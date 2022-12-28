VICE
Editions

Newsletters

الصور التي حددت عام 2022

By

1671699103195-gettyimages-1364401787
Share:

يناير.

GettyImages-1364401787.jpg
فتاة صغيرة تخضع لاختبار الحمض النووي لكوفيد-19 في بكين، الصين. KEVIN FRAYER/GETTY IMAGES

فبراير.

Videos by VICE

GettyImages-1238718083.jpg
سكان كييف يفرون من المدينة. PIERRE CROM/GETTY IMAGES.

مارس.

GettyImages-1239002649.jpg
جندي أوكراني يساعد الناس المتجمعين تحت جسر مدمر أثناء فرارهم من مدينة إيربين بأوكرانيا. DIMITAR DILKOFF / AFP/ Getty Images

أبريل.

GettyImages-1239992430.jpg
أحد أفراد قوات الشرطة الإسرائيلية يرفع هراوته أمام مسجد قبة الصخرة خلال مواجهات مع فلسطينيين في المسجد الأقصى بالقدس. AHMAD GHARABLI/AFP/ Getty Images

مايو.

AP22185470234238.jpg
الشرطة الإسرائيلية تعتدي على مشيعين يحملون نعش الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال جنازتها في القدس. AP PHOTO/MAYA LEVIN, FILE

يونيو.

GettyImages-1241557730 (1).jpg
نشطاء حقوق الإجهاض ونشطاء مناهضين للإجهاض خارج المحكمة العليا الأمريكية بعد إلغاء حكم رو ضد وايد، الذي ينهي الحق الفيدرالي في الإجهاض. NATHAN HOWARD/GETTY IMAGES

يوليو.

AP22191118361942.jpg
متظاهرون مناهضون للحكومة في سريلانكا يسبحون في حمام السباحة في القصر الرئاسي بعد اقتحام المقر وفرار الرئيس. AP Photo/STR

أغسطس.

GettyImages-1242835405.jpg
رجل وطفليه يحاولون عبور نهر أثناء الفيضانات في باكستان. ABDUL MAJEED/AFP/ Getty Images

سبتمبر.

GettyImages-1422575955.jpg
مشيعيون عند قصر باكنغهام لتقديم العزاء بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية. Chip Somodevilla/Getty Images

أكتوبر.

GettyImages-1244393468.jpg
تم جمع أحذية القتلى من مكان سحق حشد الهالوين في كوريا الجنوبية والذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا. ANTHONY WALLACE/AFP/ Getty Images.

نوفمبر.

AP22329355079674.jpg
متظاهرة تحمل قميص لمهسا أميني قبل بدء مباراة كأس العالم بين إيران وويلز في قطر. AP Photo/Alessandra Tarantino

ديسمبر.

GettyImages-1245550709.jpg
أنصار الرئيس السابق للبيرو بيدرو كاستيلو يشتبكون مع شرطة مكافحة الشغب أثناء احتجاجهم للمطالبة بإطلاق سراحه وحل الكونجرس. ERNESTO BENAVIDES/AFP via Getty Images
Tagged:
, , , , , , ,
Share:

More
From VICE