المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تؤجل النطق بالحكم باغتيال الحريري

أجلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إصدار أحكامها في محاكمة أربعة أشخاص متهمين بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، إلى 18 أغسطس الجاري، وذلك بسبب تداعيات الانفجار الذي وقع في العاصمة بيروت. وكانت الأحكام ستعلن في المحكمة الخاصة ومقرها في هولندا، غدا الجمعة، حكمها في الاتهامات الموجهة إلى أربعة أشخاص باغتيال الحريري و21 شخصا آخرين. وتأسست المحكمة الدولية بموجب المرسوم الصادر عن الأمم المتحدة عام 2007 وبدأت مداولاتها في لاهاي بهولندا عام 2009.

كما دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إلى إنشاء آلية دولية “على الفور” للتحقيق في كيفية حدوث انفجار مرفأ بيروت؛ كما دعا رؤساء حكومات سابقون في لبنان، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية لتحديد أسباب الانفجار، الذي وصفوه بـ”النكبة”. ولكن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، أن المطالبة بتحقيق دولي تعني إلغاء الدولة اللبنانية.

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وأسقط انفجار في أحد مستودعات المرفأ، 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح بحسب آخر حصيلة رسمية، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض، بجانب دمار مادي هائل، حيث أشار محافظ بيروت أن إجمالي الخسائر قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، بدون حساب الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.

لا أزمة طحين وخبز في لبنان

بعد دمار كمية كبيرة من احتياطات القمح في مرفأ بيروت الذي تدمرت الانفجار، عبر كثيرون عن تخوفهم من مشكلة توفير الطحين في البلاد. وأعربت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) عن خشيتها من حصول مشكلة في توافر الطحين بعد الانفجار الذي أتى على إهراءات القمح فيه. ولكن وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، في بيان “أعددنا دراسة في مديرية الحبوب بالتنسيق مع المعنيين، وتأكدنا أن كمية الطحين في الأسواق والقادمة في طريقها إلى لبنان تؤدي حاجة السوق اللبناني إلى فترة طويلة. وبالتالي لا أزمة طحين وخبز.” ويستورد لبنان سنويا 80% من احتياجاته للقمح، من روسيا وأوكرانيا. وقد ارتفع سعر كيس الخبز بعد الأزمة الاقتصادية في لبنان ليتراوح بين 1500 إلى 2000 ليرة.

النيابة العامة تفتح تحقيقًا بقضيّة اغتصاب جماعي في مصر

فتحت النيابة العامة المصريّة، مساء الأربعاء، تحقيقًا في قضيّة اغتصاب جماعي في فندق شهير في القاهرة، ويشتبه أن الحادثة وقعت عام 2014 وظهرت على ساحة الرأي العام فقط في الشهر الأخير من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت النيابة العامة في بيان إنها تلقت “كتابا من المجلس القومي للمرأة مرفقا بشكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسًيا عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة.” وأشار البيان أيضًا إلى تلقي “شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.”

ونُشرت شهادات حول واقعة اغتصاب جماعي في فندق شهير في القاهرة تحت هاشتاغ جريمةـ فيرمونت، وحصل الاعتداء في الفندق حيث خدّر ستة رجال فتاة واغتصبوها جماعيًا، وفق حساب “شرطة الاعتداء” على موقع إنستغرام.