السعودية تقرر إقامة الحج “بأعداد محدودة” للموجودين بالمملكة

السعودية تحصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين بالمملكة

أعلنت المملكة العربية السعودية إنها لن تستقبل وافدين من الخارج في موسم الحج هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا مشيرة إلى أنها ستسمح فقط لعدد محدود من المواطنين والمقيمين بأداء المناسك مع تفعيل إجراءات التباعد الاجتماعي. وفي وقت سابق قال مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن السلطات تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932.

وقالت وزارة شؤون الحج في بيان إن القرار اتخذ “حرصا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحًيا وتحقيًقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.” ويؤدي الحج في العادة نحو 2.5 مليون شخص. وتشير بيانات رسمية إلى أن المملكة تجني أرباحًا من الحج والعمرة تصل إلى زهاء 12 مليار دولار سنويًا. وحتى الآن، سجّلت السعودية أكثر من 157 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، و1،267 حالة وفاة جراء الإصابة.

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بحثت عن زواج عبر فيسبوك فأُقيلت من عملها

قالت فتاة مصرية، تدعى مها أسامة، إنها أقيلت من عملها بعدما أعلنت أنها تعرض طلب الزواج، وتبحث عن عريس لها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكانت الفتاة ظهرت في بث مباشر عبر حسابها الشخصي قالت فيه: “أنا مها أسامة عندي 32 سنة، وعارضة نفسي للجواز على فيسبوك، وعارفة أنا القرار مش سهل وهيجيبلي مشاكل كتير.” وشددت مها على أن تكون العروض المقدمة لها جدية، معلنة شرطًا أساسيًا في قبول الشخص الذي سيتقدم لها وهو أن يكون جادًا بالفعل للزواج منها ولا يقلل من شأنها، وأن يكون محترمًا.

وحظي فيديو مها أسامة بتفاعل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، وطبعاً انقسمت الآراء والانطباعات بين مؤيد ومعارض. ووفق نتائج التعداد بمصر لعام 2017، أظهرت أن عدد الذكور الذين لم يتزوجوا في فئة العمر 35 سنة فأكثر، بلغ حوالي 687 ألف حالة بنسبة 5.4%، بينما بلغت حوالي 472 ألف حالة للإناث بنسبة 3.3% لنفس الفئة العمرية. وقد تسببت أزمة فيروس كورونا في مصر بفقدان كثيرين وظائفهم في بلد تصل فيه نسبة البطالة إلى 9.2٪.

لبنان: وزير الصحة “يرقص” مع الجماهير

أثار مقطع فيديو مصوّر على مواقع التواصل الاجتماعي، لوزير الصحة اللبناني، حمد حسن ردود فعلٍ غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وانتقد ناشطون اشتراك حمد في الحفل مخالفا شروط التباعد الاجتماعي، في الوقت الذي تشدد فيه الوزارة على المواطنين إلى الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا ودفع غرامات باهظة بحال لم يلتزموا بهذه التدابير. وقد سجل لبنان 16 حالة جديدة بالإصابة بالفيروس ليصل العدد إلى 1،603.

تأجيل حفل توزيع جوائز غولدن غلوب

قال منظمو الحفل السنوي لتوزيع جوائز غولدن غلوب للسينما والتلفزيون إنه تأجل إلى فبراير 2021 بدلا من موعده المعتاد في الأحد الأول من شهر يناير. واتُخذ قرار تأجيل غولدن غلوب بعد تأجيل حفل توزيع جوائز الأوسكار شهرين إلى 25 أبريل بسبب آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على صناعة الترفيه.