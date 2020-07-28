الحبس عامين لفتيات “تيك توك” في مصر

الحبس عامين لنشر فيديوهات على تيك توك

قررت المحكمة المصريّة حبس شابتين مؤثرتين على منصة “تيك توك” وهما حنين حسام ومودة الأدهم، لمدة عامين لإدانتهن بالتعدي على “قيم المجتمع” وتغريم كل منهما 300 ألف جنيه (حوالي 19 ألف دولار). وأضاف المسؤول أن المحكمة قضت أيضا بالعقوبة ذاتها ضد ثلاث فتيات أخريات. ولا يزال لدى المتهمات فرصة لطعن الحكم، إذ تم تحديد 17 أغسطس للنظر باستئنافه. ويرى كثيرون أن هذه العقوبة هي اعتداء على حريات هؤلاء الفتيات تحت ذريغة “الحفاظ على القيم الأسريّة، كما أنها “ترسيخ للعنف ضد النساء اللاتي يُعتقد أنهنّ المسؤولات عن صلاح وفساد المجتمعات.”

وطالب حقوقيون ونشطاء الإفراج عن المتهمات من خلال هاشتاغ بعد إذن الأسرة المصرية. كما دعا المستخدمون إلى التوقيع على عريضة إلكترونية تحت اسم “بعد إذن الأسرة المصرية” من أجل مطالبة المجلس القومي للمرأة في البلاد بتوفير الدعم القانوني لفتيات التيك توك والإفراج عنهن. وأوضح محامي مودة الأدهم أن النيابة طلبت أثناء التحقيق مع موكلته الحصول على موافقتها لتوقيع كشف العذرية عليها إلا أنها رفضت ذلك. وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر قد أصدر قراراً بوقف استخدام كشوف العذريّة واعتبره “انتهاكا لحرمة جسد الإناث وعدوانا على كرامتهن” لكنه لم يطالب بمعاقبة من قام بها أو من أمر بإجرائها. وقد أدانت منظمة الصحة العالمية اختبارات العذرية باعتبارها تمييزية ومهينة وشكلا من أشكال التعذيب والمعاملة اللا-إنسانية للنساء.

Videos by VICE

كويتي يضرب مصرًياً ويجدد الحديث عن العنصرية ضد الوافدين

تحت هاشتاغ حق_العامل_المصري طالب مستخدمو التواصل الاجتماعي بمحاسبة شخص كويتي هاجم شابًا مصريًا في إحدى المتاجر الكويتيّة. وقال الشاب المصري إنه امتنع عن اتخاذ أي رد فعل بحكم أن المعتدي يكبره سنا وأضاف بأنه “كان مؤمنا بأنه سيأخذ حقه بالقانون” حيث قام فعلاً بتقديم شكوى. وقالت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم أنه تم القبض على المواطن الكويتي. وقد أعلن ناصر العتيبي رئيس جمعية صباح الأحمد (مكان الحادث) استقالته احتجاجًا على الواقعة، مضيفا أن الشاب المصري كان يشتكي مرارًا من الاعتداءات عليه من قبل المواطنين. ومنذ بداية العام، ارتفعت المطالبات بالحد من العمالة الوافدة في الكويت حتى أن البعص دعا إلى رميهم “بالصحراء” بعد تفشي فيروس كورونا واتهام الوافدين بإرهاق القطاع الصحي.

هيومن رايتس تطالب لبنان بالغاء نظام الكفالة

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش لبنان إلى إلغاء نظام الكفالة الذي “ينطوي على انتهاكات” وتوفير عقود عمل تحترم حقوق العاملات المنزليات المهاجرات وتحميهن. وقالت المنظمة إن العقد المطلوب يجب خضوعه لآلية إشراف تضمن تطبيقه، ومحاسبة أصحاب العمل المخالفين له.

وكان وزير العمل اللبناني السابق، كميل أبو سليمان، قد شكل في أبريل 2019 مجموعة عمل ترأسها “منظمة العمل الدولية” وتشارك في عضويتها هيومن رايتس ووتش، لإلغاء نظام الكفالة اللبناني. وقدمت المجموعة عقدا موحدا للعاملات المنزليات المهاجرات، يجسد المعايير الدولية للعمل وحقوق الإنسان.

وقالت الباحثة الخاصة بلبنان في هيومن رايتس ووتش، آية مجذوب، إن نظام الكفالة اللبناني يحاصر “عشرات آلاف العاملات المنزليات المهاجرات في ظروف قد تؤدي إلى الأذى، إذ يربط وضعهن القانوني بأصحاب عملهن، ويؤدي هذا إلى انتهاكات شديدة قد تصل في أسوأ الحالات إلى العبودية المعاصرة. وتعديل عقد العمل … خطوة أولى إيجابية نحو إلغاء نظام الكفالة وحماية هؤلاء العاملات.”

وترك أصحاب العمل مئات العاملات، منذ مايو أمام قنصليات أو سفارات بلدانهن، بدون مال أو جواز السفر أو ممتلكات وبدون تذكرة عودة. وتقتل عاملة منازل في لبنان كل أسبوع، غالبًا عن طريق الانتحار أو خلال محاولة الهروب.