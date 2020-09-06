السودان يقرّ “فصل الدين عن الدولة”

السودان تقرّ “فصل الدين عن الدولة”

وقع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبد العزيز الحلو في أديس أبابا على اتفاق مشترك يتضمن مبدأ فصل الدين عن الدولة في دستور السودان. وتم توقيع الاتفاق في ختام مباحثات مغلقة عقدت بين الجانبين واستمرت يومين في العاصمة الإثيوبية، ويأتي ذلك بعد أيام من توقيع الحكومة وحركات مسلحة اتفاق سلام في جوبا بدولة جنوب السودان.

وتضمن الاتفاق المشترك 6 بنود، من أبرزها الاتفاق على إقامة دولة ديمقراطية في السودان تكرس حقوق جميع المواطنين، وأن يقوم الدستور على مبدأ فصل الدين عن الدولة، واحترام حرية العقيدة والعبادة، وأنه لا يجوز للدولة إقامة دين رسمي، ولا يجوز التمييز ضد أي مواطن على أساس دينه.

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وبشأن وضع جبال النوبة والنيل الأزرق، تم الاتفاق على الحفاظ على الوضع الراهن الذي يشمل الحماية الذاتية. كما اتفق الطرفان على وقف الأعمال العدائية طوال عملية السلام إلى حين الاتفاق على الترتيبات الأمنية.

ولم يصدر بعد رد فعل رسمي على توقيع الاتفاق، ويتوقع البعض أن يلقى القرار فصل الدين عن الدولة بعض المعارضة في الداخل. وكانت الحكومة في السودان قد أعلنت في يوليو عن مجموعة من التعديلات القانونية، تشمل السماح لغير المسلمين باحتساء الخمور، وإلغاء قانون الردة وعقوبة الجلد، وحظر ختان الإناث. وتسبب فرض قانون الشريعة الإسلامية في اندلاع حرب بين شمالي البلد ذي الأغلبية المسلمة والجنوب الذي تسكنه أغلبية مسيحية، وانتهى الأمر بانفصال الجنوب في عام 2011.

اعتقال شهود بقضية فيرمونت في مصر

احتجزت قوات الأمن عددًا من الشهود والنشطاء الذين أبلغوا عن قضية الاغتصاب الجماعي والمعروفة إعلاميًا بقضية “فيرمونت”. وقد ألقت الشرطة القبض على ستة أشخاص في الأيام الأخيرة، من بينهم الشهود الذين قدموا أدلة في القضية.

وكانت النيابة قد أعلنت احتجاز ثلاثة أشخاص وإطلاق سراح 3 آخرين، في إطار التحقيق الذي تجريه بشأن هذه القضية التي تعود وقائعها إلى 2014، والتي تشتبه السلطات بأن مجموعة من الشبان الأثرياء والمتنفّذين أقدموا فيها على تخدير شابة واغتصابها في فندق فيرمونت نايل سيتي. وقد كشف مصدران، بالطب الشرعي ومحامي إحدى الشاهدات في قضية اغتصاب فيرمونت لموقع المنصة أن شاهدين (متهمين) على الأقل خضعا لكشوف عذرية وفحوص شرجية في مصلحة الطب الشرعي.

كبيرة الأطباء في كندا: ارتدوا الكمامات أثناء العلاقة الحميمية

قالت تيريزا تام، كبيرة الأطباء في كندا أنه من الضروري ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الجنس، وعدم تبادل القبلات منعاً لانتشار فيروس كورونا. ووفقاً لها يجب على الأشخاص أيضاً الحد من استهلاكهم الكحول أو “المواد الأخرى حتى تتمكن أنت وشريكك من اتخاذ قرار آمن.” وأشارت تام إلى أن هناك “احتمالاً ضئيلاً للغاية” لانتقال فيروس كورونا الجديد عن طريق السائل المنوي أو السائل المهبلي. وأكدت على ضرورة استخدام الواقي الذكري.

وفي حال إقامة علاقات جنسية “مع شخص لا يعيش في المنزل نفسه أو في الدائرة الاجتماعية عينها” على الأشخاص تفادي القبل والاتصال وجهاً لوجه أو التقارب، ويستخدموا كمامة تغطي الأنف والفم.” والنصيحة الأخيرة من تام هي: “الأنشطة الجنسية التي تنطوي على أقل قدر من المجازفة خلال تفشي كوفيد-19 هي تلك التي يمارسها الشخص منفردًا.”

تنمّر على عارض أزياء سعودي

تعرض عارض الأزياء السعودي زياد المسفر (21 عاماً) للاعتداء والتنمر تعرض بحسب مقطع فيديو، حيث يظهر المسفر وهو يمشي في مكان عام رفقة صديق له، فيما تلحق به مجموعة كبيرة من الأطفال والشباب الذين علت ضحكاتهم وصيحاتهم وشتائمهم تنمراً عليه. عبر وهاشتاغ كلنا_زياد_المسفر استنكر المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي ما حصل مع زياد ووصفوه بـالتنمر والعنصرية.

ولم يعقب المسفر على الفيديو والحادثة التي تعرض لها. ويعد المسفر واحدًا من أبرز الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابعه حوالي 170 ألفا على انستغرام.

وكانت بعض التغريدات اعتبرت أن الهجوم على المسفر مبعثه لون بشرته السمراء، فبعض منتقديه نعتوه بأوصاف عنصرية مثل ” العبد.” فيما رأى فريق آخر أن السبب يتعلق بالثقافة الذكورية التي توصم كل شخص يختلف في مظهره عن “الشكل المتفق عليه للرجل.”