العلاج بالفن كأداة لتخطي اضطرابات ما بعد صدمة الحوادث المرورية

العلاج بالفن هو علاج نفسي يستخدم نوع من أنواع الفنون المختلفة كالرسم أو التلوين، لمساعدة أشخاص يعانون من اضطراب ما ويساعدهم على التعبير عن أنفسهم فنيًا والتواصل مع مشاعرهم بكل حرية.

الهدف الرئيسي في العلاج بالفن هو التعبير عن الأفكار والمشاعر، التي ربما يصعب التحدث فيها.

في هذه التجربة والتي تعاونا على انتاجها مع OnStar Arabia، تواصلنا مع ستة أشخاص تجمعهم صدمة مشتركة: لقد تعرضوا جميعًا لحادث سير مروع. عرضنا عليهم فكرة تجربة العلاج بالفن مع أخصائي معالج في دبي لاستخدام الفن كوسيلة للتعبير عن مشاعر واضطرابات ما بعد الصدمة بصورة مختلفة.

يشرف على جلسة العلاج بالفن طبيب أو اخصائي أو معالج نفسي يعطي فيها إرشادات لفهم أكثر مشاعر وسلوك الأفراد من خلال أعمالهم الفنية.