا الأسبوع، بتعليق أنشطتها والعمل مع المجتمعات على محاربة العنصرية وعدم المساواة العرقية، بعد اندلاع احتجاجات في أعقاب وفاة جورج فلويد. كما ستوقف إذاعات تلفزيونيّة عدّة بث برامجها لوقت محدّد، فيما قام بعض الفنانين بنشر صورة سيطر عليها اللون الأسود بالكامل تعبيراً عن الإستنكار لهذه الجريمة. وقد استبدل موقع “تويتر” شعار العصفور الأزرق بعصفور أسود للتضامن مع قضية فلويد والوقوف في وجه العنصريّة. وقد تمت الدعوة لعدم مشاركة هاشتاغ Black Live Matter خلال هذه الحملة وذلك لعدم حجب المحتوى الذي يصدر تحت ذلك الشعار.

قبرص تتعهد بتكاليف رحلة أي سائح يصاب على أراضيها بكورونا

في خطوة لإحياء السياحة وعدم خسارة موسم صيف 2020، أعلنت قبرص أنها ستغطي تكاليف رحلة وطعام وشراب وسكن أي سائح يصاب على أراضيها بفيروس كورونا. وتتضمن الخطة الحكومية التي أعلنتها السلطات تغطية جميع التكاليف وحتى العلاج والدواء إذا كانت نتائج المسافرين إيجابية، وسيتحمل المسافر تكلفة رحلة عودته بالطائرة وتكاليف النقل الداخلي للمطار.

وتعتزم قبرص تخفيف القيود على السفر الجوي في التاسع من يونيو، ولكن النشاطات الاقتصادية عادت للعمل منذ الشهر الماضي. وسيطلب من المسافرين فحص اختبار فيروس كورونا خلال فترة لا تزيد عن 72 ساعة من موعد رحلتهم. وقد تم وضع خطة لتعقيم وتطهير مظلات الشاطئ والمطاعم وغيرها من المرافق السياحية. وبلغت أعداد الإصابات بالفيروس في قبرص 944 حالة، توفي منهم 17 شخصا.