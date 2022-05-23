الحركات النسوية المناهضة للعمل تطلب من النساء تخيل الحياة بدون عمل

قالت المليارديرة كيم كارداشيان في مقابلة مع مجلة Variety للترويج لبرنامج عائلتها الجديد: “لدي أفضل نصيحة للنساء في مجال الأعمال. انهضن واعملن بكل جهدكن.. يبدو أنه لا أحد يريد العمل هذه الأيام.”

بعد شهرين فقط تم توجيه انتقادات لنجمة برنامج المواعدة الواقعية Love Island مولي ماي هيغ لقولها في بودكاست The Diary of a CEO: “إننا جميعًا لدينا نفس الـ 24 ساعة في اليوم.”

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ألهمت تعليقات كيم ذات النغمة نفسها موجة من المناقشات عبر الإنترنت حول العمل والامتياز. وقامت إحدى المستخدمات على تويتر بالتغريد قائلة: “أرغب في دعوة كيم كارداشيان ومولي ماي للقيام بمناوبة معي مدتها 12 ساعة ونصف في هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS حتى يتمكنوا من إخباري ما إذا كان السبب في أنني لست مليونيرة حتى الآن هو أنني لا أعمل بجِد بما فيه الكفاية؟”

قد يبدو أن هناك إجماعًا عامًا حول أن ريادة الأعمال و”العمل الجاد” في مجتمع رأسمالي ليس فقط مجرد مشروع لتكافؤ الفرص. لكن هذه الفكرة موجودة منذ فترة طويلة قبل تصريحات كيم ومولي ماي. في الواقع، إنها محور للرؤية المثالية للحركات النسوية المناهضة للعمل.

مناهضة العمل هي فرضية متجذرة أساسًا في سياسات الحركات النسوية متعددة الجوانب، وكما ذكر أحد مستخدمي موقع Reddit، “فإن ليس للأمر علاقة بالكسل.”

إن مناهضة العمل ليست ضد كل العمل في حد ذاته، ولكنها تنتقد العمل كما هو موجود حاليًا في ظل الرأسمالية. فيما يتعلق بإلغاء العمل كشكل من أشكال الاستغلال، فإن مناهضة العمل هي الفكرة التأسيسية وراء الحركات العمالية والنقابات والجهود المبذولة في مجال حقوق العمال.

في حين أن الأصل الدقيق والفلسفة الكامنة وراء مناهضة العمل موضع خلاف، فإن أحد مصادر الإلهام هو مقال الفيلسوف الأناركي بوب بلاك عام 1985 بعنوان “إلغاء العمل.” حيث كتب: “سئم الكثير من العمال من العمل.. من أجل وقف المعاناة، علينا أن نتوقف عن العمل.” وتابع في مقاله: “هذا يعني خلق طريقة جديدة للحياة تقوم على اللهو والتسلية؛ بعبارة أخرى، متعة العيش، وبهجة المجالسة، وربما حتى الفن.”

برز هذا المصطلح مع المنتدى الشبكي المناهض للعمل antiwork subreddit الشهير حاليًا، والذي يضم بالوقت الحالي 1.8 مليون من الأشخاص الذين سئموا من العمل والذين يحلمون بمستقبل عمل أفضل. يتميز المنتدى بمناقشات مختلفة حول عدم المساواة بين الجنسين في مكان العمل، مع مشاركة نشرت مؤخراً تتعلق بامرأة حُرمت من علاوة لأن زملائها الذكور في العمل “كانوا في حاجة إلى تلك العلاوة بشكل أكبر منها.”

تم ترسيخ مفهوم الحركات المناهضة للعمل مع نشاط الجماعات النسوية من خلال نشر كتاب كاثي ويكس، بعنوان “المشكلة في العمل، النسوية، الماركسية، السياسات المناهضة للعمل، وتصورات ما بعد العمل في عام 2011، والذي جاء فيه “وهكذا تعتمد الحرية على العمل الجماعي بدلاً من الإرادة الفردية، وهذا ما يجعلها سياسية.”

“كممارسة لبناء العالم، الحرية هي مسعى اجتماعي – وبالتالي سياسي بالضرورة،” تمامًا مثلما استفادت ويكس من الرؤية الراديكالية لحركة دفع أجور للعمل المنزلي Wages for Housework movement في السبعينيات، استمرت كتاباتها في إلهام الجيل القادم من النشطاء المناهضين للعمل.

اتحاد التضامن Solidarity Federation، المعروف أيضًا باسم SolFed، هو أحد هذه المجموعات. إنها تضم مجموعة من العمال المحليين ونقابات المستأجرين – وشخصية مهمة في الحركة العمالية البريطانية والايرلندية – تتبع المجموعة النقابية الأناركية أيضًا القيم الروحية للحركات النسوية المتداخلة والمعادية للتسلسل الهرمي وتتطلع إلى معالجة مجموعة واسعة من القضايا داخل وخارج مكان العمل. وتشمل هذه القضايا “الدفاع عن بيئتنا الطبيعية والمحلية وصحتنا، مناهضة العنصرية والتمييز على أساس الجنس ورهاب المثلية الجنسية. ويقول اتحاد التضامن SolFed “في الواقع، إن أي شيء يدافع عن جودة حياتنا المشتركة أو يساهم فيه هو جزء لا يتجزأ من بناء حركة اتحاد التضامن.”

العمل المباشر هو أحد الأدوات الرئيسية التي تستخدمها المجموعة للدفاع عن “ظروف عيش أفضل” والترويج لها، بما في ذلك تنظيم اعتصامات مباشرة، والنشرات المحلية والاجتماعات العامة، وتوزيع المنشورات التوعوية مثل “أشياء لا يريدك رئيسك المتحيز جنسياً أن تعرفها.”

في فبراير، شن فرع SolFed في برايتون حملة ضد مطعم محلي بعد أن تواصل ثلاثة موظفين سابقين مع الاتحاد في أعقاب تعرضهم لأشكال مختلفة من التحرش الجنسي. لا يزال الخلاف مستمراً، لكن القضية هي واحدة من العديد من القضايا التي تسلط الضوء على ضرورة معالجة البعد الجنساني للعمالة في السياسات المناهضة للعمل.

بالنسبة للآباء والأمهات على وجه الخصوص، فإن العمل من المنزل أثناء الجائحة يمثل تحديات جديدة. مع إغلاق المدارس إلى أجل غير مسمى والصعوبة الإضافية المتعلقة بمسؤوليات رعاية الأطفال بدوام كامل، تم تكليف الأمهات العاملات بالتغلب على ظروف غير مسبوقة، وتحمُل ثلاثة أضعاف مسؤوليات رعاية الأطفال وأيضا الرجال، والقيام بذلك مع القليل من التسهيلات المقبولة من أصحاب العمل.

على منتدى antiwork قام أحد المستخدمين بمشاركة مستند من صاحب العمل ينص على أنه أثناء العمل من المنزل، يُمنع الأطفال والحيوانات الأليفة من دخول الغرفة. وقام أخر بمشاركة مقطع فيديو يوضح فيه كيف يمكن برمجة الماوس لتظهر كما لو كنت تعمل بشكل مستمر حيث بدأ أصحاب العمل في استخدام برنامج جديد لمراقبة إنتاجية الموظفين لأن الموظفون بدأوا العمل من المنزل. بالنسبة لعدد كبير من النساء، أصبحت بيئة عملهن غير مقبولة لدرجة أن تشكيل النقابات، خاصة بالنسبة للأمهات، أصبح أمرًا ضروريًا.

من المفهوم إذن أن أحد أبرز الانتقادات للمقابلة التي أجرتها كيم يتعلق بالحصول على تمويل رعاية الأطفال. قالت الكاتبة لورا هينسلي رداً على ذلك: “أفكر في النساء اللائي أجبرن على الخروج من سوق العمل بسبب الوباء” وأضافت “لقد تم تسريحهن أو اضطررن للاختيار بين العمل أو رعاية الأطفال”. إن إخبار النساء العاملات، وكثير منهن أمهات واستمررن في العمل أثناء حملهن بعبارة كيم “يبدو أن لا أحد يرغب في العمل هذه الأيام” لا تضيف سوى الإهانة للألم، خاصة وأن كيم استخدمت أمًا بديلة لها لتنجب طفلين من أطفالها الأربعة.

بعد التعرض لتجربة الحمل الأول الذي كان صعبًا، استخدمت المغنية غرايمز أيضًا أمًا بديلة لإنجاب طفلها الثاني من رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك في ديسمبر 2021. بعد فترة وجيزة من بدء علاقة مضطربة غير مستقرة بين الاثنين، أزالت غرايمز عبارة “مناهضة للإمبريالية” من سيرتها الذاتية على تويتر، وهو القرار الذي برره معجبيها بأنه بسبب انتمائها إلى “ذلك الرجل الذي يدمر النقابات ويقدم المشورة إلى ترامب.. إيلون ماسك.”

الصدام بين الصورة التقدمية الزائفة لغرايمز – والتي بُني عليها الكثير من إرث موسيقاها – وعلاقتها السابقة بأغنى رجل في العالم تفاقمت فقط من خلال استخدامها أمًا بديلة.

تعتبر رعاية الأطفال – وتأجير الأرحام بالتبعية – قضية محورية للحركات النسوية المناهضة للعمل. كما أن الجوانب الخبيثة لنشاط تأجير الأرحام، والتي تعتمد بشكل مفرط على النساء ذوات البشرة الملونة؛ يتم إخفاءها عن الرأي العام. الأمهات البديلات في تشيناي، “مركز تأجير الأرحام” في العالم؛ تحدثن عن الألم والأسى الذي يعانين منه بعد التخلي عن الطفل الذي حملوه في أرحامهن لمدة تسعة أشهر. بينما يحصل هؤلاء الأمهات البديلات على ما يزيد قليلاً عن 2،000 جنيه إسترليني مقابل هذا العمل الشاق.

الكاتبة والأكاديمية والمناصرة للحركات المناهضة للعمل صوفي لويس ومؤلفة كتاب “تأجير كامل للأرحام الآن Full Surrogacy Now ” وصفت هذا النشاط بأنه “واقع مرير بطرق عدة” وذلك في مقابلة إذاعية لها في بودكاست The Dig، كما تقول أنه يجب اعتبار كل الحمل عملاً وشغلا بمعناه التقليدي.

إذن، ما هو الأمل الذي يكمن في الحركات النسائية المناهضة للعمل في المستقبل؟

مستشهدة بـ “ويكس” وأعضاء حركة Wages for Housework كمصدر إلهام، قالت لويس لـ VICE مؤخرا إنها تقترح نماذج مستوحاة من تشكيلات جماعات الكوير والعوائل المختارة، والتي تجسد بالفعل هذا النموذج الجديد من “الحمل مفتوح المصدر والتعاوني بالكامل.” من الناحية العملية، يشمل ذلك إلغاء “الأسرة النووية” واختيار “أنظمة رعاية أكبر يمكن أن تزودنا بالحب والدعم الذي لا يمكننا الحصول عليه دائمًا من قرابة الدم.”

ستصبح رعاية الأطفال مسؤولية مجتمعية، وستصبح الأمومة منظمة من خلال “الأمومة المتعددة” وهو مفهوم رأيناه يتكرر عبر التاريخ في شخصيات مثل الممرضات والمربيات. وكما تقترح رؤية لويس المثالية، فإن فرضية مناهضة العمل لا تتعلق بالعيش والبقاء فقط. إنه تتعلق بالازدهار المجتمعي.

في بيانها، أعلنت Bare Minimum المجموعة الفنية المتعددة الاختصاصات والمناهضة للعمل أنه “عدم القيام بأي شيء أو، العمل بقدر صغير، هو شيء مطلوب منّا”. خلال فترة إقامتهم لمدة عام في معهد لندن للفنون المعاصرة، قدمت مجموعة Bare Minimum، هذا العمل والذي جاء بعنوان ” THIS WORLD MAKES US SICK أو هذا العالم يجعلنا مرضى” حيث ابتكرت المجموعة مقطع فيديو قرأوا فيه بيانهم علنا على مرأى أعضاء يشاركون في أنشطة ترفيهية مختلفة الضحك وجمع المؤن واللهو في الطبيعة.

هذه هي الروح التي تسمح لنا بالحلم بمستقبل أفضل للعمل – وهي الرؤية التي كانت الحركات النسوية المناهضة للعمل تناضل من أجلها لفترة طويلة قبل أن تطلب كيم كارداشيان من النساء النهوض والعمل. كما يشير بلاك إلى أنه: “إذا لعبنا بأوراقنا ببراعة وأدينا دورنا بشكل جيد، يمكننا جميعًا الاستفادة من الحياة أكثر مما نكرس نفسنا لها؛ ولكن فقط إذا لعبنا باتقان.”