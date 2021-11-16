الصور الفائزة بجائزة “مصور البيئة” لعام 2021

تظهر الصور الفائزة في مسابقة “مصور البيئة” في نسختها الرابعة عشرة، حجم الضرر الذي يتركه تغير المناخ على البيئة. وشملت هذه المسابقة عدد من الفئات مثل الاستدامة، والعمل المناخي، والأمن المائي، وجائزة المرونة لأولئك الذين يكافحون من أجل إنقاذ الكوكب.

من بين أكثر من 7،000 مشارك من 119 دولة، فازت صورة التقطها المصور الإسباني أنطونيو أراغون رينونسيو، بجائزة مصور البيئة لعام 2021 عن صورته لطفل نائم داخل منزل خرب بفعل تآكل السواحل على شاطئ أفيادينيجبا في غانا. وتسلط الصورة، التي تحمل عنوان “أبناء المد الصاعد” الضوء على ارتفاع منسوب مياه البحر في دول غرب أفريقيا الأمر الذي يدفع الآف الأشخاص إلى مغادرة منازلهم. وحصل المصور رينونسيو على جائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني.

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جائزة مصور البيئة الشاب: صورة بعنوان “جحيم” للمصور أمان علي، في يامونا غات، في نيودلهي، الهند.

صورة بعنوان “جحيم” للمصور أمان علي، في يامونا غات، في نيودلهي، الهند.

جائزة الصمود: صورة بعنوان “البقاء على قيد الحياة” للمصور أشرف إسلام، في نواكالي، بنغلاديش.

“البقاء على قيد الحياة” للمصور أشرف إسلام، في نواكالي، بنغلاديش.

جائزة العمل المناخي: صورة بعنوان “النفس الأخير” للمصو كيفن أوتشينغ أونيانغو، في نيروبي، كينيا.

النفس الأخير” للمصو كيفن أوتشينغ أونيانغو، في نيروبي، كينيا.

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الفيضان: فيضان يغمر منزل نهر بانارو في وادي بو بسبب هطول الأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج. تصوير ميشيل لابيني.

الحاجز الأخضر: تتسبب مواسم الرياح الموسمية غير المنتظمة والجفاف في تكاثر الطحالب على نهر دامودار. تمنع أزهار الطحالب الضوء من اختراق السطح وتمنع امتصاص الأكسجين من قبل الكائنات الحية الموجودة تحته. تصوير سانديباني تشاتوبادياي.

ممر مائي مزدحم وملوث على نهر بوريجانجا حيث يتنقل السكان بالقوارب في ساعات العمل الصباحية إلى مدينة دكا، والتي يقطنها نحو 21 مليون شخص. تصوير: عظيم خان روني.

تمثل حديقة Nemo’s Garden نظامًا بديلاً للزراعة. يهدف هذا المشروع المستدام إلى جعل الزراعة تحت الماء حلاً صالحًا وصديقًا للبيئة لمواجهة الضغوط المتزايدة لتغير المناخ. تصوير جياكومو دي أورلاندو.

عمال يجلسون وسط حزم من أعواد البخور في قرية كوانج فو كاو في هانوي، فيتنام. تصنع البخور هنا باستخدام الأساليب التقليدية منذ مئات السنين وتلعب دورًا مهمًا في الحياة الروحية للشعب الفيتنامي. تصوير عظيم خان روني.

باحثون يزنون دبًا قطبيًا مخدرًا على أرض فرانز جوزيف في المحيط المتجمد الشمالي. تهدف الحملة التي نظمتها الجمعية الجغرافية الروسية إلى مراقبة مجموعات الدب القطبي المحلية وتقييم تأثير تغير المناخ عليها. تصوير غريغوروف جافريل.