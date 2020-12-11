العنصرية في مجال العناية بالبشرة

غالبًا ما يكون العثور على نمط يناسبك في العناية بالبشرة مسألة تتعلق بالتجربة والخطأ. سواء كنت تواجه الجفاف أو حب الشباب أو الالتهاب، فإن جميع أنواع المنتجات تعدك بتوفير توهج مثالي، ولكن عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأمراض الجلدية مثل فرط التصبغ – وهي شكوى شائعة تؤدي إلى تغميق البشرة وغالبًا ما توجد في الأشخاص ذوي البشرة السوداء – فإن معظم مدونات العناية بالبشرة والصيدليات الرئيسية تفتقر إلى الحلول بشكل ملحوظ.

ابتكرت أليسيا لارتي، المؤثرة والخبيرة في مجال التجميل في لندن، نظامها المرقّم لتصنيف فرط التصبغ التالي للالتهابات (PIH) بعد عدم رضاها عن المعلومات التي وجدتها على الإنترنت. نظامها، الذي يصنف PIH من صفر إلى واحد يجعل البشرة أغمق بستة درجات من لونها المعتاد، وهو مصمم خصيصًا للأشخاص ذوي البشرة السوداء.

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تقول لارتي: “ان صناعة التجميل تهتم بشكل كبير حقًا في دفع فيتامين سي وحمض الجليكوليك لمعالجة فرط التصبغ. ولكنه ذلك لا يساعد الأشخاص من البشرة السوداء، وإذا كنت في المنزل، فمن المرجح أن تحرق نفسك.”

يعاني عالم الجمال والعناية بالبشرة من نقص خطير في التنوع. في عام 2016، ظهرت 78 في المائة من إعلانات العناية بالبشرة والمكياج على موديلز من أصحاب البشرة البيضاء، في حين أن الموديلز من أصحاب البشرة السوداء ظهرن في 8.3 في المئة فقط في نفس الوقت. وهذا ما يفسر سبب الإشادة والثناء التي تحصل عليه Fenty Beauty. في مقال حديث في مجلة Vogue، كتبت فنمي فوتو أن مجموعة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة الشهيرة من Rihanna قد “غيرت الوضع الراهن في الصناعة” بسبب التزامها بتقديم منتجات تناسب كل لون بشرة.

بصفتها طالبة في الطب الحيوي في السنة الثالثة، تريد لارتي استخدام معرفتها لجعل صناعة العناية بالبشرة أسهل في التعامل مع الأشخاص من جميع أنواع ودرجات لون البشرة. وتقول: “أتت رحلتي الكاملة للعناية بالبشرة مع رغبتي في التحكم في بشرتي، لأنني لم أشعر بالثقة ولم أشعر أنني كنت أحظى بالاهتمام بشكل جدي عندما كنت أذهب إلى الأطباء. فعلت كل ما أستطيعه للعثور على ما يناسب لون بشرتي، أو لون بشرة أمي، الذي هو أغمق مني.”

فرط التصبغ ليس مشكلة العناية بالبشرة الوحيدة التي تتجاهلها صناعة التجميل. في الواقع، يعد تجاهل البشرة السوداء أمرًا شائعًا عند كل من هواة العناية بالبشرة والمتخصصين في الأمراض الجلدية – وهو أيضًا شكل من أشكال العنصرية الطبية. وكما تفعل لارتي، يكافح العديد من طلاب الطب من الشباب والمتخصصين الآخرين لمواجهة هذه المشكلة، والتأكد من معالجة حالات العناية بالبشرة بشكل صحيح.

هاني حسن، طبيب يبلغ من العمر 25 عامًا ومقيم في لندن، ينشر مقاطع فيديو على يوتيوب تناقش التحيز العنصري في المجلات الطبية ويقدم نصائح عملية للعناية بالبشرة. نشر مالون موكويندي، طالب الطب في السنة الثانية بجامعة سانت جورج، جامعة لندن مؤخرًا كتابًا عن تشخيص حالات العناية بالبشرة في البشرة السوداء. ويقول إن العنصرية الطبية في الأمراض الجلدية يمكن أن تكلف الناس حياتهم.

تؤثر العنصرية في طب الأمراض الجلدية على المرضى بطرق أخرى أيضًا.

يقول موكويندي: “أحد الأشياء الشائعة في الطب هو أنه يُفترض دائمًا أن البشرة البيضاء هي القاعدة أو النقطة المرجعية، لهذا فإننا نعمل على حل المشكلات من خلال الذهاب في الاتجاه المعاكس.”

وتتفق لارتي مع ذلك، وتشير إلى أن هذا التحيز يمكن أن يترك المرضى من أصحاب البشرة السوداء دون تشخيص صحيح، وتقول: “انسى الضرر الجلدي، هناك جانب عاطفي أعمق لأنك تشعر بالضياع الشديد وتشعر أنك قد تعرضت للاهمال وتُركت لكي تقوم بالأمور بنفسك. أشعر أن هذا هو السبب في أن العناية بالبشرة باستخدام نظرية “افعلها بنفسك” تنتشر بشكل كبير داخل مجتمع السود.”