السودان يقر تعديلات على الحقوق والحريات

أجاز مجلس السيادة السوداني قوانين جديدة، وأجرى حزمة تعديلات على قوانين قائمة لإصلاح المنظومة العدلية، أبرزها إلغاء “حد الردة” وتحريم تكفير الأشخاص، وإلغاء سلطة جهاز الأمن في الاستدعاء والتفتيش، وإلغاء عقوبة الإعدام والجلد بحق الأطفال ومن تجاوزوا السبعين، إضافة إلى إلغاء المواد المتعلقة بالمرأة منها تجريم ختان الإناث (عقوبة السجن ثلاث سنوات) وحرمان النساء من اصطحاب أطفالهن في حالة السفر، والغاء المادة 152 من القانون الجنائي فيما يتعلق بقانون الجلد “للزي الفاضح” للنساء. وبعد منع دام أكثر من 30 عامًا، سمحت التعديلات الجديدة لغير المسلمين بشرب وبيع الخمر.

رانيا يوسف تنشر قائمة بأسماء رجال “تحرشوا بها”

نشرت النجمة السينمائية والتلفزيونية المصرية رانيا يوسف التفاصيل الشخصية لعدد من الرجال قالت إنهم “تحرشوا بها جنسيًا” في الوقت الذي التي تشهد فيلها مصر حركة متنامية ضد الاستغلال الجنسي والتحرش بالنساء. ونشرت رانيا في حسابها على تويتر، ويتابعه مليون ونصف المليون شخص أسماء وصور رجال كتبت تحتها كلمة “متحرش.” ولم تفصح رانيا عن تفاصيل أخرى في تغريداتها، لكنها قالت في مقابلة صحفية إنها “سترفع قضايا ضد الرجال الذين تتهمهم بالتحرش وتتهم بعضهم بتهديدها عبر الإنترنت.”

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سعاد الشمري: إسرائيل ليست عدوتنا

“إذا كانت التفجيرات وراءها ناس حلوين مثلكم فلا توقفوها من فضلكم.” هكذا وصفت السعودية سعاد الشمري سلسلة الانفجارات التي شهدتها منشآت إيرانية الشهر الماضي خلال مقابلة تلفزيونية مع الصحفي الإسرائيلي روعي كيس عبر قناة “كان” العبرية. ودعت الشمري فيها إلى “تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري مع تل أبيب” واعتبرت أن “إسرائيل ليست عدوتنا، إيران مثلا عدوتنا.” وقد رفض كثيرون تصريحات الشمري تخت هاشتاغ #سعوديون_ضد_التطبيع وعبروا عن رفضهم لدعوات التطبيع المتكررة مع إسرائيل.

إعادة تحويل “آيا صوفيا” إلى مسجد

أصدرت المحكمة العليا في تركيا حكمًا يلغي قرار مجلس الوزراء التركي عام 1934 بتحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف. وبعد صدور القرار أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الكاتدرائية البيزنطية السابقة في القسطنطينية ستفتح أمام المسلمين للصلاة فيها في 24 يوليو.