السعودية تلغي عقوبة الجلد وتستبدلها بالسجن أو الغرامة

السعودية تلغي العقاب بالجلد

قررت المحكمة العليا في السعودية إلغاء الجلد كشكل من أشكال العقاب، واستبدال الجلد بالسجن أو الغرامة أو كليهما. وتُطبق عقوبة الجلد على مرتكبي مجموعة متنوعة من الجرائم في السعودية ويتم الاعتماد على الشريعة الإسلامية. ولم يتم بعد إلغاء أشكال أخرى من العقاب البدني، مثل قطع يد السارق أو قطع الرأس في جرائم القتل والإرهاب. وقال آدم كوجل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش “هذا تغيير موضع ترحيب ولكن كان ينبغي أن يحدث منذ سنوات. لا شيء يقف الآن في طريق المملكة العربية السعودية لإصلاح نظامها القضائي غير العادل.”

ترامب ينصح حقن مادة مطهرة في الجسم

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالحديث عن اقتراح الرئيس الأميركي بأن يدرس العلماء حقن مادة مطهرة في الجسم كوسيلة لعلاج كوفيد-19. وحث أطباء وخبراء صحة وحتى شركات المطهرات على عدم شرب مطهرات أو حقنها في أجسادهم، وأن المطهرات ستقتل على الأرجح أي شخص يحاول استخدامها بهذه الطريقة. وقال خبير الصحة العامة المتخصص بالرئتين والعناية المركزية الطبيب فين غوبتا، إن “فكرة حقن الجسم أو شرب أي نوع من أنواع المواد المنظفة غير مسؤولة وخطرة. إنها طريقة يلجأ إليها كثيرا الأشخاص الراغبين بالانتحار.” وبحسب صحيفة نيويورك ديلي نيوز فأن مركز مراقبة السموم، وهو وكالة فرعية تابعة لإدارة الصحة في المدينة، أعلن عن قيام ما مجموعه 30 شخص بابتلاع مبيض أو مطهرات منزلية أخرى، ولكن لم يحتج أي منهم إلى دخول المستشفى.

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مطالبات بوقف رامز مجنون رسمي

لقي البرنامج الرمضاني “رامز مجنون رسمي” الذي بدأت ببثه قناة “إم بي سي” مع بداية شهر رمضان، الكثير من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، ومطالبات بوقفه بسبب المشاهد العنيفة والكلمات المسيئة التي يبثها البرنامج. وكانت الممثلة المصرية غادة عادل أولى ضحايا البرنامج، وقد تعرضت لما يبدو أنه صعقات كهربائية، وتم اغراقها في المياه، ووضع الأفاعي عليها. وتناقلت بعض الصفحات المصريّة المحليّة أن المحامي المصري، عمرو عبد السلام، قدّم بلاغًا رسميًا ضد رامز جلال وبرنامجه.

تقارير متضاربة عن الحالة الصحية لرئيس كوريا الشمالية

أظهرت صور أقمار صناعية راجعها مركز أبحاث مختص بكوريا الشمالية مقره واشنطن قطارًا خاصًا يرجح أنه خاص بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عند منتجع داخل البلاد هذا الأسبوع. ويأتي ذلك على خلفية التقارير المتضاربة حول الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي، حيث تحدثت مصادر إعلامية عن سوء حالته الصحية بعد عملية جراحية في القلب. وليس لدى كيم خليفة للحكم بعد أن جاء إلى السلطة بعد وفاة والده في عام 2011 ولكن تشير بعض التقارير إلى أن شقيقته كيم يو جونغ قد تتولى المنصب في حال حصل له أي شيء.

مسلسل أم هارون يثير الجدل

تعرض مسلسل “أم هارون” الكويتي لانتقادات واتهامات بالتطبيع. المسلسل الذي يعرض خلال شهر رمضان، والذي تغير اسمه من “أم شاؤول” الى “أم هارون” حول امرأة يهودية (تقوم بدورها حياة الفهد) عاشت في الكويت في اربعينات القرن الماضي، وتتعرض لعقبات تحيط بحياتها بسبب ديانتها. ولم يفصح منتجو المسلسل عن تفاصيل أكثر للخط الدرامي الذي يسير عليه المسلسل، لكن فكرة المسلسل أثارت الجدل بين مؤيدين ومعارضين، بين من اعتبره تطبيع ثقافي، وبين من رأى أنه يتطرق لأول مرة ليهود الخليج، فيما تساءل آخرون لماذا لا يتم الحديث عن قضايا أكثر أهمية مثل البدون، أو “غير محددي الجنسية” وهم فئة سكانية تعيش في دولة الكويت لا تحمل الجنسية الكويتية ولا يتمتعون بأي حقوق. وفي تصريح عنصري، دعت الفنانة الكويتية حياة الفهد مؤخراً “لرمي الوافدين في الصحراء” لحل أزمة المستشفيات في الكويت بعد تفشي فيروس كورونا.