الصحة العالمية: فيروس كورونا قد لا يختفي أبداً

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيرس كورونا “قد لا يختفي أبداً.” وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة، مايك رايان، إنه حتى في حال التوصل إلى لقاح، فإن السيطرة على الفيروس ستتطلب “جهدًا ضخمًا، لا أحد بوسعه التكهن بوقت اختفاء هذا الفيروس.” وتوفي نحو 300 ألف شخص في شتى أنحاء العالم جراء إصابتهم بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل أكثر من 4.3 مليون حالة إصابة. ويتم حاليًا تطوير أكثر من مئة لقاح محتمل لكورورنا، ولكن رايان نوَه إلى أنه توجد أمراض أخرى، مثل الحصبة، لم يتم القضاء عليها رغم وجود لقاح لها.

الأمم المتحدة تحذر من أزمة صحة نفسية بسبب كورونا

حذر خبراء صحة تابعون للأمم المتحدة، الخميس، من أن أزمة صحة نفسية تلوح في الأفق، بسبب شعور ملايين الناس في جميع أنحاء العالم بالخوف من الموت والفقر والقلق من فيروس كورونا والاضطرار إلى العزلة. وقالت ديفورا كيستيل، مديرة قسم الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية إن العزلة والخوف وعدم اليقين والاضطراب الاقتصادي كلها أمور تسبب مشاكل نفسية. وأضافت: “الصحة النفسية والرفاهية لمجتمعات بأكملها تأثرت بشدة بهذه الأزمة وهي أولوية يجب معالجتها على وجه السرعة.”

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وتظهر الدراسات والاستطلاعات بالفعل تأثير كوفيد-19 على الصحة النفسية على مستوى العالم. وأكد علماء النفس أن الأطفال قلقون وهناك زيادة في حالات الاكتئاب والقلق في العديد من البلدان، كما يتزايد العنف المنزلي، مشيرين إلى حاجة العاملين الصحيين المتزايدة للدعم النفسي. كما أن الملايين يواجهون اضطرابات اقتصادية، سواء الذين فقدوا، أو معرضون لفقدان، دخلهم وسبل عيشهم، مما سيؤثر سلبياً على صحتهم النفسية.