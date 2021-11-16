الصور الفائزة بجائزة “مصور البيئة” لعام 2021

تظهر الصور الفائزة في مسابقة “مصور البيئة” في نسختها الرابعة عشرة، حجم الضرر الذي يتركه تغير المناخ على البيئة. وشملت هذه المسابقة عدد من الفئات مثل الاستدامة، والعمل المناخي، والأمن المائي، وجائزة المرونة لأولئك الذين يكافحون من أجل إنقاذ الكوكب.
من بين أكثر من 7،000 مشارك من 119 دولة، فازت صورة التقطها المصور الإسباني أنطونيو أراغون رينونسيو، بجائزة مصور البيئة لعام 2021 عن صورته لطفل نائم داخل منزل خرب بفعل تآكل السواحل على شاطئ أفيادينيجبا في غانا. وتسلط الصورة، التي تحمل عنوان “أبناء المد الصاعد” الضوء على ارتفاع منسوب مياه البحر في دول غرب أفريقيا الأمر الذي يدفع الآف الأشخاص إلى مغادرة منازلهم. وحصل المصور رينونسيو على جائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني.
Videos by VICE
جائزة مصور البيئة الشاب: صورة بعنوان “جحيم” للمصور أمان علي، في يامونا غات، في نيودلهي، الهند.
جائزة الصمود: صورة بعنوان “البقاء على قيد الحياة” للمصور أشرف إسلام، في نواكالي، بنغلاديش.
جائزة العمل المناخي: صورة بعنوان “النفس الأخير” للمصو كيفن أوتشينغ أونيانغو، في نيروبي، كينيا.