تشبه قطعة جبنة- العثور على سلحفاة صفراء نادرة في الهند

للوهلة الأولى تبدو كقطعة جبنة ذائبة أو كصفار البيض، ولكن في الواقع هذا ما تبدو عليه السلحفاة التي تعاني من نوع من “الألبينية” أو “المهاق” والذي يؤثر على لون الجلد.

وقد عثر على هذه السلحفاة داخل بركة بإحدى قرى غرب البنغال في الهند، وتنتمي إلى نوع نادر من السلاحف. وقد نشر ضابط خدمة الغابات الهندي ديباشيش شارما صورًا للسلحفاة الصفراء النادرة صوراً للسلحفاة عبر “تويتر” وقال عالم الأحياء سنيها داروادكار أن هناك تفسيرين محتملين للونها الغريب. وأشار إلى أن هذا النمط “الألبيني” بلونه الأصفر المميز، ربما يعود إما إلى تحور جيني أو عيب خلقي بسبب غياب صبغة التيروزين.

Videos by VICE

يذكر أن السلحفاة الهندية Indian flapshell turtles، والتي عادة ما تتميز باللون الأخضر، تعيش في جنوب آسيا ويتراوح طولها بين 22 سم إلى 35 سم وتحب أكل الضفادع والقواقع والنباتات المائية.

هذا يمثل ثاني اكتشاف لأنواع السلاحف الصفراء النادرة، الأول في أوديشا في الهند في يوليو، وفي عام 2016، اكتشف متطوعو الحياة البرية سلحفاة بيضاء اللون على شاطئ أسترالي.

تغير لون الجلد بسبب غياب الصبغة يمكن أن يكون عائقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بالطبيعة، لأن الحيوانات في هذه الحالة لا تتناسب مع البيئة التي يعيشون فيها، وقد يتعرضون للخطر بشكل أكبر من الحيوانات المفترسة.