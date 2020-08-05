انفجار مرفأ بيروت: كيف يمكنك المساعدة

“من قلبي سلام لبيروت” هكذا تغنت سيدة الطرب العربي فيروز، وهكذا نقول نحن لأشقائنا وشقيقاتنا في بيروت اليوم عقب الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية مساء أمس الثلاثاء مخلفًا أضرار مادية وبشرية وخيمة. بحسب معلومات غير رسمية، فإن سبب هذا الحادث كان شحنات نترات الصوديوم، ما يقرب 2,700 طن، كانت مخزنة في مرفأ بيروت. والمعروف عن هذه المادة حساسيتها الشديدة وقابليتها للانفجار.

تشير الأرقام الأولية إلى سقوط عشرات القتلى وآلاف الإصابات، بالإضافة إلى خسائر مادية وصلت إلى مسافة 10 كيلومترات من بؤرة الانفجار. بين أزمة اقتصادية ومالية لم يسبق للبنان رؤية مثلها منذ عقود، وتفشي فيروس كورونا، وتصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله، تأتي هذه الحادثة لتُعمِّق من مشاكل هذا البلد. وهنا تأتي مهمتنا، نحن غير القاطنين بلبنان، لمؤازرته لتخطي هذه المرحلة الحرجة. فعلى الرغم من بعدنا الجغرافي عن المكان، إلا أنه يمكننا تقديم يد العون.

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التبرع

تعاني المستشفيات ببيروت من قلة الموارد الطبية والمعدات للقيام بمهمتها على أكمل وجه. العديد منها تم نسفه بسبب قوة الانفجار، وما تبقى منها لا يكفي الأعداد الهائلة من الجرحى والمصابين الذين يتوافدون عليها على رأس كل ساعة. بالإضافة إلى المستشفيات، تعمل الجمعيات على قدم وساق لإيواء وتوفير الحاجيات الأساسية الضرورية للضحايا وأسرهم ممن فقدوا مساكنهم. تتنوع هذه الحاجيات بين توفير الطعام والمسكن والملابس لمجموعة كبيرة من المنكوبين.

Impact Lebanon هي مبادرة غير حكومية تقوم بمهمة الحاضنة الاجتماعية لمساعدة اللبنانيين عبر العالم، وقد قامت أمس بإنشاء منصة خاصة لجمع التبرعات ومساعدة الضحايا. سيتم تخصيص جزء من التبرعات للصليب الأحمر اللبناني، فيما سيتوزع الباقي على المنظمات غير الحكومية التي تشتغل مباشرة مع الأشخاص المتضررين. يمكنكم التبرع هنا.

المساعدة على نشر المعلومة

لا تزال وضعية مجموعة من الضحايا مجهولة من طرف عائلاتهم وأصدقائهم، وهناك المفقودون الذين لم يُعثّر لهم على أثر بعد، والعديد من الحالات الاخرى التي انقطع التواصل معها. لهذا الغرض تم إنشاء صفحة LOCATING VICTIMS التي تقوم باستمرار بنشر صور المفقودين والضحايا الذين لم يُعثَر على عائلاتهم. تستطيعون المساعدة بإعادة نشر الصور على حسابكم أو صفحتكم الخاصة لتصل المعلومة إلى أكبر عدد من الناس. لا تترددوا أيضًا في مشاركة أي منشور يحتوي على معلومات قد تساعد أي جهة كيفما كانت مع متابعيكم. تستطيعون أيضًا توقيع العرائض والمساهمة في الحملات الإلكترونية.

إرسال المساعدات

تنوي الجالية اللبنانية بدبي إرسال حزمات رعاية تتضمن الأساسيات من مأكل وملبس مباشرة إلى لبنان مع نهاية هذا الأسبوع. تستطيعون التواصل مباشرة مع القيمين على هذه المبادرة للمشاركة أنتم أيضًا في هذه اللفتة الإنسانية. حتى إذا لم تكن تتواجد أي مبادرات من هذا النوع في منطقتكم، كونوا أنتم السبّاقين لإنشائها والتطوع لإرسال مساعداتكم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الحديث والاستماع

يحتاجنا لبنان الآن أكثر من أي وقت مضى للوقوف بجانبه ومساندته في هذه المرحلة الصعبة. تحدثوا إلى أصدقائكم اللبنانيين، أرسلوا لهم رسائل تظهرون لهم فيها حبكم ومؤازرتكم. إنهم يعيشون صدمة نفسية مُروعة، لنكن على الأقل بجانبهم ونقدم لهم جزءًا من وقتنا للاستماع والحديث معهم.

قلوبنا معك بيروت.