الثورة الجزائرية تفوز بأفضل قصة مصوّرة

أعلنت مؤسسة الصحافة العالمية للصور “وورلد بريس فوتو” عن الفائزين في مسابقتها للصور في ثمان فئات لسنة 2020 من ضمنها فئة “أفضل قصة مصوّرة” التي فاز بها موضوع “خو” وتعني كلمة “أخي” باللغة العامية في شمال إفريقيا. وتتحدث القصة المصورة “عن القلق العميق للشباب الذين تجرؤوا على تحدي السلطة، وألهموا بقية السكان للانضمام إلى عملهم، وأنجبوا أكبر حراك احتجاجي في الجزائر منذ الاستقلال.” ويشكل الشباب أكثر من نصف سكان الجزائر، ويعاني 72٪ من الشباب تحت سن الثلاثين في الجزائر من البطالة، وفق تقرير لليونسكو.

وقد أدى إعلان ترشيح الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة العام الماضي إلى توحيد صوت الجزائريين ضد “العهدة الخامسة” حيث عاشت الجزائر تحركات احتجاجية مليونية وصفت بأنها الأكبر منذ عقود مع مطالبات برحيل رموز النظام السابق وتوفير وظائف وخدمات أفضل، ووضع حد للفساد والبطالة في دولة تعد واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في أفريقيا.

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