الحياة الاستثنائية لكارلوس الثعلب

قبل 50 عامًا، قبل أن يظهر أسامة بن لادن والقاعدة، كان العدو الأول على رأس قائمة المطلوبين هو متطرف يساري راديكالي اشتهر بعمله مع حركة التحرير الفلسطينية، وهو: كارلوس الثعلب الغامض.

ولد إيليتش راميريز سانشيز في فنزويلا عام 1949، ولقبه كارلوس الثعلب، وهو الابن الأكبر للمليونير المحامي خوسيه ألتاجراسيا راميريز-نافاس. على الرغم من حصوله على معظم ثروته من فترة الطفرة النفطية، إلا أن راميريز نافاس كان شخصا لديه قناعة بالماركسية إلى درجة أنه سمى أطفاله الثلاثة فلاديمير وإيليتش ولينين على اسم الزعيم الثوري الروسي الأول والاسم الأوسط والاسم المستعار. في النهاية، اتخذ سانشيز اسم كارلوس كاسمه الحركي.

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على الرغم من معتقداته أيضًا، أرسل راميريز نافاس ابنه إلى مدرسة إعدادية وسط العالم الرأسمالي، لأكون دقيقا، في لندن. ولكن بعد عِلْمه أن ابنه كان يستمتع بحياته بشكل مبالغ فيه، تم نقل سانشيز إلى جامعة صداقة الشعوب “باتريس لومومبا” في موسكو، وهي معقل للأيديولوجية الشيوعية. وهناك التقى بالعديد من الطلاب الفلسطينيين وانخرط في نضالهم ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي. لكن مسيرته الأكاديمية لم تدم طويلاً – بسبب أدائه الأكاديمي المخيب للآمال وخلافاته مع قادة الكلية، ليتم طرد الثعلب في عام 1970، بعد وقت قصير من التحاقه بالمدرسة.

في تلك اللحظة انتقل سانشيز إلى بيروت وأصبح متفرغًا يصف نفسه بالثوري. انضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو حزب ماركسي لينيني مقره بصورة جزئية في لبنان ولا يزال موجودًا حتى اليوم وهو ثالث أكبر حزب في فلسطين بعد حماس وفتح. مثل الأحزاب الفلسطينية الأخرى، فإن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لديها فرع شبه عسكري، كان نشطًا بشكل خاص في السبعينيات، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الهجمات التي نسقها سانشيز نفسه.

في وقت مبكر من نشاطه العسكري في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تم إرسال سانشيز إلى أحد معسكرات الحزب في الأردن، حيث تعلم التعامل مع الأسلحة وخطف الطائرات. في عام 1973، أعادته المنظمة إلى لندن، حيث بدأ في بناء شبكة من المتعاونين واستكشاف أهداف محتملة للخطف والقصف.

كانت مهمة سانشيز الأولى هي اغتيال رجل الأعمال جوزيف إدوارد سيف، مدير متجر التجزئة ماركس أند سبنسر ورئيس الجمعية الصهيونية لبريطانيا العظمى – وهي محاولة فشلت عندما تعطلت بندقيته. اضطر إلى الفرار من مكان الحادث بعد أن تسبب فقط في جرح هدفه، لكن الحادثة احتلت الصفحة الأولى في الصحف العالمية.

في غضون ذلك، كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تقيم تحالفات مع مجموعات يسارية راديكالية أخرى في جميع أنحاء العالم. كان أحدهم هو الجيش الأحمر الياباني، وهو مجموعة ماركسية تهدف إلى تفكيك الملكية اليابانية وتعزيز قضية الثورة الشيوعية العالمية.

وفي 13 سبتمبر 1974، حاصرت المجموعة السفارة الفرنسية في هولندا واحتجزت عدة رهائن وطالبت السلطات الفرنسية بالإفراج عن أحد المتعاونين معهم المحتجزين لديها. ويقال إن الهجوم تم تنسيقه بمساعدة سانشيز، الذي قيل أيضًا إنه فجّر مقهى في باريس في 15 سبتمبر بينما كانت المفاوضات بشأن السفارة جارية. أسفر الانفجار عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 30 شخصًا، من بينهم طفلان تعرضا للتشويه.

بعد بضعة أشهر، في يناير 1975، خطط سانشيز لاستخدام الصواريخ لإسقاط طائرتين مملوكتين لشركة طيران إسرائيلية أثناء الإقلاع من مطار أورلي في باريس. كلتا المحاولتين – وبينهما فرق أسبوع واحد فقط – فشلتا. انتهى الثاني بتبادل إطلاق نار بين منتسبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والشرطة، لكن الثعلب نجح بطريقة ما في الهروب.

في يونيو، اعتقلت الشرطة الفرنسية مساعده المقرب ميشال مخربل لدوره في هجوم أورلي. بدأ مخربل التعاون مع الشرطة، وقادهم إلى شقة سانشيز. سمح للسلطات وصديقه بالدخول وقدّم إليهم المشروبات ثم قتل الجميع بمدفع رشاش. نجا واحد فقط من المحققين الثلاثة.

وضعه الحادث على الصفحات الأولى للجرائد في جميع أنحاء العالم. فجأة، أصبح القبض على رجل لم يكن معروفًا من قبل للسلطات والرأي العام هو الأولوية رقم واحد لكل قسم شرطة في فرنسا. استمرت المطاردة لعقد من الزمن، وساهمت في ظهور الأسطورة في الصحافة.

أثناء تفتيش أحد مخابئ سانشيز، عثر صحفي على نسخة من كتاب The Day of the Jackal للمؤلف البريطاني فريدريك فورسيث، وهي قصة مثيرة تصف حبكة خيالية لاغتيال الرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول. أطلقت الصحافة على سانشيز لقب “كارلوس الثعلب” بعد فترة وجيزة، واستمر معه هذا اللقب بعد ذلك.

لكن أكبر عمل مثير لسانشيز في هذا العام لم يحدث بعد. ففي الحادي والعشرين من كانون الأول (ديسمبر)، شق هو وخمسة أعضاء آخرين في الجبهة الشعبية طريقهم إلى اجتماع في فيينا. كان المبنى الذي اقتحموه هو المقر الرئيسي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وهي منظمة حكومية دولية تنظم أسعار النفط لأعضائها، وعلى أرض الواقع، للعالم.

قتلت المجموعة اثنين من حراس الأمن وخبير اقتصادي ليبي وتمكنت من احتجاز 60 أو نحو ذلك من الحاضرين كرهائن. ثم حصلوا على طائرة، وأفرجوا عن بعض الأسرى، وطار الـ 42 الباقين في رحلات متعددة عبر آلاف الكيلومترات، منهين رحلتهم في الجزائر العاصمة. في غضون ذلك، طالبت المجموعة المذيعين النمساويين بقراءة بيان يندد باحتلال فلسطين في الإذاعة والتلفزيون كل ساعتين. واضطر المذيعون لذلك لتفادي التهديد بإعدام رهينة كل 15 دقيقة.

عند وصولهم، نسق الزعيم الجزائري السابق هواري بومدين الإفراج عن جميع الرهائن وعرض على سانشيز اللجوء. صعد بومدين إلى السلطة من خلال انقلاب أبيض في عام 1965 في أعقاب حرب الاستقلال الجزائرية. سرعان ما أصبح معروفًا كواحد من أكبر القادة الثوريين اليساريين في العالم، حيث وفر اللجوء لقادة آخرين من حركات التحرير المناهضة للاستعمار، بما في ذلك نيلسون مانديلا وأعضاء حزب الفهود السود.

اتضح لاحقًا أن كارثة أوبك تم تمويلها من قبل رئيس عربي لم يذكر اسمه، وتكهن البعض بأن الرئيس الليبي السابق معمر القذافي هو المسؤول. وقيل أيضًا إن سانشيز تلقى فدية تقدر بعشرات الملايين من اليورو وادعى أنه فقدها. واستياءًا من رده، طردته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من التنظيم عام 1976.

في عام 1978، أسس سانشيز منظمته الخاصة لتعزيز قضية التحرير الفلسطيني، “الكفاح العربي المسلح.” في غضون ذلك، قام الثعلب بتكوين صداقات مع ممثلين أقوياء في بلدان مختلفة. حتى أن وزارة أمن الدولة الشيوعية في ألمانيا، والمعروفة أيضًا باسم شتازي، عرضت عليه مقرًا رئيسيًا في برلين الشرقية وطاقم دعم مكون من 70 شخصًا.

على مدار العقد التالي، كان سانشيز يجوب أوروبا الشرقية لينفذ أفضل ما لديه: تنفيذ هجمات إرهابية لصالح المنظمات السياسية الماركسية. في عام 1981، على سبيل المثال، تم تعيينه من قبل الشرطة السرية الرومانية لتفجير مكاتب إذاعة أوروبا الحرة في ميونيخ، وهي إذاعة مناهضة للشيوعية تنتقد النظام الروماني. أمضى معظم سنواته الأخرى في المجر، حيث ظل تحت المراقبة.

في الواقع، ووفقًا للأرشيفات المكتشفة مؤخرًا، كان ينظر إلى سانشيز على أنه مصدر قوة وتهديد من قبل أنظمة الكتلة الشرقية، نظرًا لطبيعته القاسية التي لا يمكن التنبؤ بها. مع وجود عدة جوازات سفر مزورة صادرة عن حكومات مختلفة، كان من الصعب على السلطات تعقبه ومنعه من دخول بلادهم. حتى أنهم كانوا مترددين في طرده خوفًا من الانتقام.

في النهاية، تخلت عنه حتى دول أوروبا الشرقية تحت ضغط الغرب. أُجبر سانشيز على الفرار إلى دمشق، سوريا في عام 1986 حيث رحب به القادة السوريون بشرط موافقته على التقاعد، وهو ما وافق عليه. سمحت له قوات الأمن الدولية بشكل أساسي بالبقاء في الأردن وسوريا لبضع سنوات، حتى علموا أن صدام حسين كان يحاول تجنيده لشن هجمات ضد أعدائه الغربيين.

عادت المطاردة الدولية مرة أخرى وتم إلقاء القبض على سانشيز أخيرًا في السودان في عام 1994. وفي العام نفسه، تزوج محاميته إيزابيل كوتانت بيير. كانت المرأة الفرنسية هي زوجته الثالثة، بعد ماجدالينا كوب، وهي امرأة من ألمانيا الشرقية تزوجها وأنجب منها طفلًا في السبعينيات، وطلقته عام 1994، ولانا جرار، ابنة أحد مضيفيه الأردنيين، حيث اعتنق الإسلام حتى يتمكن من تعدد الزوجات.

جاء اعتقال سانشيز بمثابة مفاجأة للعديد من خبراء المخابرات، بالنظر إلى عدد السنوات التي تمكن فيها من العيش هاربًا. وبمجرد وصوله إلى فرنسا، صدر بحق الثعلب ثلاث أحكام بالسجن مدى الحياة في ثلاث محاكمات عقدت بين عامي 1997 و 2017.

في عام 2003، نشر سانشيز كتابًا بعنوان الإسلام الثوري Revolutionary Islam بالتعاون مع الصحفي الفرنسي جان ميشيل فيرنوشيه، الذي جمع وحرر الرسائل والكتابات التي نجت لسبب غير مفهوم من نظام السجون الفرنسي الخاضع للرقابة الصارمة. في هذا الكتاب، أشاد الثعلب بأسامة بن لادن وشعاره الإسلامي كرد على الإمبريالية الأمريكية ما بعد الشيوعية.

على مدار السنوات القليلة الماضية، حاول سانشيز تقديم التماس عدة مرات لإطلاق سراحه، لكن دون جدوى. على الرغم من كونه يتمتع بشخصية كاريزمية غير عادية، يبدو أن كارلوس الثعلب سيقضي الباقي من حياته في السجن.