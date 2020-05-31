مدن أمريكية تفرض حظر التجول مع انتشار الاحتجاجات

أمرت مدن أمريكية بفرض حظر التجول في محاولة للسيطرة على الاشتباكات العنيفة بين المحتجين والشرطة، التي اندلعت عقب وفاة مواطن من أصول أفريقية لدى اعتقاله من قبل الشرطة. واستمرت الاحتجاجات في مدن أمريكية لخامس ليلة على التوالي، واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. ووقعت مصادمات أخرى في نيويورك وفلادلفيا وواشنطن. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدخل الجيش إذا لم تتمكن السلطات المحلية في الولايات من التعامل مع الاحتجاجات.

ووجهت تهمة القتل إلى شرطي في مينيابوليس بعد فصله. وكان فلويد توفي خلال توقيفه من قبل الشرطة الاثنين. وفي مشاهد مصوّرة، ظهر الشرطي ديريك شوفين (44 عاماً)، يركع ضاغطاً على عنق فلويد لدقائق، رغم قول الأخير إنه “لا يستطيع التنفس.” وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر الانترنت، وأشعل مجدداً الغضب تجاه تعامل الشرطة الأمريكية العنيف والعنصري مع المواطنين من أصول أفريقية.

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الشرطة الإسرائيلية تقتل شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس

قتلت الشرطة الإسرائيلية قتلت الشاب الفلسطيني إياد الحلاق (32 عاما)، في منطقة باب الأسباط في القدس للاشتباه بحمله مسدّسًا، اتّضح لاحقًا أنه غير موجود. والشاب الحلاق وهو من الحي المقدسي وادي الجوز، من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وبحسب ما ذكر أهالي الشهيد، فإنه كان في طريقه لمدرسة للرعاية الخاصّة، تقع قرب باب الأسباط.

وقد كشف التحقيق الأولي الذي أجرته وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة أن أحد عنصري قوة “حرس الحدود” التابعة للشرطة المتورطين بإعدام الحلاق، استمر بإطلاق النار على الشهيد الحلاق وهو ملقى على الأرض. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن أنه تم فرض الحبس المنزلي على القاتل. وقال والد الحلاق، إن ابنه كان يخشى الغرباء وكل ما كان يحمله هو هاتفه المحمول لأن أسرته كانت تشدد عليه دائما بضرورة أن يتصل بهم بمجرد وصوله للمؤسسة التعليمية.

وفاة طفلة في جلسة رُقية

توفيت طفلة تبلغ عشر سنوات بعد تعرّضها “للتعنيف” خلال جلسة رُقية في شرقيّ الجزائر. وأعلنت نيابة محكمة قالمة، توقيف شخص يمارس الرقية (ممارسة شعبية لطلب العلاج) إثر وفاة طفلة تبلغ عشر سنوات نتيجة “تعنيف تعرضت له أثناء رقية أُخضعت لها في بيتها العائلي.” ولم يعرف سبب إخضاع الطفلة للرقية. وأوضح بيان النيابة العامة التي نقلته وسائل الإعلام، أنه “تمت معاينة آثار الضرب والحرق على جسدها.” وأمرت النيابة بتشريح جثة الضحية واستكمال التحقيق.

وقد منعت الحكومة ممارسة الرقية واعتبرتها “شعوذة من أجل كسب المال” ووعدت بإصدار قانون يجرّمها منذ 2015، لكن القانون لم يصدر، وإنما يتم تطبيق قانون العقوبات في هذه القضايا، في خانة الاحتيال والضرب والجرح المفضي للوفاة.

مايكروسوفت تقرر “استبدال الصحفيين بالروبوتات”

أعلنت شركة مايكروسوفت عن نيتها استبدال عشرات الصحفيين المتعاقدين مع موقع MSN التابع لها، بأنظمة آلية تنتقي القصص والتقارير الإخبارية. وفي الوقت الراهن، يتولّى صحفيون الإشراف على جمع القصص الصحفية من المؤسسات الإعلامية، واختيار العناوين والصور المرفقة بها للنشر على الموقع. وقالت مصادر من الشركة إنّ الذكاء الاصطناعي سيتولّى تلك المهام، وأنها اتخذت ذلك القرار في إطار تقييمها الدوري لأرباحها.

مثل عدد من شركات التقنية الأخرى، تدفع مايكروسوفت للمؤسسات الإعلامية بدلاً مادياً لقاء إعادة نشر محتواها على موقع MSN. لكنها توظّف صحفيين ليختاروا القصص الصالحة للنشر، وكيفية تقديمها. وعلى ضوء القرار الجديد، سيخسر نحو خمسين منتجٍ للأخبار عملهم في نهاية حزيران المقبل. وقال أحد الصحفيين الذين سيخسرون عملهم: “لقد أخذ الذكاء الاصطناعي وظيفتي.”