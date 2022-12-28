الصور التي حددت عام 2022 By Magdaline Duncan December 28, 2022, 12:25pm Share: X Facebook ShareCopied to clipboard يناير. فتاة صغيرة تخضع لاختبار الحمض النووي لكوفيد-19 في بكين، الصين. KEVIN FRAYER/GETTY IMAGES فبراير. Videos by VICE سكان كييف يفرون من المدينة. PIERRE CROM/GETTY IMAGES. مارس. جندي أوكراني يساعد الناس المتجمعين تحت جسر مدمر أثناء فرارهم من مدينة إيربين بأوكرانيا. DIMITAR DILKOFF / AFP/ Getty Images أبريل. أحد أفراد قوات الشرطة الإسرائيلية يرفع هراوته أمام مسجد قبة الصخرة خلال مواجهات مع فلسطينيين في المسجد الأقصى بالقدس. AHMAD GHARABLI/AFP/ Getty Images مايو. الشرطة الإسرائيلية تعتدي على مشيعين يحملون نعش الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال جنازتها في القدس. AP PHOTO/MAYA LEVIN, FILE يونيو. نشطاء حقوق الإجهاض ونشطاء مناهضين للإجهاض خارج المحكمة العليا الأمريكية بعد إلغاء حكم رو ضد وايد، الذي ينهي الحق الفيدرالي في الإجهاض. NATHAN HOWARD/GETTY IMAGES يوليو. متظاهرون مناهضون للحكومة في سريلانكا يسبحون في حمام السباحة في القصر الرئاسي بعد اقتحام المقر وفرار الرئيس. AP Photo/STR أغسطس. رجل وطفليه يحاولون عبور نهر أثناء الفيضانات في باكستان. ABDUL MAJEED/AFP/ Getty Images سبتمبر. مشيعيون عند قصر باكنغهام لتقديم العزاء بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية. Chip Somodevilla/Getty Images أكتوبر. تم جمع أحذية القتلى من مكان سحق حشد الهالوين في كوريا الجنوبية والذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا. ANTHONY WALLACE/AFP/ Getty Images. نوفمبر. متظاهرة تحمل قميص لمهسا أميني قبل بدء مباراة كأس العالم بين إيران وويلز في قطر. AP Photo/Alessandra Tarantino ديسمبر. أنصار الرئيس السابق للبيرو بيدرو كاستيلو يشتبكون مع شرطة مكافحة الشغب أثناء احتجاجهم للمطالبة بإطلاق سراحه وحل الكونجرس. ERNESTO BENAVIDES/AFP via Getty Images Tagged:2022, اجهاض, الملكة إليزابيث الثانية, اوكرانيا, ايران, شيرين ابو عاقلة, صور, فلسطين Share: X Facebook ShareCopied to clipboard MoreFrom VICE التغطية الإعلامية حول إسرائيل وفلسطين تجعلني أخجل من كوني صحفية 11.10.23 By Souria Cheurfi برقية داخلية: ينبغي على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لتنفيذ إجراءات لإنقاذ “عشرات الآلاف من الأرواح” في غزة 11.08.23 By Hind Hassan and Lama Al Arian ما هي الأفلام العربية التي ستنافس على ترشيحات الأوسكار لعام 2024؟ 11.08.23 By سامي عبد الباقي متظاهرون مؤيدون لفلسطين يطلقون الفئران داخل 3 مطاعم ماكدونالدز في إنجلترا 11.03.23 By Evy Kwong