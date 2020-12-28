السعودية تصدر حكماً بالسجن ٥ سنوات على لجين الهذلول

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن الناشطة السعودية لجين الهذلول، خمسة أعوام وثمانية أشهر، مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة، ما يعني أن لجين ستنهي محكوميتها بعد 3 أشهر تقريًبا.

وذكرت صحيفة “سبق” السعودية، أنّ المحكمة الجزائية المتخصصة أدانت الهذلول بـ”ثبوت ارتكابها لعدد من الأنشطة الجرمية، مؤكّدة أنّه “تم الحكم بإنزال عقوبة السجن بحقها لمدة 5 سنوات و8 أشهر.” ويذكر أن الحكم الصادر بحق لجين نص على أنه وفي “حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة سيعتبر وقف التنفيذ مُلغىً.”

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وكانت المحكمة أدانت الهذلول الموقوفة منذ مايو 2018 مع ناشطات أخريات بموجب “نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.” وجرّمت المحكمة الهذلول بموجب المادة 43 من القانون، والتي تتضمن السعي إلى تغيير النظام الأساسي للحكم، خدمة أجندة خارجية عبر الشبكة العنكبوتية، الإضرار بالنظام العام، التعاون مع أفراد وكيانات مجرمين بموجب القانون نفسه.

وتم إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة في عام 2008 للتعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب، لكنها تستخدم كذلك “لإسكات الأصوات المعارضة” بحسب منظمة العفو.